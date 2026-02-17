Chivu nu le-a rămas dator celor care l-au mitralit. Antrenorul român, gata să meargă mai departe în Liga Campionilor

Cristian Chivu (45 de ani) a fost acuzat că i-a luat apărarea fundașului său, Alessandro Bastoni (26 de ani) într-un moment în care nu trebuia s-o facă, anume după ce elevul său, internațional italian, a simulat și a provocat eliminarea unui adversar, francezul Pierre Kalulu (25 de ani), sâmbătă, la derby-ul Italiei, Inter Milano - Juventus Torino 3-2.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Bodo/Glimt din play-off-ul UEFA Champions League, meci programat mâine seară, în Norvegia, antrenorul liderului din Serie A a oferit o primă reacție și a spus că își menține opinia.

„Mulți au vorbit, dar îmi mențin părerea. Eu am văzut realitatea. Acum, dacă vrem să răstălmăcim lucrurile... Eu nu am timp să privesc înapoi. Acum mă gândesc la meciul cu Bodo, care nu va fi deloc ușor.

Trebuie să fim pregătiți din punct de vedere mental și fizic, nu există scuze. Va fi un meci greu, împotriva unei echipe ambițioase, care are un proiect care dă roade. Fotbalul norvegian a devenit puternic, fenomenul a evoluat acolo”, a spus Cristi Chivu, citat de Corriere dello Sport.

Del Piero, Ambrosini și Capello s-au declarat dezamăgiți de lipsa de sinceritate a lui Chivu. De asemenea, antrenorul de la Juve, Spalletti, i-a reproșat fostului său elev de la AS Roma că l-a făcut „prost” pe Kalulu.