Românii care călătoresc în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de un nou document. Cum poate fi obţinut şi cât costă

Începând cu 25 februarie 2026, românii și ceilalți cetățeni europeni care călătoresc în Marea Britanie vor avea nevoie de Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), un document digital care facilitează accesul pentru scurte șederi și vizite turistice.

Cetățenii europeni care vor să călătorească în Regatul Unit în scop turistic, pentru vizite sau scurte șederi trebuie să obțină, începând cu 25 februarie 2026, Autorizația Electronică de Călătorie (ETA), a anunţat marţi, 17 februarie, Ambasada Marii Britanii la București.

Conform reprezentanței diplomatice, ETA este o permisiune digitală care permite multiple intrări în Regatul Unit pe durata a doi ani sau până la expirarea pașaportului titularului. Costul autorizației este de 16 lire, iar cererea se poate depune online, prin aplicația oficială UK ETA sau pe site-ul GOV.UK/ETA.

„Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă ședere, vor avea nevoie de o ETA”, se arată într-o postare oficială pe pagina de Facebook a ambasadei.

Odată aprobată, ETA permite călătorii multiple în Regatul Unit pe o perioadă de până la 6 luni per vizită. După depunerea solicitării, decizia este transmisă prin e-mail de la UK Visas and Immigration (UKVI), de regulă în decurs de o zi, însă în anumite cazuri poate dura până la 3 zile lucrătoare (luni–vineri).

E-mailul de confirmare include un număr de referință ETA, format din 16 cifre. Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizației, numărul de călătorii este nelimitat, ceea ce facilitează deplasările repetate în scop turistic sau familial.