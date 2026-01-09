Video După plecarea ultimilor panda din Japonia, îngrijitorii de la grădina zoologică se costumează în urși și îi lasă pe vizitatori să îi hrănească

În încercarea de a face față plecării ultimilor săi urși panda, după ce patru exemplare au fost returnate Chinei, personalul unei grădini zoologice din Japonia depune eforturi neobișnuite pentru a-și mulțumi vizitatorii: angajații poartă căciuli cu fețe de panda și participă la activități simbolice alături de vizitatori.

Aceștia ajung chiar să fie „hrăniți” de turiști, într-un program inedit creat pentru a menține vie legătura cu publicul, potrivit The Times și South China Morning Post.

Grădina Zoologică Adventure World, care a returnat Chinei ultimii săi patru panda în vara anului trecut, a lansat „Panda Love Club”, un program special la care vizitatorii se pot înscrie contra sumei de 8.000 de yeni (aproximativ 50 de dolari). Participanții au ocazia să se costumeze în îngrijitori de animale și să experimenteze activități ce imită munca reală dintr-o grădină zoologică, precum pregătirea hranei, observarea comportamentului, completarea rapoartelor zilnice și verificarea siguranței spațiilor de exerciții.

Sesiunea durează 90 de minute și include și un moment inedit în care vizitatorii pot hrăni „panda” – îngrijitori aflați în cuști și costumați în urși – cu bucăți de măr.

„Această atracție specială le va permite vizitatorilor să învețe despre relația dintre panda și personalul de îngrijire și să experimenteze semnificația transmiterii vieții urșilor panda uriași către viitor”, au transmis reprezentanții Adventure World.

Grădina zoologică este implicată în protejarea și reproducerea urșilor panda de peste 30 de ani, atât în Japonia, cât și în China. În 1994, Adventure World a lansat primul program de reproducere a urșilor panda din afara Chinei, un moment istoric pentru conservarea speciei.

De-a lungul deceniilor, panda au devenit un simbol al prieteniei dintre Japonia și China, iar publicul japonez a dezvoltat o afecțiune profundă pentru aceste animale.

Totuși, ianuarie 2026 va marca o premieră tristă: pentru prima dată din 1972, Japonia va rămâne fără niciun urs panda, după ce ultimele două exemplare din țară – gemenii Xiao Xiao și Lei Lei de la Grădina Zoologică Ueno din Tokyo – urmează să fie returnate Chinei până la începutul lunii februarie.

Tensiuni diplomatice între Tokyo și Beijing

Autoritățile chineze au decis să nu mai prelungească acordul de împrumut al acestora din cauza tensiunilor diplomatice apărute între Tokyo și Beijing în noiembrie anul trecut. Anunțul a stârnit reacții în rândul publicului: mii de fani au luat cu asalt Grădina Zoologică Ueno pentru a-i vedea pentru ultima dată pe cei doi panda.

Pentru a gestiona numărul de vizitatori până pe 25 ianuarie, ultima zi în care gemenii vor putea fi văzuți, conducerea grădinii zoologice a limitat timpul de vizionare la aproximativ un minut și va introduce rezervări online, urmând ca, în ultimele 12 zile, accesul să fie stabilit printr-o loterie.

China are o lungă tradiție în a împrumuta urși panda altor state, practică cunoscută drept „diplomația panda”, folosită atât ca gest de prietenie, cât și ca instrument diplomatic. Originari din China, urșii panda uriași se întorc, de regulă, în țara natală la finalul acordurilor de împrumut, inclusiv puii născuți în străinătate.