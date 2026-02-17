search
Radu Marinescu, la Interviurile Adevărul, de la ora 15:00

Campioana olimpică Jutta Leerdam și-a arătat sutienul la finalul cursei: „Comportamentul ei este oribil”

Publicat:
Ultima actualizare:

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, sportiva olandeză Jutta Leerdam (27 de ani) și-a arătat sutienul, la finalul cursei de 1.000 de metri de la patinaj viteză, pe care a câștigat-o. Ar fi vorba despre o strategie de marketing care i-a adus un milion de dolari.

Sportiva a plâns la finalul cursei FOTO Colaj foto

Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina a scos-o în evidență pe olandeza Jutta Leerdam, care și-ar fi transformat victoria într-un succes comercial de șase cifre. 

După medalia olimpică de aur, patinatoarea pare să fi dat lovitura cu un jackpot de un milion de dolari. După triumful său la 1.000 de metri la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina - ocazie cu care a stabilit și un record olimpic - și-a descheiat echipamentul de concurs, dezvăluind sutienul alb oferit de Nike, sponsorul ei de lungă durată.

Imaginea, cu lacrimi șiroindu-i pe față, a devenit virală în doar câteva ore și a fost preluată de gigantul din industria îmbrăcămintei sportive, care a distribuit-o pentru cei aproape 300 de milioane de urmăritori ai săi.

„Nu are modestie”

Potrivit expertului în marketing Frederique de Laat, operațiunea ar putea valora peste un milion de dolari pentru atleta olandeză.

Și profiturile nu s-au oprit aici: chiar și lacrimile ei au devenit publicitate. Lanțul olandez Hema a promovat un creion de ochi rezistent la apă, urcându-se pe valul emoțional al momentului.

Între medalii, recorduri și sponsori, Leerdam a transformat astfel aurul olimpic în aur adevărat în conturi. În țara ei natală, mulți și-au amintit că a sosit la Jocuri Olimpice cu un avion privat, iar nu cu restul delegației.

Jutta scoate bani din piatră seacă FOTO Captură video

În Olanda, comportamentul campioanei nu este apreciat de toată lumea. Fostul fotbalist și actual comentator Johan Derksen a extrem de critic la adresa Juttei: „Nu are modestie. Trăiește deja ca o milionară, cu avioane private și tot ce trebuie. Nu era nevoie de asta. Comportamentul ei este oribil. Dacă aș fi antrenorul ei, nu l-aș tolera. Încet, încet, întreaga Olanda se cam satură de atitudinea ei”.

