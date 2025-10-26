search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Adevărul
Analiză Rușii se învârt în jurul lui Trump. Vor să-l convingă să accepte planul lui Putin. Europa, avertizată să rămână vigilentă

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, le-a transmis aliaților Ucrainei un avertisment ferm: Europa nu-și poate permite să piardă contactul cu Donald Trump, întrucât Moscova încearcă să-l recâștige pe liderul american de partea sa. Declarația a fost făcută în cadrul unei întâlniri a „Coaliției de voință”, relatează The Telegraph.

Potrivit publicației britanice, Stubb le-ar fi spus partenerilor occidentali că „rușii se învârt în jurul președintelui american și al anturajului său, în speranța de a-l convinge să sprijine planul lui Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina”.

Mesajul liderului finlandez vine pe fondul unei noi activități diplomatice intense din partea Moscovei. Kirill Dmitriev, emisarul special al Kremlinului în Statele Unite, a sosit la Washington cu un mandat clar: să limiteze efectele noilor sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești.

„Trebuie să continuăm să vorbim cu ei, ca să nu rămână doar inamicul în dialog”

Surse europene citate de The Telegraph afirmă că Stubb i-a îndemnat pe aliați să rămână în contact direct cu administrația Trump, pentru a contracara influența discretă a emisarilor ruși.

„Oamenii din jurul lui Trump spun că el este, pentru moment, mulțumit de modul în care Europa gestionează sprijinul pentru Ucraina. Dar trebuie să fim vigilenți”, ar fi spus Stubb.

Un alt participant la întâlnire a sintetizat avertismentul președintelului finlandez într-o frază scurtă:

„Trebuie să continuăm să vorbim cu ei — altfel, singurul interlocutor care le rămâne va fi inamicul.”

Tentația „păcii rapide” și riscul unui compromis periculos

De la începutul războiului, liderii europeni și Kievul au investit mult efort pentru a păstra bunăvoința lui Trump. Teama principală: că președintele ar putea fi convins să susțină o „înțelegere” cu Putin, în care Ucraina ar fi presată să cedeze teritorii în schimbul încetării focului.

Potrivit diplomaților prezenți la reuniunea condusă vineri de premierul britanic Keir Starmer, Trump ar sprijini momentan abordarea occidentală – oprirea luptelor pe actualele linii ale frontului, urmată de negocieri ulterioare.

Totuși, incertitudinea persistă. Săptămâna trecută, președintele american a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, după ce liderul rus a insistat ca Ucraina să predea complet regiunea Donețk înainte de orice discuție de pace. Decizia a spulberat speranțele privind o încetare rapidă a războiului, aflat deja în al patrulea an.

Moscova vorbește despre „progres”, Kievul rămâne ferm

Într-un interviu pentru CNN, emisarul rus Kirill Dmitriev a afirmat că „Rusia, Ucraina și Statele Unite se apropie de o soluție diplomatică”. Potrivit acestuia, „președintele Zelenski a făcut un pas important, recunoscând că discuțiile pot porni de la actualele linii de contact”.

Kievul respinge însă această interpretare. Președintele Volodimir Zelenski a reiterat că nu va accepta niciodată controlul rus asupra vreunei părți a teritoriului ucrainean, deși a recunoscut că armata nu dispune momentan de resursele necesare pentru a elibera toate zonele ocupate.

În prezent, Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, o suprafață care, în scenariul unei încetări a focului, ar rămâne de facto sub influența Kremlinului.

Trump: „Nu vreau să pierd timpul”

Întrebat de jurnaliști despre reluarea summitului anulat de la Budapesta, Donald Trump a declarat că este dispus să se întâlnească din nou cu Vladimir Putin, dar numai dacă există „garanția unei înțelegeri reale”.

„Trebuie să fim siguri că vom ajunge la un acord. Nu voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relație bună cu Putin, dar e dezamăgitor”, a spus Trump, adăugând că spera să încheie războiul din Ucraina „mai repede decât cel din Orientul Mijlociu”.

El a reamintit, într-un ton nostalgic, că în mandatul său „a reușit acolo unde alții au eșuat” — în relațiile dintre India și Pakistan sau între Armenia și Azerbaidjan — dar a recunoscut că în cazul Rusiei și Ucrainei „totul s-a complicat neașteptat”.

La Kiev, președintele Volodimir Zelenski a confirmat că este dispus să participe la o eventuală rundă de discuții la Budapesta, dacă aceasta va avea loc între Trump și Putin. „Suntem pregătiți să discutăm, dar nu să cedăm teritorii”, a transmis liderul ucrainean.

SUA

