Video Șantierul marelui baraj din Apuseni, oprit definitiv în instanță după patru decenii de la începerea lucrărilor

După patru decenii de la începerea lucrărilor la Acumularea Mihăileni, proiectul hidrotehnic a fost blocat printr-o decizie definitivă a instanței. Doar barajul de pe Crișul Alb a fost construit, în timp ce amenajarea lacului de acumulare și a drumurilor din jur au fost oprite.

Curtea de Apel Cluj a decis, printr-o soluție definitivă, anularea autorizației de construcție pentru Acumularea Mihăileni de pe râul Crișul Alb, din Hunedoara, unde lucrările au început în urmă cu patru decenii.

Autorizația de construcție, anulată în instanță

În 2022, Asociația Declic a chemat în judecată Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri și Consiliul Județean Hunedoara, solicitând anularea autorizației de construire emise în 1987 pentru acest proiect hidrotehnic. În noiembrie 2022, Tribunalul Cluj a respins cererea ONG-ului de a constata lipsa de valabilitate a autorizației de construire, însă soluția a fost contestată.

„Instanța admite recursul formulat de Asociația Declic împotriva Sentinței civile nr. 2126/2024, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 417/117/2022*, pe care o casează în parte, sub aspectul soluției de admitere în parte a acțiunii, de respingere ca neîntemeiată a capătului de cerere privind anularea Autorizației de construire nr. 69/2640/1987 și de acordare parțială a cheltuielilor de judecată și, în rejudecare, admite în întregime acțiunea și obligă pârâții să plătească reclamantei suma de 32.839,83 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge, ca neîntemeiate, recursurile formulate de recurenții Județul Hunedoara – Consiliul Județean Hunedoara și Administrația Națională «Apele Române» – Administrația Bazinală de Apă Crișuri, împotriva aceleiași sentințe. Definitivă”, arată hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în 16 februarie 2026.

Consiliul Județean Hunedoara a reacționat la soluția instanței, arătând că proiectul Acumulării Mihăileni a fost realizat în proporție de 90 la sută.

„Proiectul hidrotehnic de la Mihăileni, demarat în anul 1987 ca obiectiv de investiții de interes național și utilitate publică, rămâne fără autorizația de construire, potrivit hotărârii Curții de Apel Cluj, pronunțată în data de 16 februarie și rămasă definitivă. În acest context, lucrările la investiția de la Mihăileni sunt definitiv blocate. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, atrage atenția asupra pericolului major social, economic și de mediu asupra comunităților din zonă, odată cu sistarea lucrărilor rămase de executat”, a transmis Consiliul Județean Hunedoara.

Potrivit CJ Hunedoara, corpul principal al barajului este finalizat, împreună cu alte câteva obiective prevăzute în proiect, iar de executat au mai rămas unele lucrări conexe (amenajarea lacului, căi de acces, punerea în exploatare).

→ Imaginea 1/14: Barajul Mihăileni Foto Daniel Guță (26) JPG

„În anul 2022, am transmis Guvernului României un Memorandum din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, prin care atrăgeam atenția asupra impactului negativ pe care îl are acțiunea în instanță a asociației de mediu, care a solicitat la vremea respectivă demolarea barajului. Am revenit periodic cu solicitări către Guvern, prin care ceream finalizarea acestor lucrări prin alocarea fondurilor necesare. Ultimul demers a fost realizat în noiembrie 2025, printr-o scrisoare deschisă transmisă președintelui României, Nicușor Dan, și reprezentanților Guvernului României”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Potrivit acestuia, în răspunsul primit în 16 decembrie 2025 din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se arată că Acumularea de la Mihăileni are un rol esențial în cadrul sistemului național de gestionare a resurselor de apă și al prevenirii riscurilor hidrologice și aduce beneficii comunităților și economiei locale din zona Bradului.

Proiect început de patru decenii

Lucrările de amenajare a lacului de acumulare Mihăileni au fost oprite din 2022, în urma proceselor deschise de activiștii de mediu. Barajul de pe râul Crișul Alb se află la 20 de kilometri de municipiul Brad. A fost ridicat din piatră și beton, are o lungime de 300 de metri și o înălțime de 24 de metri.

