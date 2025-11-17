Disputa dintre Japonia și China pe seama Taiwanului ia amploare. Presa de stat amenință cu represalii economice

China își intensifică disputa cu Japonia în urma comentariilor prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, presa de stat amenințând cu contramăsuri majore după ce avertismentele de călătorie ale Beijingului au evocat spectrul unor represalii economice, relatează Bloomberg.

Yuyuantantian, un cont pe rețelele de socializare având legături cu postul de radio public chinez și folosit frecvent pentru a semnala politica oficială, a publicat un comentariu în weekend în care a avertizat că Beijingul „a făcut pregătiri complete pentru represalii substanțiale”. Postarea a sugerat impunerea de sancțiuni, suspendarea legăturilor economice, diplomatice și militare, precum și restricționarea comerțului drept potențiale represalii.

La câteva ore după publicarea postării, ziarul People's Liberation Army Daily a întărit acest mesaj publicând un comentariu al unui cercetător afiliat statului, ce avertiza că într-un scenariu în care armata japoneză s-ar implica în Strâmtoarea Taiwan, „întreaga țară riscă să devină un câmp de luptă”.

Criza diplomatică a izbucnit în urma comentariilor lui Takaichi, la începutul acestei luni, conform cărora forța militară, într-un eventual conflict cu Taiwanul ar putea fi percepută drept o „situație care amenință supraviețuirea”, o clasificare care ar oferi o justificare legală Japoniei pentru a sprijini țările prietene care aleg să răspundă. China este sensibilă la remarcile legate de Taiwan, insula autoguvernată pe care a promis să o revendice, inclusiv prin forță, dacă e necesar.

Disputa riscă să zădărnicească progresele recente în relațiile bilaterale, la doar câteva săptămâni după ce Takaichi s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping, iar țările au convenit să îmbunătățească relațiile. Disputa amenință, de asemenea, să provoace daune economice, în măsura în care China avertizează turiștii și studenții cu privire la riscurile sporite dinspre Japonia.

Aceste măsuri au prins la mijloc milioane de turiști chinezi - aproximativ un sfert din totalul vizitatorilor anuali ai Japoniei, ducând la scăderea prețurilor acțiunilor companiilor din industria turismului, gigantul cosmeticelor Shiseido Co. scăzând cu 9% luni. Hong Kong și-a actualizat, de asemenea, avertismentul de călătorie pentru Japonia.

Japonia încearcă să soluționeze conflictul pe cale diplomatică

Japonia a trimis luni un diplomat de rang înalt în China, în încercarea de a atenua tensiunile, a relatat postul public de televiziune NHK, citând un oficial de rang înalt al Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, summitul liderilor G-20, care va avea loc în acest weekend în Africa de Sud, i-ar putea oferi lui Takaichi o oportunitate de a se întâlni cu premierul chinez Li Qiang și a remedia problemele, deși un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a declarat că aceștia nu intenționează să se vadă.

„Este vorba despre stabilirea termenilor încă de la începutul mandatului lui Takaichi, descurajarea altor țări de la o retorică similară și descurajarea Tokyo de la măsuri suplimentare”, a apreciat analistul Bloomberg Jennifer Welch. „Japonia este o țintă relativ ușoară, iar turismul o pârghie ușor de utilizat.”

Până acum, Takaichi și-a apărat remarcile cu privire la Taiwan, în timp ce Tokyo a declarat că poziția nu este o schimbare în raport cu cea a administrațiilor anterioare. Luni, secretarul-șef al cabinetului Japoniei, Minoru Kihara, a calificat avertismentul Chinei privind călătoriile drept inacceptabil.

Disputa dintre China și Japonia vine la scurt timp după ce Europa a primit un vicepreședinte taiwanez pentru prima dată din 2002 în afara zonelor de tranzit, stârnind furia Beijingului. Aceasta a avut loc pe fondul unei avalanșe de contacte diplomatice între Taiwan și Uniunea Europeană, care contravine strategiei Beijingului de izolare a insulei, un hub global de cipuri.

Mize importante pentru Japonia

Pentru Tokyo, mizele economice sunt substanțiale. China este cel mai mare partener comercial al Japoniei, iar comentariul lui Yuyuantantian a pus în mod explicit pe masă faptul că producătorii japonezi depind în mare măsură de importurile chinezești pentru materiale esențiale. O dispută anterioară dintre China și Japonia, în 2012, privind insulele disputate a dus la un boicot de luni de zile al bunurilor japoneze, care a afectat comerțul.

