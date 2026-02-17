Profesorul Cristian Păun nu vede cu ochi buni exit-ul francezilor de la Carrefour și are rezerve față de capacitatea holdingului Dedeman de a administra acest business uriaș.

Profesor la Academia de Studii Economice București, Cristian Păun abordează un subiect controversat, deoarece atinge coarda sensibilă a naționalismului economic versus stabilitatea marilor corporații globale. Este vorba despre preluarea Carrefour România de compania fraților Pavăl, subiect care a făcut vâlvă. De altfel, tema a fost abordată inclusiv în mediul online unde s-au exprimat de la experți în economie până la oameni care nu dețin nici măcar cunoștințe de bază în acest domeniu.

„Pleacă «Macron» de la noi”

„Prin plecarea Carrefour din România, o companie românească (cu capital străin) este înlocuită de o altă companie românească (cu capital româneasc). Pleacă «Macron» de la noi, ducă-se, urlă a pagubă suveraniștii noștri. Ai noștri nu sunt progresiști, nu ne vaccinează, nu ne pun mască...”, este ironia lui Cristian Păun.

Vestea proastă, în viziunea profesorului, este că o companie uriașă așa cu e Carrefour, unul dintre liderii comerțului la nivel european și mondial, a ales să plece din România, iar în locul său este luat de un SRL etichetat de el ca „dubios și riscant”.

„De fapt, prin preluare, un grup cu capitalizare de circa 10 miliarde euro, listat pe bursă pleacă. Lasă locul unui SRL dubios și riscant, cu capital infim și răsfirat în multe, de circa 1 miliard de euro diversificat în investiții pe bursă, imobiliare, retail. SRL-ul are răspundere limitată, dacă se întâmplă ceva cu afacerea, acționarii sunt la adăpost”, susține Păun.

El își argumentează această afirmație prin faptul că firma fraților Pavăl nu ar fi cea mai solidă și ar prezenta o serie de vulnerabilități, după cum urmează:

„Au răspundere limitată. SRL-ul din spatele noii afaceri nu este listat pe bursă, nu a listat nici măcar obligațiuni pe bursă. Este deținut integral de cei doi frați. Se finanțează preponderent prin credite bancare (scumpe și limitate ca sumă și scadență prin comparație cu piața de capital).”

În schimb, francezii de la Carrefour sunt într-o poziție mult mai bună, fiind un brand recunoscut și o companie uriașă listată la bursele europene.

„De cealaltă parte, Carrefour este listat pe Euronext. 41% din acțiunile sale sunt «la liber». Românii pot deveni în câteva minute «frați Pavăl» dacă vor și dacă nu consumă tot ce câștigă, lună de lună. Vor? Nu consumă tot ce au? Sunt la un clic distanță de a deveni și ei mici «pavăli». Ca mulți alții care o fac. Este foarte important acest aspect. Este și unul din motivele pentru care Carrefour pleacă de la noi”, adaugă Cristian Păun.

Profesorul Păun e convins că vor crește prețurile

Faptul că de acum Carrefour România devine o companie românească nu va face automat ca marfă autohtonă să devină predominantă și nici nu va avea un efect asupra calității produselor.

„Da, este clar că după preluarea de către Dedeman a Carrefour vom vedea mai mult pătrunjel românesc la raft, prețuri apropiate de zero. Produsele franceze sau italiene le vei căuta cu mare greutate printre cele românești care vor îngreuna rafturile noului CarFur. Este clar că vom avea doar români angajați printre cei 17.000 de salariați care vor fi plătiți regește, mult peste salariul maxim din România. Este clar că nu se va închide niciun magazin din lanțul Carrefour, vor fi deschise altele noi”, continuă ironiile profesorului Cristian Păun.

În opinia sa, nu va trece mult până când pierderile noii companii să se regăsească în prețul produselor la raft.

„Abia aștept momentul în care pierderile vehiculului financiar cu răspundere limitată, din șuruburi, imobiliare sau piață de capital, vor fi incluse în adaosul comercial de la bananele și avocado de Dăbuleni. Plafonat de ciolaci. Dar așa e românul. El crede că lumea întreagă are ceva cu el. Că soluția nu este să te deschizi față de lume, ci să te descurci cu ce nu ai, pe aici. Că soluția este mai bine să te dai pe mâna unor aventurieri, doar pentru ca sunt «de ai tăi»... Pe principiul, avem de toate: apă, cai și multe paie... Afară cu globaliștii din țară, nu?”, încheie în aceeași notă Cristian Păun.

Pavăl Holding, compania celor doi frați care dețin și lanțul Dedeman, i-a luat pe mulți prin surprindere cu anunțul preluării Carrefour. Există voci care cred că achiziția operaţiunilor Carrefour reprezintă o „pălărie” prea mare pentru compania din România, iar profesorul Cristian Păun este desigur unul dintre cei care privesc cu rezerve exit-ul francezilor de la Carrefour și preluarea acțiunilor din țară de o companie românească.

Achiziţia Carrefour România este în acest moment cea mai mare tranzacţie achiziție a unei afaceri dezvoltate de o multinațională de către un holding românesc.