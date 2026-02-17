Vestul Sălbatic din UPU: Managerul spitalului din Târgu Jiu cere jandarmi pentru a opri teroarea asupra medicilor

O doctoriță de la Spitalul Județean din Târgu-Jiu a fost agresată de părinții unei paciente. Astfel de evenimente tind să devină din ce în ce mai dese, însă personalul medical alege adesea să nu le raporteze, dezvăluie un lider de sindicat, indicând și motivele.

Un eveniment grav s-a produs în Unitatea de Primiri Urgențe a celui mai mare spital din Târgu-Jiu, o doctoriță fiind agresată de părinții unei paciente.

Totul s-a întâmplat în timpul acordării îngrijirilor medicale pacientei asupra căreia fuseseră inițiate manevrele terapeutice necesare pentru stabilizarea stării de sănătate. Tânăra, ajunsă în urgențe după ce ar fi înghițit mai multe medicamente, a devenit foarte agitată în timpul manevrelor terapeutice. Părinții acesteia, aflați în zona de așteptare, au pătruns neautorizat în spațiul medical, a comunicat spitalul, iar „un membru al familiei a manifestat un comportament foarte agresiv față de medicul aflat în serviciu, medicul fiind bruscat, împins, i-a fost aruncată cafea pe haine. A intervenit agentul de pază din UPU, iar angajații din UPU au apelat rapid poliția”.

Medicul a alunecat ulterior pe podeaua udă, suferind un traumatism la picior și necesitând evaluare și îngrijiri medicale.

„La data de 16 februarie 2026, în jurul orei 21:10, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați în mod direct cu privire la producerea unui incident la secția U.P.U. a Spitalului de Urgență Târgu Jiu, în urma căruia a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, a comunicat IPJ Gorj. Două persoane au fost reținute, în cursul zilei de marți acestea fiind plasate sub control judiciar.

„Conducerea spitalului condamnă ferm orice formă de violență împotriva personalului medical. Astfel de comportamente afectează grav actul medical și pun în pericol siguranța și integritatea cadrelor sanitare și a pacienților și arată, din păcate, faptul că medicii își desfășoară activitatea uneori în condiții dificile. Incidentul a fost semnalat organelor de poliție și este cercetat”, a mai transmis spitalul către public.

Mai multe posturi de pază și camere video

Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, Dumitru Vienescu, a declarat pentru „Adevărul” că după incident au avut loc discuții pentru suplimentarea posturilor de pază.

„Sigur că trebuie luate măsuri, pentru că, din păcate, agresiunea aparținătorilor și a pacienților este în creștere la nivelul instituțiilor. (...) Astăzi am avut o discuție cu colegii mei pentru a suplimenta posturile de pază. De asemenea, suplimentarea camerelor video și montarea de camera video în tot spațiul UPU, să avem o imagine tot timpul de ce se întâmplă acolo. Și cred că ar fi necesar, pentru că paza nu se poate realiza decât cu firmă privată, și sprijinul Jandarmeriei. Să patruleze în zona de perimetru a UPU mult mai des, încheiat un protocol cu Jandarmeria în acest sens”, a precizat managerul SJU Târgu-Jiu.

În prezent, în UPU sunt două posturi de pază și se va mai adăuga încă unul. Paznicii au fost chiar în zona în care s-a produs agresiunea, unul dintre aceștia a și intervenit, însă au fost depășiți numeric, în eveniment fiind implicate opt rude ale pacientei. Reacția părinților fetei, pentru că aceștia s-au manifestat în principal agresiv (în urma audierilor cei doi au și fost reținuți, fiind ulterior plasați sub control judiciar) ar fi pornit de la faptul că au auzit-o pe fată strigând.

„Aparținătorii se aflau în sala de așteptare. Ei au auzit strigătul pacientei, care nu suporta investigația respectivă sau procedura medicală respectivă, și atunci au plecat din sala de așteptare și au intrat direct peste personalul medical care efectuă intervenția medicală, crezând că medicul îi face ceva rău pacientei, deși e exclus așa ceva. Și atunci a început altercația”, a detaliat managerul.

