De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei

Patru rachete balistice rusești de tip Iskander-M nu au fost interceptate în timpul atacului combinat lansat de Rusia în noaptea de 16 spre 17 februarie, a confirmat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ucrainene, Iuri Ignat.

Potrivit acestuia, sistemele de apărare antiaeriană nu s-au aflat „în locul potrivit, la momentul potrivit” pentru a putea angaja țintele balistice. Rachetele au lovit regiuni din estul Ucrainei.

Rolul sistemelor Patriot

În mod obișnuit, interceptarea rachetelor balistice – care urmează o traiectorie înaltă și coboară cu viteză foarte mare asupra țintei – revine sistemelor performante precum MIM-104 Patriot. Acestea sunt concepute pentru a detecta și distruge astfel de amenințări, însă eficiența lor depinde de amplasare și de raza de acoperire.

„Pentru a intercepta o rachetă balistică, trebuie să fii exact acolo unde inamicul țintește. De această dată, din păcate, nu a fost posibil”, a declarat Ignat.

Anterior, anumite regiuni fuseseră protejate de astfel de sisteme, dar în cazul atacului din 17 februarie, instalațiile nu se aflau în zona vizată de rachetele balistice.

Cum au acționat F-16 și Mirage

În schimb, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că toate rachetele de croazieră lansate de Rusia au fost interceptate. Potrivit oficialilor, piloți ucraineni care operează avioane occidentale F-16 Fighting Falcon și Dassault Mirage 2000 au participat activ la respingerea atacului.

Rachetele de croazieră, precum H-101 sau Iskander-K, zboară la altitudine joasă și pot fi interceptate atât de avioane de vânătoare, cât și de sisteme terestre de apărare antiaeriană. Potrivit datelor furnizate de armată, au fost doborâte 24 de rachete de croazieră – 20 H-101 și patru Iskander-K – precum și mai multe drone de atac.

General-locotenentul Mikola Oleșciuk, fost comandant al Forțelor Aeriene, a afirmat că aproximativ 70% dintre rachetele de croazieră au fost distruse de aviația ucraineană, restul fiind neutralizate de unitățile de apărare antiaeriană de la sol.

Imagini publicate de Forțele Aeriene arată intervenția grupurilor mobile de foc, lansări de rachete antiaeriene de la sol și lovituri aer-aer împotriva țintelor.

Țintele atacului și reacții

Oficialii ucraineni au declarat că infrastructura energetică și obiective de transport, inclusiv rețeaua feroviară, s-au aflat printre țintele atacului.

În același timp, Ignat a respins informațiile apărute într-un articol din presa occidentală potrivit cărora în cabinele avioanelor occidentale s-ar afla piloți străini. El a descris aceste afirmații drept nefondate și a subliniat că piloții ucraineni operează în condiții extrem de dificile, inclusiv în situații în care o aeronavă poate fi vizată simultan de mai multe rachete inamice.

Contextul atacului

În noaptea de 16 spre 17 februarie, autoritățile au emis alerte aeriene pentru mai multe regiuni, inclusiv Odesa, centrul țării, Kiev și zone din vest. În jurul orei 03:00–04:00 au fost semnalate și lansări de rachete balistice.

Dimineața, Forțele Aeriene au confirmat interceptarea tuturor rachetelor de croazieră, însă nu au anunțat neutralizarea celor patru rachete balistice Iskander-M. Ministerul Energiei din Ucraina a comunicat ulterior că infrastructura energetică a suferit noi avarii în urma atacului combinat.