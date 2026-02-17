search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul, de la ora 12.00

Urmează cel mai sever episod de viscol din această iarnă, în București. Strat de zăpadă de 30 de centimetri, ger și temperaturi în scădere

Publicat:

Urmează cel mai sever episod de viscol din această iarnă, caracterizat de o răcire accentuată a vremii, precipitații mixte și ninsori consistente. În București, stratul de zăpadă poate atinge 30 de centimetri.

ANM a emis atenționări Cod galben de precipitații. FOTO: Shutterstock
ANM a emis atenționări Cod galben de precipitații. FOTO: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o prognoză specială pentru București. Începând de marți dimineață (17 februarie, ora 08:00) și până miercuri, 18 februarie, ora 08:00, vremea se va răci semnificativ, anunță ANM. Cerul va fi noros, cu precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar spre seară și în cursul nopții vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă ce poate ajunge până la 30 de centimetri, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității sub 100 de metri. Temperaturile maxime vor fi de 2–3 grade Celsius, iar minima în jur de -1 grad Celsius.

Zăpadă și ger până joi

În intervalul 18 februarie, ora 08:00 – 19 februarie, ora 10:00, cerul va deveni variabil, cu înnorări temporare în primele ore, când trecător va mai ninge, depunându-se un strat suplimentar de 1–3 cm.

Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 45–55 km/h, viscolind ninsoarea. Maxima termică va fi în jur de 2 grade, iar minima va coborî la -4…-3 grade Celsius.

Cod galben de ninsori și viscol

Până pe 19 februarie, ora 10:00, Capitala se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează răcirea vremii, precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol.

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, Bucureștiul va fi sub atenționare Cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, strat consistent de zăpadă și viscol.

Cod galben în aproape jumătate din țară

ANM a emis atenționări Cod galben de precipitații, intensificări ale vântului și viscol, valabile marți și miercuri în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Ziua vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, iar noaptea vor predomina ninsorile.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 25–30 l/mp, izolat peste 40 l/mp, cu strat de zăpadă de 10–30 cm. Vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h, provocând viscol și reducerea vizibilității sub 100 de metri. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot atinge 70–90 km/h, cu viscol puternic.

Meteo

