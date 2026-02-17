Rogobete: „Mi se pare de noaptea minții ca ministrul Sănătății să roage oamenii să nu bată doctorii”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat dur după ce o doctoriță din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a fost agresată de părinții unei paciente pe care încerca să o salveze. Oficialul a declarat că este „de noaptea minții” ca, în 2026, un ministru al Sănătății să fie nevoit să le ceară oamenilor să nu lovească medicii în spitale.

Incidentul a avut loc în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Târgu Jiu, unde medicul încerca să stabilizeze o pacientă. Cadrul medical a fost bruscat și împins de rudele fetei. Agentul de pază a intervenit, iar personalul UPU a alertat imediat Poliția. La ieșirea din salonul în care s-a produs agresiunea, medicul a alunecat și s-a lovit puternic la picior.

Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că astfel de fapte ar trebui încadrate la infracțiunea de ultraj, iar agresorii să răspundă ferm în fața legii.

„Mi se pare de noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor «vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii». Dar aceasta este realitatea pe care o trăim. Va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, ce pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de personaje. Din punctul meu de vedere, aceste personaje ar trebui să răspundă în fața legii”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Oficialul a precizat că a discutat deja cu președinta Colegiul Medicilor din România, Cătălina Poiană, despre modificarea cadrului legislativ astfel încât personalul medical să beneficieze de o protecție sporită.

„Mă refer la măsuri de protecție pentru personalul medical și, de ce nu, să considerăm că astfel de manifestări pot fi incluse în zona ultrajului”, a adăugat Rogobete.

În urma incidentului violent, doi suspecți, un bărbat și o femeie, au fost reținuți de procurori.

Ulterior, cei doi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Regret ce am făcut. Am făcut din disperare. Am fost o mamă disperată, atâta tot. Îmi pare rău. Îmi cer scuze de la doamna doctor și de la tot poporul”, a spus femeia, după ce a ieșit de la audieri, potrivit presei locale.

Întrebată de ce a aruncat cu cafea fierbinte în doctoriță, femeia a răspuns: „Mi-a căzut din mână. Din greșeală”.