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Garry Kasparov avertizează: Următoarea țintă a lui Putin ar putea fi statele baltice. „Nu există niciun semn că Kremlinul pregătește pacea”

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Președintele rus Vladimir Putin nu intenționează să încheie un acord de pace cu Ucraina și este mai degrabă pregătit să escaladeze conflictul după alegerile parlamentare din Rusia, programate în luna septembrie. Avertismentul vine din partea lui Garry Kasparov, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai Kremlinului și fost campion mondial la șah, scrie politico.eu.

Garry Kasparov, unul dintre opozanții lui Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE
Garry Kasparov, unul dintre opozanții lui Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE

Declarațiile sale coincid cu intensificarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și logistice militare din Rusia. Kievul consideră că aceste lovituri îi pot consolida poziția la eventualele negocieri de pace. La rândul său, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a apreciat că acțiunile Ucrainei au slăbit capacitatea Rusiei de a susține războiul.

Kasparov susține însă că presiunea militară și economică exercitată asupra Moscovei îl va determina pe Vladimir Putin să escaladeze conflictul, nu să facă concesii. În opinia sa, orice acord care nu presupune înfrângerea Rusiei nu ar face decât să ofere Kremlinului timpul necesar pentru regrupare.

„Putin a ales întotdeauna escaladarea atunci când s-a aflat în dificultate. Iar următorul pas firesc este provocarea”, a declarat Kasparov.

„O incursiune într-un stat NATO este un scenariu plauzibil”

Fostul campion mondial la șah apreciază că Rusia ar putea testa hotărârea Alianței Nord-Atlantice printr-o incursiune limitată într-un stat de pe flancul estic, precum Letonia sau Estonia. Scopul unei asemenea acțiuni ar fi verificarea reacției aliaților și, în special, a Statelor Unite.

Kasparov invocă și modificările legislative propuse recent de autoritățile ruse, care simplifică procedurile de mobilizare prin eliminarea unor examene medicale obligatorii pentru încorporare. În opinia sa, acestea reprezintă un indiciu că Moscova se pregătește pentru noi confruntări.

„Nu există niciun semn în propaganda rusă, în acțiunile guvernului sau în discursurile lui Putin care să indice că Kremlinul pregătește pacea. Toate mesajele transmit un singur lucru: război, război, război”, afirmă opozantul rus.

El respinge argumentele potrivit cărora Rusia nu ar mai dispune de resurse pentru deschiderea unui nou front. Moscova nu ar avea nevoie de o invazie de amploare pentru a afecta credibilitatea NATO, susține Kasparov, ci doar de ocuparea unui oraș de frontieră, eventual cu populație majoritar vorbitoare de limbă rusă, urmând să observe reacția Alianței.

În cazul în care Statele Unite nu ar interveni în apărarea statului atacat, obiectivul Kremlinului ar fi atins. „Atunci NATO, practic, nu ar mai exista”, consideră acesta.

Declarațiile sale vin la câteva zile după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut că „nimeni” nu știe în acest moment cum ar putea fi adus Vladimir Putin la masa negocierilor, în condițiile în care războiul declanșat împotriva Ucrainei a intrat în al cincilea an.

Apel către Europa: sprijin total pentru Ucraina și sancțiuni mai dure

Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari șahiști din istorie și una dintre cele mai influente voci ale opoziției democratice ruse aflate în exil, participă, alături de alți nouă opozanți, la Platforma pentru Dialog cu Forțele Democratice Ruse, inițiativă lansată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Potrivit acestuia, unul dintre obiectivele platformei este sprijinirea rușilor care au părăsit țara și riscă să rămână fără documente valabile după expirarea actelor emise de autoritățile de la Moscova.

În același timp, Kasparov consideră că statele europene ar trebui să încurajeze specialiștii ruși să rupă legăturile cu regimul lui Putin.

„Care este punctul slab al lui Putin? Creierele. Specialiștii IT, inginerii, experții financiari. Ei nu au nevoie de ajutoare sociale, ci doar de documente. De ce să nu li se ofere șansa de a schimba tabăra?”, întreabă acesta.

În opinia sa, Europa trebuie să renunțe la ideea unui compromis cu Kremlinul și să își asume fără rezerve obiectivul victoriei Ucrainei.

„Cea mai bună șansă este să îl separăm pe Putin de elitele care îl susțin”, afirmă Kasparov, susținând că atacurile ucrainene asupra unor obiective din interiorul Rusiei afectează direct interesele economice ale cercurilor de putere. „Ucrainenii fac o treabă foarte bună, pentru că de fiecare dată când lovesc o țintă, cineva pierde bani.”

Fostul campion mondial consideră că Uniunea Europeană ar trebui să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să interzică acordarea vizelor turistice cetățenilor ruși.

„Trebuie să ne asigurăm că Putin pierde acest război. În momentul în care îl pierde, regimul său începe să se prăbușească”, concluzionează Garry Kasparov.

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