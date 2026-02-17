Paradisul insular unde epidemia de HIV are cea mai rapidă creștere din lume. „Locul unde bărbații merg să moară”

Criza sanitară care scapă de sub control în Fiji este legată de explozia consumului de metamfetamină, fenomen ce amenință să transforme Pacificul într-o „semi-regiune narco”.

Ben își lua drogurile direct. În loc să dilueze metamfetamina cu apă, trăgea sânge într-o seringă, dizolva cristalele și apoi și le injecta. Uneori era sângele lui, alteori al unui prieten, iar acul era rareori nou. Pe atunci, asta părea să nu conteze, scrie The Telegraph.

La sfârșitul lui 2023, a început să aibă o tuse persistentă, îi cădea părul și slăbea rapid – de la mărimea 42 la talie ajunsese la 22. Când a fost internat cu pneumonie severă, medicii l-au diagnosticat cu HIV în stadiu avansat și l-au transferat într-un salon cunoscut în Fiji drept locul unde bărbații merg să moară.

Cea mai rapidă creștere a cazurilor de HIV din lume

Până în 2020, astfel de povești erau relativ rare în Fiji, fostă colonie britanică cunoscută mai ales ca un arhipelag paradisiac, cu plaje imaculate și o cultură vibrantă. Astăzi însă, mica națiune din Pacific are o notorietate sumbră: se luptă să țină sub control cea mai rapidă creștere a cazurilor de HIV din lume.

„Aceasta este partea urâtă a Fiji”, a spus Paulo, una dintre cele cinci persoane care trăiesc cu HIV și care au vorbit cu The Telegraph în capitala Suva – unde copii de doar 10 ani au contractat virusul prin injectarea de droguri, în timp ce HIV face ravagii într-o țară luată prin surprindere.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății, în 2020 au fost diagnosticate 147 de persoane. Doar patru ani mai târziu, numărul a ajuns la 1.583, iar în primele șase luni din 2025 au fost raportate deja 1.226 de cazuri. Per total, infecțiile au crescut cu 3.000% din 2010.

Deși numărul total al cazurilor rămâne relativ mic raportat la populația Fiji – aproximativ 930.000 de locuitori – testarea deficitară face ca cifrele oficiale să fie doar vârful aisbergului. Iar traiectoria epidemiei este alarmantă: Ministerul Sănătății estimează că, fără intervenții urgente, țara ar putea ajunge la 25.000 de cazuri anual până în 2029.

„Nu credeam că voi mai vedea o astfel de epidemie în timpul vieții mele”, a declarat prof. Lisa Maher, epidemiolog la Institutul Kirby din Sydney, care a lucrat la combaterea HIV în New York în anii ’80 și ulterior în Asia de Sud-Est, iar acum sprijină autoritățile din Fiji. „A apărut din senin, pentru că nu existau date și nici sisteme de monitorizare.”

„Un ecosistem criminal prosper”

Criza în escaladare este legată de boom-ul drogurilor care amenință să transforme Pacificul într-o „semi-regiune narco”, potrivit profesorului asociat Jose Sousa-Santos, director al Pacific Regional Security Hub din cadrul Universității Canterbury din Noua Zeelandă.

Regiunea a fost mult timp un punct strategic pe „autostrada drogurilor” dintre Americi și Asia de Sud-Est către Australia și Noua Zeelandă, unde cererea și prețurile ridicate aduc profituri uriașe. Însă popularitatea rutei este în creștere, iar criminalitatea organizată în Pacific „evoluează mai rapid decât în orice alt moment din istorie”, arată un raport al Oficiului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Triade chineze, carteluri mexicane și bande de motocicliști din Australia operează – și uneori colaborează – într-un „ecosistem criminal prosper”, profitând de coastele greu de controlat, aplicarea slabă a legii și corupția răspândită. În rețeaua de rute aeriene și maritime au fost folosite iahturi, narco-submarine și drone.

Alături de Tonga și Papua Noua Guinee, un punct-cheie este Fiji – hub de transport supranumit „poarta către Pacific”. Patru lovituri de stat din 1987 încoace au erodat instituțiile democratice și le-au făcut vulnerabile la infiltrare.

Capturile recente ale autorităților – inclusiv 4,8 tone de metamfetamină cristal și 2,6 tone de cocaină – ilustrează amploarea fluxului de droguri care tranzitează arhipelagul. Poliția a confirmat și cazuri în care pachete cu droguri au ajuns la țărm pe insulele exterioare; potrivit unei povești care circulă, localnicii dintr-un sat izolat ar fi folosit „substanța albă” drept detergent, fără să știe ce este, după ce a fost adusă de valuri.

Însă Fiji nu mai este doar o escală pentru rețelele criminale: drogurile, în special metamfetamina, alimentează tot mai mult și o piață internă în expansiune.

„O țară de tranzit nu rămâne, de obicei, doar o țară de tranzit”, a explicat Megumi Hara, consilier regional UNODC pentru combaterea criminalității organizate transnaționale, cu sediul la Suva. „În cele din urmă, devine și o destinație – iar asta vedem acum aici.”