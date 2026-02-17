Ministrul Justiției, Radu Marinescu, vine marți, 17 februarie, la Interviurile Adevărul, de la ora 15.00, unde va vorbi despre numirile la șefia parchetelor, precum și despre soarta pensiilor speciale, în așteptarea ședinței CCR de pe 18 februarie.

Ce urmează în privința procedurii de selecție a șefilor marilor parchete și ce se va întâmpla cu proiectul care modifică condițiile de pensionare ale magistraților, sunt căteva dintre subiectele pe care le explică ministrul Justiției, Radu Marinescu, marți, de la 15.00, la Interviurile Adevărul.

Selecția șefilor marilor parchete

Ministerul Justiției a publicat, luni, pe 9 februarie, numele procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT. Potrivit listei, actualii procurori-șefi, Marius Voineag și Alex Florența, se retrag din cursă, candidând pentru funcția de procuror șef adjunct la alte parchete.

Rezultatele vor fi publicate în data de 2 martie pe site-ul Ministerul Justiției, iar în aceeași zi ministrul va înainta propunerile motivate către Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii, pentru emiterea avizului consultativ. Decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan.

Cinci amânări la CCR

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat după ce Curtea Constituţională a amânat pentru a cincea oară o decizie privind legea pensiilor magistraţilor, că actul de justiţie nu are un termen prestabilit de realizare, însă presupune o responsabilitate în privinţa timpului alocat fiecărei etape procedurale, fiecare termen trebuind să fie justificat şi să reflecte o activitate concretă.

„În momentul de faţă, chestiunea este în afara sferei justiţiei, fie că o vedem din perspectivă administrativă executive, prin Ministerul Justiţiei, fie că o vedem din perspectivă judiciară, în sfera instanţelor de judecată, întrucât Curtea Constituţională a României este un organism independent”, a afirmat ministrul Justiţiei.