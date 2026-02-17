search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
Publicat:

O plimbare obișnuită prin pădure s-a transformat într-o descoperire spectaculoasă pentru doi soți din Prahova. Cornelia și Leonard Popa, pasionați de detecție de metale de mai bine de șase ani, au găsit în pădurea Făgetu, din comuna Gura Vitioarei, un vas plin cu monede romane, a căror valoare este estimată între 75.000 și 95.000 de euro, relatează Observatorul Prahovean.

Comoara a fost descoperită duminică, în timpul unei ploi torențiale, în apropiere de Vălenii de Munte. Cei doi spun că detectorul de metale a emis un semnal atât de puternic, încât au înțeles imediat că sub pământ se afla ceva important. Au săpat cu grijă și au scos la lumină un vas ceramic, deja crăpat, plin cu monede romane. Alături de acestea au fost găsite și câteva piese din argint, care urmează să fie evaluate de specialiști.

„Sunt multe, însă nu ne-am grăbit să stricăm ceva, mai ales că vasul era deja spart în pământ. Am predat totul la Direcția pentru Cultură Prahova”, a declarat Leonard Popa pentru Observatorul Prahovean.

Vasul se afla la aproximativ 40 de centimetri adâncime, ceea ce a făcut posibilă extragerea lui fără intervenții complexe.

Comoara găsită de cei doi. FOTO captură YouTube Observatorul Prahovean
Comoara găsită de cei doi. FOTO captură YouTube Observatorul Prahovean

Soții Popa vor primi o recompensă, conform legislației în vigoare

Muzeul de Istorie și Arheologie din Prahova va inventaria și evalua oficial piesele, urmând să stabilească atât valoarea istorică a descoperirii, cât și recompensa legală pentru cei doi descoperitori.

Cornelia și Leonard Popa spun că nu sunt vânători de comori, ci iubitori de istorie și natură. De-a lungul anilor, explorările lor au dus la descoperirea unor monede, vase de lut, bijuterii și chiar arme din diverse epoci, toate predate autorităților.

Amintim că, în 2023, peste 400 de monede despre care se apreciază că provin din perioada cuceririi Daciei de către Imperiul Roman au fost descoperite pe raza comunei Şoimuş - Hunedoara de către un căutător autorizat.    