În cursul anului trecut, tot la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului s-a mai înregistrat un eveniment violent, atunci fiind vorba de o bătaie între două grupuri, fără să fie implicat personalul medical. „Eu nu-mi aduc aminte în ultima perioadă de incidente asupra personalului medical, dar asta nu înseamnă că nu trebuie luate măsuri”, a mai adăugat Dumitru Vienescu.

Presiunea pe UPU este și mai mare în ultima perioadă, a confirmat managerul, de la momentul la care anumite categorii de pacienți și-au pierdut calitatea de asigurat (în vară, anul trecut) crescând numărul celor care se adresează medicilor în Urgență. Posturile în prezent sunt blocate, dar se fac demersuri pentru transfer sau detașare pentru angajarea de personal. „Facem tot ce se poate, posibilitățile legale pe care le are managerul la dispoziție. La acest moment avem turele asigurate cu medici de gardă, dar bineînțeles că este un normativ minimal, care poate fi suplimentat. E loc și de mai mult personal, pentru că activitatea este din ce în ce mai mare”, a mai spus managerul.

De ce nu se raportează incidentele

Prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară, Daniel Bulboacă, spune că evenimentele de agresiune asupra personalului medical sunt mult mai frecvente în ultimii ani, însă acestea nu sunt raportate către conducere.

„Nouă ne raportează mult mai mult decât în trecut, în schimb nu prea raportează către unitățile sanitare. Ezită foarte mult să facă așa ceva către unitatea sanitară. De ce? Poate să vi se pară ciudat, dar din cauza birocrației. Sunt chemați pentru declarații, puși pe drumuri și așa mai departe. Sunt procedurile puțin anevoioase. Ei merg pe principiul <oricum nu se poate schimba nimic. Dacă fac eu o reclamație, tot aia rămâne, că nu se modifică nimic la locul de muncă>”, a menționat Bulboacă, pentru „Adevărul”.

Sindicatul nu vede o soluție miraculoasă pentru rezolvarea acestei probleme, însă constată că în spitale nici nu se fac eforturi prea mari pentru a proteja personalul medical de agresiuni.

„Majoritatea unităților sanitare nu au pază proprie, au firme de pază contractate. În momentul în care mărești personalul pe firma de pază, automat crește valoarea contractului... Nu știu dacă e cea mai bună soluție. Într-adevăr, sunt unele locuri critice, în care s-ar putea suplimenta, cum ar fi UPU, cum ar fi secțiile de psihiatrie. În principiu, este o soluție dar nu neapărat poate să dea rezultatele cele mai bune. Plus că acele camere de supraveghere nu vor intimida niciodată persoanele care comit agresiuni, acestea nu vor avea nicio ezitare în continuare”, a mai spus Bulboacă.

Pe de altă parte, agresiunile asupra personalului ar trebui tratate, conform contractului colectiv de muncă, drept evenimente de muncă și raportate către instituții.

„Noi avem trecut și în contractul colectiv de muncă faptul că orice agresiune fizică asupra personalului unităților sanitare reprezintă accident de muncă. Acum, dacă sunt agresiuni minore și persoana agresată nu are cel puțin 3 zile de incapacitate temporară de muncă accidentul respectiv nu este cercetat de ITM, adică și în zona aceasta avem o problemă”, a mai punctat liderul sindical.

Accidentele de muncă de la nivelul unității ar trebui analizate în cadrul ședințelor comisiei de securitate și sănătate în muncă (SSM), or nici acest lucru nu e întâmplă așa cum este stipulat în legislație, a mai subliniat Bulboacă.

O înăsprire a legislației, cu pedepse mai dure pentru cei care agresează personalul medical, ar putea să constituie o soluție. „Este posibil să dea rezultate. Să ne gândim că aparținătorii nu țin cont nici măcar de programul de vizită, care trebuie respectat, conform regulamentului intern, într-o unitate. Vin și în afara programului de vizită. Ei consideră că e dreptul lor să vadă pacientul. În momentul în care sunt refuzați, atunci devin agresivi și verbal și fizic. Da, într-adevăr, niște amenzi mai mari ar putea să descurajeze astfel de comportamente”, a conchis reprezentantul Solidaritatea Sanitară.

