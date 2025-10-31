Solicitările Moscovei care au determinat SUA să anuleze summitul Trump-Putin de la Budapesta

Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, după ce Rusia a refuzat să cedeze în privința cererilor sale legate de Ucraina, potrivit Financial Times, citat de Reuters.

Decizia a fost luată în urma unei convorbiri tensionate între șefii diplomațiilor celor două țări, au precizat sursele FT. Reuters nu a putut verifica imediat informațiile, deoarece Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii, iar oficiali ruși nu au fost disponibili pentru declarații.

Summitul, programat inițial pentru luna octombrie, a fost suspendat după ce Moscova a insistat asupra condițiilor sale, inclusiv cedarea de teritoriu de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene și garanții că țara nu va adera la NATO. În același timp, președintele Trump susține un armistițiu imediat pe liniile actuale ale frontului.

Planurile de întâlnire au fost puse în așteptare după ce Ministerul de Externe rus a transmis Washingtonului o notă în care reiteră cerințele Moscovei privind „cauzele profunde” ale invaziei, potrivit raportului FT. Ulterior, în urma unei convorbiri telefonice între ministrul de externe rus Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio, acesta din urmă i-a comunicat președintelui Trump că Rusia nu arată niciun interes real pentru negocieri.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat recent că Ucraina este deschisă discuțiilor de pace, dar nu va retrage trupele din teritorii suplimentare, așa cum solicită Moscova.