În jurul său, o șosea de ocolire (video), aflată pe malul drept al râului, a rămas nefinalizată și nu poate fi folosită. Până în 2022, constructorii au lucrat la șosea, dar nu au mai apucat să finalizeze proiectul.

În amonte de baraj, drumul național străbate fostele terenuri și gospodării ale localnicilor din Mihăileni, cele mai multe lăsate în voia naturii după exproprierile începute în 1987. Deși au început în anii ’80, în timpul regimului Ceaușescu, lucrările la Acumularea Mihăileni din Hunedoara – un proiect hidrotehnic necesar pentru aprovizionarea cu apă a localităților și unităților miniere din zona Bradului, dar și pentru prevenirea inundațiilor frecvente înregistrate pe valea Crișului Alb din Hunedoara și Arad – au rămas nefinalizate.

Investiția a demarat în forță în ultimii ani ai comunismului, a continuat în anii ’90 și 2000, cu numeroase întreruperi cauzate de lipsa finanțărilor, și a fost reluată din 2018, cu fonduri atribuite anual de statul român.

În primăvara anului 2022, Administrația Națională „Apele Române” a anunțat finalizarea construcției barajului Mihăileni din Hunedoara, una dintre componentele importante ale investiției. Barajul Mihăileni este funcțional și poate regla debitul Crișului Alb în aval, însă nu are lac de acumulare.

Lucrările, oprite la cererea organizației neguvernamentale

Amenajarea lacului și a drumurilor de ocolire au fost oprite de instanțele din Cluj, în urma unor procese deschise în ultimii ani de organizația neguvernamentală Declic împotriva statului român.

Asociația Declic a reclamat legalitatea autorizațiilor de mediu și de construcție și a hotărârilor de Guvern necesare continuării proiectului.

„Rămâne de neînțeles motivul pentru care asociația Declic a cerut oprirea lucrărilor și, implicit, anularea beneficiilor pe care acumularea Mihăileni le va produce, și anume: apărarea împotriva inundațiilor și asigurarea necesarului de apă pentru locuitorii și gospodăriile din zona Brad și Crișcior”, informa atunci Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

Organizația neguvernamentală Declic a reclamat în instanță că noul lac dăunează mediului, deoarece va duce la defrișarea unei păduri de aproape cinci hectare, crescută în voie pe terenurile din zona barajului, fapt contestat de reprezentanții statului român.

„Barajul de la Mihăileni de pe râul Crișul Alb poate avea efecte ireversibile asupra mediului. Odată finalizat, sectoare ale râului Crișul Alb și afluenții acestuia vor fi complet deteriorate, iar situl Natura 2000 Defileul Crișului Alb va fi și el afectat. Mai mult, specialiștii avertizează că în spatele barajului se va forma o acumulare artificială, care va emite metan, gaz cu impact de 34 de ori mai intens decât CO₂”, informa Declic.

Autoritățile reclamate arătau însă că lacul va contribui la creșterea biodiversității în împrejurimile acestuia, iar vegetația forestieră s-a extins pe suprafețe mari în jurul viitorului lac.

Tot în anii ’80 au început lucrările la șoseaua care urma să ocolească lacul de acumulare, în lungime de 4,5 kilometri. În aproape patru decenii au fost realizați 3,5 kilometri din drumul național proiectat în anii ’80, trei poduri, un viaduct și sediul de exploatare. Lucrările pe ultimul sector al drumului național, din care au mai rămas de executat circa 900 de metri, au fost blocate în urma proceselor deschise de organizația neguvernamentală. Procedurile de expropriere dispuse de statul român au fost și ele suspendate, în urma unor procese.

Statul român a alocat peste 150 de milioane de lei pentru realizarea investiției, a cărei valoare totală a fost estimată la aproape 168 de milioane de lei, potrivit reprezentanților Apelor Române.