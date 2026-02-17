Un pensionar și-a schimbat viața după ce s-a mutat în Thailanda: „Plătesc chiria 100 de euro și doar 4 euro pe zi pe mâncare”

Un pensionar din Spania s-a mutat în Thailanda după ce i-a murit soția, reușind să-și refacă viața și să trăiască confortabil cu pensia sa de 1.136 de euro. „Plătesc doar 100 de euro pentru chirie”, spune acesta.

Un pensionar spaniol și-a refăcut viața după ce soția sa a murit în urma unei boli incurabile. În loc să rămână în Spania, a ales să se mute în Thailanda, unde, cu o pensie de 1.136 de euro, trăiește confortabil și mai reușește să pună bani deoparte, potrivit presei spaniole.

„Plătesc doar 100 de euro pentru chirie și cheltuim doar 4 euro pe zi pe mâncare. Viața aici este foarte ieftină. Reușesc să economisc bani din pensie”, explică Rafa, fost salvamar.

Decizia de a pleca a venit după ce pensionarul a petrecut un an gândindu-se unde să se stabilească. Inițial, se gândea la regiuni din nordul Spaniei.

Bărbatul a cunoscut online o femeie din Thailanda, care i-a spus că pensia lui îi permite să trăiască confortabil în țara asiatică.

„Când i-am explicat situația mea, mi-a spus că în Thailanda, cu pensia mea, aș putea trăi minunat. Am petrecut un an și două luni cunoscându-ne, vorbind în fiecare zi. Am intrat pe internet, am văzut cum e totul. Sunt insular, iubesc marea. Și când am văzut, mi-am spus: asta vreau”, a spus băbatul.

Viața în Thailanda este mult mai accesibilă. Pensionarul susține că plătește doar 100 de euro chiria, iar mâncarea zilnică pentru el si partenera lui ajunge la 4 euro.

„Plătim pe mâncare 4 euro, ceea ce în Spania ar fi echivalentul unei cafele”, a spus el.

Trebuie doar să meargă la autoritățile de imigrare la fiecare trei luni pentru un control. De asemenea, pentru reînnoirea permisului de ședere bărbatul trebuie să plătească anual o taxă de 200 de euro.

„Tot ce trebuie să fac este să merg la imigrări la fiecare trei luni”, explică Rafa, care recunoaște că singurul lucru care îi lipsește din Spania sunt copiii.