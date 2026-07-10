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Prognoză îngrijorătoare pentru iarna aceasta. Trei factori climatici amenință Europa

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Meteorologii avertizează că Europa ar putea avea parte de o iarnă dificilă în acest an, cu episoade de ger intens și ninsori consistente.

iarna zapada ger
Trei factori climatici amenință Europa iarna aceasta FOTO iStock

Potrivit estimărilor specialiștilor, un vortex polar slăbit, influențat de fenomenul El Nino, alături de modificările circulației vânturilor din stratosferă și reducerea stratului de gheață din Arctica, ar putea favoriza apariția unor condiții meteo severe.

Aceste trei fenomene pot să influențeze vortexul polar de la finalul anului, însă un vortex slăbit nu înseamnă că iarna va fi una dificilă pentru toată lumea. Cu toate acestea, riscul ca aerul arctic să iasă din regiunile polare și să ajungă la latitudini medii este unul mai mare.

Vortexul polar reprezintă sistemul de circulație a aerului specific sezonului rece. El poate fi imaginat ca un inel de aer aflat deasupra regiunilor polare, care se extinde până la aproximativ 50 de kilometri altitudine.

Acesta este alcătuit din două componente: una situată în stratosferă, la altitudini mari, și alta în troposferă, mai aproape de suprafața Pământului.

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