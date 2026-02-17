Bugetarii ar putea rămâne fără norma de hrană. Decizia care ar economisi miliarde de lei

Șeful UDMR, Kelemen Hunor, anunță că norma de hrană pentru bugetari ar putea fi eliminată, în urma discuțiilor din coaliție. Liderul a explicat că, potrivit estimărilor făcute de specialiștii de la finanțe, măsura ar aduce o economie de aproximativ 2,5 miliarde de lei.

„Din toți cei care au această normă, mai mult de o treime sunt din armată și interne, în jur de 800 de milioane de lei. Restul sunt din alte instituții. Impactul ar fi de 2,4-2,5 miliarde de lei, după calculele pe care le-au făcut cei de la finanțe. Nu am făcut eu calculele. Aceasta este propunerea și a rămas să se mai discute”, a precizat Klemen Hunor, chestionat de jurnaliști în Parlament.

Norma de hrană se plătește lunar și are o valoare de 347 de lei, fiind peste 550.000 de beneficiari.

Ce se întâmplă cu bugetul pe 2026

Totodată, liderul UDMR, precizează că mai există șanse ca proiectul bugetului de stat să fie adoptat luna aceasta, însă doar dacă acesta va ajunge săptămâna viitoare în Parlament.

Înainte de adoptarea bugetului, trebuie aprobate prin odonanță de urgență pachetul de reformă în administrație și cel de relansare economică, decizie la care liderii coaliției de guvernare au ajuns în urma ultimei ședințe.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară că „adevărata bătălie se va da la buget”, avertizând că social-democrații nu vor vota legea bugetului de stat dacă și pachetul de solidaritate propus de partid nu va fi inclus în forma finală a documentului.

„Va trebui să avem aprobat acel pachet de solidaritate pe care PSD l-a propus, unde va trebui să discutăm despre investițiile locale, despre sistemul în care impozitele locale vor rămâne către autoritățile locale. Asta este ceea ce PSD-ul cere și care punct de vedere este susținut chiar și de USR”, a spus Sorin Grindeanu.