Premieră în medicina românească: Doi frați medici au lansat prima platformă digitală de pregătire pentru Examenul de Specialitate, în contextul schimbărilor majore din 2026

Publicat:

Ecosistemul educațional medical din România marchează o premieră absolută. Începând cu 17 februarie 2026, medicii rezidenți au acces la Grile-Specialitate.ro, primul instrument digital complex dedicat exclusiv pregătirii pentru Examenul de Specialitate. Lansarea vine într-un moment critic pentru sistemul sanitar, marcat de anunțarea unor modificări structurale ale examenului – trecerea la subiecte unice la nivel național – și de o lipsă acută de informații oficiale detaliate.

platforma jpeg

Platforma, dezvoltată de compania românească Marsilian (cunoscută pentru standardul impus prin Grile-Rezidentiat.ro), promite să ofere predictibilitate și structură într-un an dominat de incertitudine. Pentru a sprijini comunitatea medicală, accesul va fi gratuit și nelimitat până la data de 15 martie 2026.

Contextul: O nevoie acută de organizare în fața incertitudinii

Analizele preliminare realizate de echipa de dezvoltare, bazate pe feedback-ul a sute de medici rezidenți, relevă o stare de fapt îngrijorătoare. În pragul examenului care le va defini cariera, majoritatea medicilor își bazează pregătirea pe informații neoficiale, zvonuri din spitale sau grupuri de social media, în lipsa unor precizări clare din partea instituțiilor abilitate (Ministerul Sănătății, UMF-uri) cu privire la formatul exact (grilă sau sinteză) sau bibliografia finală.

Această „ceață informațională” generează o anxietate profundă în rândul tinerilor medici, care se tem că nu vor ști ce să prioritizeze. Grile-Specialitate.ro intervine tocmai aici, oferind o ancoră de stabilitate. Indiferent dacă formatul final va fi grilă sau redacțional, platforma pune la dispoziție materia structurată logic, oferind singura certitudine valabilă: stăpânirea informației medicale.

Tehnologie pentru „generația ocupată”: Micro-learning și Vizualizare

Dacă pregătirea pentru Rezidențiat beneficiază de luni dedicate exclusiv studiului, realitatea medicului specialist în devenire, sau a medicului stomatolog ori a farmacistului, este radical diferită. Profilul utilizatorului este cel al unui profesionist de peste 30 de ani, integrat în câmpul muncii, uneori cu gărzi epuizante și, adesea, cu responsabilități familiale majore (copii, părinți în întreținere). Timpul de studiu s-a comprimat de la 8 ore pe zi la „ferestre” de 15-30 de minute între pacienți sau seara târziu.

Răspunzând acestei nevoi de eficiență extremă, platforma inovează prin schimbarea focusului de la simpla testare la învățare accelerată și vizuală:

  • Mindmap-uri inteligente și rezumate: Platforma funcționează ca o bibliotecă digitală interactivă. Utilizatorii au acces la hărți de informație (mindmap-uri) care schematizează vizual materia stufoasă. Acestea sunt esențiale pentru înțelegerea rapidă a algoritmilor de diagnostic și tratament, eliminând necesitatea recitirii integrale a tratatelor voluminoase pentru fiecare detaliu.
  • Sinteze complete: Capitolele din bibliografie (pentru toate specialitățile) sunt condensate în rezumate care rețin esențialul, permițând recapitularea rapidă în momentele de pauză.
  • Flashcard-uri pentru învățare activă: Un instrument vital pentru combaterea curbei uitării, specifică profesioniștilor obosiți. Sistemul de repetiție spațiată ajută la fixarea datelor pe termen lung.
  • Grile și explicații validate: Simulările de examen rămân o componentă importantă, dar valoarea lor este dublată de componenta educativă. Fiecare răspuns este însoțit de argumente clare, verificate editorial, transformând orice greșeală într-o oportunitate de învățare logică.

O provocare logistică: 58 de specialități, 58 de bibliografii

Complexitatea proiectului depășește orice altă inițiativă similară din România. Spre deosebire de concursul de Rezidențiat, care are o tematică unică, examenul de specialitate presupune gestionarea a aproximativ 58 de domenii distincte, fiecare cu specificul său. Sute de mii de pagini de informație.

„Provocarea este imensă. Dacă pentru rezidențiat ai o tematică unitară, examenul de specialitate este o colecție de universuri distincte. Grile-Specialitate.ro este, în esență, un proiect de amploarea a zeci de platforme într-una singură. Filosofia noastră este că, indiferent cum se schimbă metodologia de examinare, medicina rămâne aceeași. Noi oferim instrumentul prin care medicul își structurează mintea și materia”, a declarat Dr. Mihai Voinea, cofondator Marsilian.

La momentul lansării, platforma acoperă integral sau parțial peste 30 de specialități medicale, urmând ca restul să fie integrate progresiv.

Crowdsourcing medical: Apel la colaborare

Într-un demers de transparență și colaborare profesională, dezvoltatorii platformei lansează un apel către comunitatea medicală. Medicii, stomatologii și farmaciștii ale căror specialități nu sunt încă acoperite sunt invitați să contribuie cu materiale bibliografice pentru crearea de conținut.

Acest model participativ transformă utilizatorii în parteneri activi ai platformei. Cei care contribuie la dezvoltarea bazei de date primesc, în schimb, acces Premium, asigurându-se astfel că nicio specialitate nu este lăsată în urmă. De asemenea, feedback-ul continuu al utilizatorilor este mecanismul principal prin care platforma se adaptează la realitățile dinamice ale bibliografiilor oficiale.

Despre acces și disponibilitate

Platforma Grile-Specialitate.ro devine activă pe 17 februarie 2026. Pentru a permite tuturor medicilor să descopere utilitatea noilor instrumente de învățare vizuală și sintetică, accesul va fi gratuit în prima lună.

Până pe 15 martie 2026, orice cont creat beneficiază de funcționalități Premium complete. Ulterior, medicii vor putea opta pentru abonamente flexibile sau pachete de tip „Până la Examen”, existând totodată și o versiune gratuită limitată, pentru a asigura continuitatea pregătirii.

Lansarea Grile-Specialitate.ro completează ecosistemul educațional dezvoltat de Marsilian (alături de Grile-Admitere.ro și Grile-Rezidentiat.ro), oferind pentru prima dată în România un traseu digital complet de formare medicală, de la intrarea în facultate până la obținerea titlului de medic specialist.

Pentru mai multe informații, accesați: www.grile-specialitate.ro.

Despre Marsilian: Marsilian este o companie românească de tehnologie educațională (EdTech), lider în dezvoltarea de soluții digitale pentru domeniul medical. Fondată de medicii Mihai Voinea și Dragoș Voinea, compania îmbină expertiza medicală cu inovația tehnologică pentru a moderniza procesul de învățare. Portofoliul companiei include platforme utilizate anual de zeci de mii de elevi, studenți și medici.

