Reformă dură în diplomație. Nicușor Dan anunță că 40–50 de ambasadori vor fi schimbați: „Trebuie să existe creier care să identifice oportunitățile”

Președintele Nicușor Dan anunță o amplă remaniere în corpul diplomatic al României: între 40 și 50 de ambasadori vor fi rechemați în țară în următoarele luni, din cauza mandatelor depășite și a lipsei implicării în promovarea intereselor economice ale României.

Șeful statului a explicat că durata standard a unui mandat de ambasador este de patru ani, însă în numeroase cazuri acest termen a fost depășit.

„Estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026”, declarat președintele.

Pe lângă acest aspect administrativ, principala nemulțumire privește activitatea economică a misiunilor diplomatice.

„În linii mari, pe partea strict diplomatică, diplomația noastră este una profesionistă. Ce a lipsit, și am spus-o asta public de mai multe ori, a lipsit ceea ce se cheamă o diplomație economică. Aici, din nou, sunt două componente - este activitatea propriu zisă a ambasadorului, care se duce, discută cu mari companii din țara respectivă, încercând să stabilească relații, care tatonează piața, vede companii din România care au oportunități, deschide uși, pe de altă parte, trebuie să existe un creier, o viziune în spate care să îndrepte pe oamenii ăștia către a face aceste activități. Și noi n-am avut niciuna nici alta, dacă e să o spunem așa, adică nu am avut o viziune centrală de diplomație economică”, a spus președintele la Radio România Actualități.

Potrivit lui Nicușor Dan, ambasadorii trebuie să joace un rol activ în promovarea intereselor comerciale ale României, să mențină un dialog constant cu mediul de afaceri din țările gazdă și să identifice oportunități pentru companiile românești.

„Trebuie să existe o viziune care să-i îndrepte pe oamenii aceștia să facă aceste activități, noi nu am avut o viziune. Noul mandat va fi că partea economică este foarte importantă”, a precizat președintele, în cadrul unui interviu acordat Radio România Actualități.

Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador în Cipru

Un prim decret a fost deja semnat. Administrația Prezidențială a anunțat rechemarea lui Sorin-Dan Mihalache din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Cipru.

Dan Mihalache a fost numit ambasador al României în Cipru prin decretul 27 din 22 ianuarie 2021, semnat de fostul președinte Klaus Iohannis, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe.

Anterior, între iunie 2016 și decembrie 2020, a deținut funcția de Ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.