Avertismentul de călătorie emis de China ar putea reduce economia Japoniei cu până la 2,2 trilioane de yeni (14,2 miliarde de dolari), sau 0,36 puncte procentuale din produsul intern brut, potrivit unei estimări realizate de Takahide Kiuchi, economist la Institutul de Cercetare Nomura și fost membru al consiliului de administrație al Băncii Japoniei.

Kiuchi a spus că estimarea sa se bazează pe cazuri similare din trecut. În 2012, când China și-a îndemnat cetățenii să evite să viziteze Japonia după ce Japonia a naționalizat insulele contestate Senkaku, în denumirea japoneză, respectiv Diaoyu în cea chineză, numărul vizitatorilor chinezi a scăzut cu aproximativ 25% față de anul precedent. În puțin peste trei luni, măsura a dus la scădere de peste 10% a exporturilor anuale.

„Este rezonabil să presupunem un impact negativ modest asupra activității sectorului serviciilor din Japonia în următoarele luni”, a declarat Homin Lee, strateg macro la Lombard Odier Singapore. „Evident, comerțul cu amănuntul, industria de agrement, imobiliarele și companiile aeriene strâns asociate cu vizitatorii chinezi în Japonia vor fi afectate de acest episod.”

Într-un alt indiciu al creșterii tensiunilor, în weekend, Beijingul a navigat cu patru nave înarmate ale Pazei de Coastă prin apele disputate controlate de Japonia înainte de a părăsi zona.

China și-a demonstrat deja disponibilitatea de a lua măsuri economice împotriva vecinilor regionali, pe fondul conflictelor politice. În 2017, Beijingul a apelat la arme comerciale împotriva Coreei de Sud pe seama sistemului de apărare antirachetă THAAD, după ce China s-a plâns că prezența acestuia ar perturba echilibrul strategic al regiunii.

Aceasta a dus la suspendarea vânzărilor de pachete turistice către Coreea de Sud de către China și la boicotarea operațiunilor companiilor coreene. Conform estimărilor Băncii Coreei, disputa a redus cu 0,4 puncte procentuale creșterea produsului intern brut al Coreei de Sud în 2017.

Noua confruntare reprezintă o turnură bruscă în ceea ce privește relațiile dintre cele două țări după ce Takaichi s-a întâlnit cu Xi în marja summitului APEC din Coreea de Sud și a promis că „va aprofunda relația lor personală”. De asemenea, premierul japonez a folosit acea întrevedere pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la restricțiile de export impuse de Beijing la pământuri rare, esențiale pentru fabricarea unei game variate de produse, de la vehicule electrice la smartphone-uri.

Poziția Japoniei privind Taiwanul

În altă ordine de idei, Takaichi are un istoric de prietenie cu Taiwanul, ceea ce înseamnă că încă de la intrarea în funcție s-a confruntat cu scepticismul din partea Beijingului pe această temă.

„Deoarece este la începutul mandatului său și pentru că poziția sa nu este încă stabilă, China se consideră capabilă să forțeze testarea limitelor”, a notat Dylan Loh, profesor asociat la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore. „Dar reacțiile ce vin de la Beijing nu sunt nicidecum lipsite de autenticitate , dimpotrivă”, a adăugat el.

Discuta cu China reprezintă prima provocare majoră de politică externă a lui Takaichi de când a devenit prim-ministru în octombrie.

Deși are rate de aprobare relativ ridicate, sondajele arată că publicul are păreri împărțite în ceea ce privește tema unei posibile implicări a Japoniei într-un conflict privind Taiwanul. Un sondaj Kyodo News realizat în weekend a arătat că 48,8% dintre respondenți sunt de părere că Japonia ar fi îndreptățită să exercite dreptul la autoapărare colectivă într-un astfel de scenariu, în timp ce 44,2% au fost de părere contrară. În orice caz, o escaladare suplimentară a disputei cu China, în special potențiale represalii economice din partea Beijingului, ar putea, face mai dificil pentru Takaichi să abordeze cu succes problema inflației și încetinirea economiei prin măsuri de stimulare.