 SUA acuză o rețea legată de Rusia că ar fi pregătit asasinate împotriva unor opozanți în străinătate. Printre ținte, fostul campion mondial la șah Garry Kasparov | adevarul.ro
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SUA acuză o rețea legată de Rusia că ar fi pregătit asasinate împotriva unor opozanți în străinătate. Printre ținte, fostul campion mondial la șah Garry Kasparov

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Autoritățile americane susțin că o rețea asociată serviciilor de informații ruse ar fi pregătit atacuri împotriva unor opozanți ai Kremlinului aflați în străinătate, inclusiv în Statele Unite.

Garry Kasparov, fost campion mondial la șah și critic al regimului Putin
Garry Kasparov, fost campion mondial la șah și critic al regimului Putin/FOTO:Profimedia

Printre presupusele ținte s-ar fi aflat fostul campion mondial la șah și critic al regimului de la Moscova Garry Kasparov, precum și fostul deputat rus Ilia Ponomariov. Informațiile au fost relatate de publicația spaniolă El Mundo.

Potrivit El Mundo, procurorii americani au făcut publice numele a cinci persoane pe care le acuză că ar fi participat la complot. Acestea ar fi avut roluri în supravegherea unor opozanți și în organizarea unor atacuri.

O rețea atribuită serviciilor ruse

Potrivit autorităților americane, gruparea, descrisă în documentele anchetei drept „rețeaua RIS”, ar fi activă cel puțin din 2024.

Rețeaua ar fi organizat operațiuni în mai multe țări europene, folosind inclusiv persoane recrutate la nivel local pentru acte de sabotaj și atacuri împotriva unor adversari ai Kremlinului.

În cazul investigat în Statele Unite, cinci persoane sunt acuzate de conspirație în vederea finanțării unor activități teroriste. Trei dintre acestea sunt acuzate suplimentar de conspirație pentru organizarea unor asasinate la comandă.

Printre suspecți se numără Iuri Hrameev, descris drept fost colonel al serviciilor de informații ruse, fiul său Kirill, despre care anchetatorii spun că este ofițer FSB, precum și doi cetățeni cubanezi și un cetățean venezuelean.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, toți cei cinci se află în Rusia și nu au fost arestați.

Garry Kasparov, una dintre presupusele ținte

Garry Kasparov, fost campion mondial la șah și fondator al Forumului Rusiei Libere, ar fi fost informat de autoritățile americane că se află printre țintele unei presupuse operațiuni de asasinare.

Surse apropiate acestuia, citate de El Mundo, susțin că Kasparov a beneficiat de măsuri speciale de securitate. Ar fi fost pentru prima dată când primea o astfel de protecție de când a emigrat din Rusia, în 2013, și s-a stabilit la New York.

Kasparov a renunțat la șahul profesionist în 2005 și s-a implicat în politica de opoziție din Rusia. El a părăsit țara în 2013, iar ulterior autoritățile ruse au deschis proceduri împotriva sa.

După invazia pe scară largă a Ucrainei, Kasparov a fost inclus de Rusia în registrul persoanelor desemnate drept „agenți străini”, iar în 2024 a fost adăugat pe lista persoanelor și organizațiilor catalogate de autoritățile ruse drept „teroriste și extremiste”.

Potrivit materialului-sursă, Rusia a emis ulterior un mandat internațional de arestare pe numele său.

Ilia Ponomariov, o altă presupusă țintă

O altă persoană menționată în anchetă este fostul deputat rus Ilia Ponomariov.

În 2014, Ponomariov a fost singurul deputat al Dumei de Stat care a votat împotriva anexării Crimeei de către Rusia. După declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, el s-a implicat în activități politice și media de opoziție și a promovat ideea unui „Congres al Deputaților Poporului” ca alternativă politică la actualul regim de la Moscova.

Ponomariov susține că a supraviețuit mai multor tentative de asasinat. În prezent, își împarte timpul între Kiev și Washington.

Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, pentru uciderea sa ar fi fost oferită o recompensă de 40.000 de dolari.

Un presupus executant care îl urmărea pe Ponomariov ar fi fost surprins de camerele de supraveghere. Operațiunea nu ar fi fost dusă la capăt după ce persoana recrutată pentru atac s-ar fi retras.

Alte persoane menționate în anchetă

Pe lista presupuselor ținte s-ar mai fi aflat Vladimir Kara-Murza, un cunoscut opozant rus, Ivan Tiutrin, cofondator al Forumului Rusiei Libere și stabilit în exil în Lituania, precum și Ruslan Gabbasov, activist bașchir care trăiește la Vilnius.

Gabbasov susține independența Bașkortostanului și se află în exil în Lituania.

Cazul se înscrie într-o serie mai amplă de acuzații privind operațiuni atribuite serviciilor ruse împotriva opozanților Moscovei aflați în afara Rusiei. Afirmațiile referitoare la planurile de asasinare și la implicarea directă a Kremlinului fac în continuare obiectul investigațiilor și al procedurilor judiciare.

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