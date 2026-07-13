Cine l-ar putea împiedica pe Putin să folosească bomba nucleră. Garry Kasparov: „Probabilitatea este în creștere”

Opozantul rus Garry Kasparov a declarat că președintele Chinei, Xi Jinping, ar fi unul dintre principalii factori care îl împiedică pe liderul rus Vladimir Putin să folosească arme nucleare.

Potrivit Dialog, Garry Kasparov a răspuns la întrebarea dacă Putin ar fi riscat să atace Ucraina în cazul în care aceasta ar fi deținut arme nucleare.

„Bineînțeles că nu. Ce discuție mai încape? Altceva este că Ucrainei nu i-ar fi fost atât de ușor să păstreze aceste arme. Pentru bugetul destul de sărac de atunci, acestea reprezentau obligații financiare destul de mari.”

Fostul mare campion și-a exprimat, într-un interviu acordat lui Ivan Tiutrin pe YouTube, de ce destrămarea Rusiei nu ar trebui privită ca o amenințare nucleară.

„De ce discutăm în ultimii ani despre posibilitatea ca Rusia să folosească arme nucleare? În fruntea Rusiei se află un maniac. Toată lumea spune că există o asemenea probabilitate.

Poate că doar Xi Jinping îl ține în frâu. Așadar, alternativa la acest potențial haos este continuarea nesfârșită a războiului și creșterea probabilității ca maniacul să apese, în cele din urmă, pe buton, indiferent de ceea ce spune Xi Jinping. Această probabilitate există și este în creștere”, a declarat Kasparov.

Ulterior, opozantul rus a amintit un precedent istoric despre care consideră că ar trebui repetat.

„În cazul destrămării Federației Ruse, cred că armele nucleare ar putea fi retrase, dacă nu de la toți, atunci de la mulți. Am mai trecut prin asta. Trăiesc de destul de mult timp pe lumea aceasta.

Îmi amintesc cum aceleași argumente erau invocate, direct și indirect, de americani și europeni în 1989, 1990 și 1991. Discursul rușinos al lui Bush senior (n.r. George H. W. Bush, fost președinte al SUA), din august, la Kiev, potrivit căruia destrămarea URSS nu trebuia permisă sub nicio formă.

Am trecut deja prin toate acestea. Și am trăit normal. Singura problemă este că Moscova a început un nou război, așa că ar trebui să punem capăt istoriei imperiilor care declanșează în mod constant războaie.”

În luna mai, fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a recurs din nou la retorica nucleară, amenințând cu atacuri asupra centralelor atomice din Ucraina și chiar din state membre NATO.

Amenințările au venit după ce Moscova a acuzat Kievul de un presupus atac asupra Centralei Nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă.

„Am mai spus aceste cuvinte și le repet. Dacă sala reactorului sau sala mașinilor de la centrala nucleară Zaporojie ar fi distrusă catastrofal, lumea s-ar confrunta cu un nou Cernobîl”, a scris oficialul rus.