„Agresiunile fizice, amenințările și abuzul verbal nu sunt <parte din job>”

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) a anunțat, și printr-un comunicat de presă, condamnarea fermă a tuturor formelor de violență îndreptate împotriva profesioniștilor din sănătate.

„Agresiunile fizice, amenințările și abuzul verbal nu sunt „parte din job”, ci un risc major de securitate și sănătate în muncă, cu impact direct asupra siguranței actului medical.

În Contractul colectiv de muncă la nivel de sector Sănătate (CCMS) FSSR a introdus deja un instrument concret de creștere a protecției angajaților împotriva agresiunilor: Anexa nr. 11 – „Procedura privind protecția salariaților din Sănătate împotriva agresiunilor la locul de muncă”. Procedura este obligatorie pentru unitățile sanitare cărora li se aplică CCMS, ea stabilind măsuri clare de prevenție, raportare, sprijinirea victimelor și măsuri de securitate.

Ca element esențial, procedura precizează explicit că agresiunile fizice petrecute la locul de muncă, în timpul programului, împotriva angajaților din sănătate sunt considerate accidente de muncă și trebuie tratate ca atare, indicând totodată alte soluții de protecție”, se precizează în comunicat.

Federația cere aplicarea strictă a Procedurii din Anexa nr. 11 (CCMS), inclusiv integrarea ei în regulamentele interne și operaționalizarea responsabilităților. Se solicită de asemenea centralizarea incidentelor (agresiuni fizice și verbale) la nivel de unitate și furnizarea datelor, la cerere, către cei în drept, „pentru combaterea sub-raportării și fundamentarea măsurilor de prevenție”.

„Parcurgeți cu atenție Procedura din Anexa nr. 11 și solicitați respectarea ei ori de câte ori are loc un incident! Nu normalizați agresiunile, ci raportați, cereți consemnarea incidentului, sprijinul unității și, când este cazul, sesizarea organelor competente!”, este îndemnul adresat personalului medical.

Colegiul Medicilor cere populației „responsabilitate, dialog și respect reciproc”

Și Colegiul Medicilor din România a reacționat în urma celor întâmplate, arătând că „orice formă de agresiune, violență sau intimidare îndreptată împotriva cadrelor medicale aflate în exercitarea profesiei medicale este inacceptabilă”.

„Siguranța medicilor și a întregului personal medical reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea actului medical, dar și funcționarea optimă a sistemului de sănătate.

Incidentul petrecut aseară la spitalul din Târgu Jiu este profund regretabil și inacceptabil. Agresarea personalului medical nu poate fi justificată sub nicio formă și trebuie luate toate măsurile necesare conform legii. Medicii își desfășoară activitatea în slujba pacienților, uneori în condiții dificile, cu responsabilitate profesională și dedicare. Protejarea integrității fizice a medicilor, precum și respectarea demnității profesionale trebuie să reprezinte o prioritate pentru conducerea unităților medicale, dar și pentru întreaga societate”, a fost mesajul forului profesional. S-a lansat de asemenea un apel către autorități pentru aplicarea măsurilor de protecție a personalului medical, dar și către populație.

„Facem apel la populația care interacționează cu sistemul medical - pacienți și aparținători - pentru responsabilitate, dialog și respect reciproc. Așa cum, de fiecare dată, am subliniat importanța respectului pentru pacient, la fel, astăzi, aducem în atenția societății și a opiniei publice necesitatea respectului pentru medici”, se mai precizează în mesajul Colegiului Medicilor.

Pe rețelele de socializare reacțiile au fost diverse, de la cele de solidaritate cu personalul medical și până la avertismente. „Aveți dreptate, dar de ce s-a ajuns la asta?? Nu vă întrebați, dând vina întotdeauna pe alții. Până acum nu e nimic, pe lângă ce spectacole macabre o să aveți parte în continuare, asemenea greșelilor făcute de dumneavoastră în sistemul medical. Acest comentariu nu este sarcastic, sunt faptele prescrise la stat”, este unul dintre „avertismentele” transmise online.