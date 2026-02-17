search
Marți, 17 Februarie 2026
Războiul viitorului, filmat în timp real: un robot ucrainean deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Un nou episod al războiului din Ucraina arată cât de rapid se transformă câmpul de luptă într-un laborator al tehnologiei militare. Imagini apărute pe platforma X surprind un vehicul terestru fără pilot al armatei ucrainene angajat într-un schimb direct de focuri cu un soldat rus, într-o confruntare nocturnă filmată integral de camerele de luptă.

Sursă video: X

Ucraina a devenit, în ultimii doi ani, un teren de testare pentru arme autonome, drone cu încărcături explozive și sisteme de supraveghere în infraroșu. De această dată, în prim-plan apare un vehicul terestru telecomandat, echipat cu o mitralieră grea Browning M2, care înaintează printre clădiri distruse, într-un peisaj rural devastat.

Camera montată pe vehicul surprinde mișcările precise ale armei, care scanează zona în întuneric. Deasupra, o dronă cu cameră termică identifică un soldat rus ascuns între clădiri. În imaginile în infraroșu, acesta apare ca o siluetă albă într-un decor complet negru, încercând să găsească adăpost.

Potrivit relatărilor atribuite Batalionului 411 UAV „The Hawks”, drona ar fi transmis coordonatele către operatorul vehiculului terestru. Robotul se oprește, aliniază arma și deschide focul. În imaginile aeriene se văd fulgerele traseelor de gloanțe, iar silueta soldatului pare lovită de două ori, prăbușindu-se la pământ. Ulterior, o explozie de mică intensitate luminează locul în care acesta se afla.

Robot de luptă terestru pe frontul din Ucraina/FOTO:X
Robot de luptă terestru pe frontul din Ucraina/FOTO:X

Dincolo de dramatismul imaginilor, episodul ilustrează direcția în care evoluează conflictul: integrarea dronelor aeriene cu vehicule terestre autonome, coordonate în timp real.

Atac masiv înaintea negocierilor

Imaginile apar într-un moment în care diplomația încearcă, din nou, să găsească o ieșire din conflict. O nouă rundă de negocieri a început la Geneva, însă cu doar câteva ore înainte, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei.

Potrivit presei internaționale, peste 400 de drone și rachete – 396 de drone și 29 de rachete – au vizat infrastructură energetică și obiective din industria de apărare. Atacurile au amplificat presiunea asupra unei țări deja afectate de una dintre cele mai reci ierni din ultimele două decenii. În Kyiv, temperaturile au coborât până la -12 grade Celsius, iar peste un milion de oameni se confruntă cu pene severe de electricitate, apă și încălzire, potrivit oficialilor europeni.

Moscova susține că a vizat exclusiv obiective militare și industriale.

Presiuni politice și condiții dure

Pe plan diplomatic, președintele american Donald Trump a declarat că liderul ucrainean trebuie „să vină rapid la masa negocierilor”, sugerând că Moscova ar fi dispusă la pace.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a afirmat anterior că ar accepta un armistițiu doar dacă Ucraina renunță la teritoriile revendicate de Rusia și abandonează planurile de aderare la NATO. Printre aceste teritorii se numără regiuni ocupate în proporție de aproximativ 20% din suprafața țării, dar și zone din Donbas care nu sunt complet sub control rusesc.

Kievul a respins în repetate rânduri ideea cedării teritoriilor pe care încă le controlează, argumentând că o astfel de concesie ar legitima agresiunea militară.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
