Garry Kasparov susține că o mobilizare generală este mai riscantă pentru Putin decât un atac asupra Europei. „Este o provocare majoră”

Opozantul rus Garry Kasparov susține că, pentru președintele rus Vladimir Putin, declanșarea unei mobilizări generale ar fi mai riscantă decât atacarea unei țări europene.

Potrivit Dialog.ua, Kasparov a afirmat în podcastul „Forumul Rusiei Libere” că președintele rus mai are două opțiuni.

„Au rămas doar două opțiuni, ambele militare. Prima este mobilizarea totală, o încercare de a copleși Ucraina prin numărul de soldați, trimițând pe front tot ceea ce se poate. Această opțiune există și nu cred că poate fi exclusă. De fapt, mobilizarea are deja loc, însă există o serie de probleme logistice.

În primul rând, nu este clar cum ar schimba aceasta desfășurarea operațiunilor militare. Chiar dacă Putin ar mobiliza încă 500.000 de oameni, aceștia trebuie echipați, îmbrăcați, transportați și instruiți. Nu este deloc simplu. Din punct de vedere logistic, este o provocare majoră”, a declarat Kasparov.

Anne Keast-Butler, directoarea agenției britanice de informații cibernetice (GCHQ), anunța, în luna mai, că Rusia a pierdut aproape o jumătate de milion de militari de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina.

„Noile date ale serviciilor de informații arată că aproape o jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți de la începutul conflictului”, a afirmat șefa GCHQ.

Potrivit șefei GCHQ, pierderile Rusiei depășesc estimările anterioare, care indicau aproximativ 350.000 de victime. În privința Ucrainei, nu au fost prezentate date noi, însă președintele Volodimir Zelenski estima în februarie că aproximativ 55.000 de militari ucraineni au fost uciși în război.

Kasparov: „Ajungem astfel la singura opțiune care pare înfricoșătoare”

A doua opțiune, potrivit opozantului rus, este atacarea unei țări europene, opțiune care „pare înfricoșătoare”.

„Ajungem astfel la singura opțiune care pare înfricoșătoare. Auzim adesea europeni spunând: «Nu va începe un război cu noi. Este deja blocat în Ucraina». Dar aceasta este o logică greșită. Occidentul pornește adesea de la premise care nu au legătură cu realitatea.

Se spune că Putin suferă pierderi uriașe. Dar pe cine preocupă acest lucru? Cetățeanul rus obișnuit nu este interesat de numărul victimelor, ci de modificările de pe hartă. Pentru Occident, pierderile uriașe sunt inacceptabile, pentru că un astfel de cost politic ar duce la căderea guvernului.

În Rusia însă, asemenea sacrificii sunt prezentate drept un motiv de mândrie. Este o mentalitate profund distorsionată și bolnavă”, a afirmat opozantul rus.