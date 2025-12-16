search
Marți, 16 Decembrie 2025
Rolling Stones nu vor mai cânta în Europa în 2026. Care e singura veste bună pentru fani după ce turneul a fost anulat

Publicat:

Trupa britanică Rolling Stones a anunțat că va renunţa la turneul programat pentru 2026  în Europa în 2026, însă au, totuşi, o veste bună pentru fani.

Rolling Stones, în formula originală. FOTO: arhivă
Rolling Stones, în formula originală. FOTO: arhivă

Membrii Rolling Stones, una dintre cele mai îndrăgite şi longevive trupe rock din lume, au decis să renunțe la planurile unui turneu european programat pentru 2026, a anunțat marți, 16 decembrie, site-ul american Variety.

Decizia ar fi fost influențată în special de chitaristul Keith Richards, care joi, 18 decembrie, urmează să împlinească 82 de ani și a declarat că nu se simte pregătit să se angajeze într-un astfel de turneu.

Potrivit unei surse apropiate trupei, „când s-au așezat să discute despre turneu, Keith a spus că nu crede că va putea să se angajeze și că nu este entuziasmat de ideea unui turneu mare în stadioane timp de mai mult de patru luni”.

De la începutul anilor 2000, Rolling Stones au susținut turnee aproape în fiecare an, dar itinerariile au devenit tot mai scurte pe măsură ce membrii principali – Mick Jagger, 82 de ani, Ron Wood, 78 de ani, și Keith Richards – au îmbătrânit. Charlie Watts, bateristul original, a murit în 2021 și a fost înlocuit de Steve Jordan, colaborator de lungă durată al lui Richards.

Cel mai recent turneu al trupei, „Hackney Diamonds”, a avut loc în America de Nord și a cuprins 20 de concerte pe parcursul a trei luni, fiind asociat cu albumul omonim, primul cu piese noi din ultimii 15 ani.

Trupa lucrează la un nou album

Chiar dacă turneul european a fost anulat, fanii trupei pot spera la un nou material discografic în 2026.

Producătorul Andrew Watt, care a lucrat anterior cu artiști precum Lady Gaga, Ed Sheeran și Miley Cyrus, a colaborat la finalizarea albumului „Hackney Diamonds” și se pare că a insuflat trupei o nouă energie creativă.

Într-un interviu, el a declarat că Mick Jagger, Keith Richards și Ronnie Wood au lucrat într-un studio din vestul Londrei încă din primăvara anului trecut, traversând o perioadă „foarte prolifică”.

Informaţia a fost confirmată şi de Marlon Richards, fiul lui Keith Richards, care a precizat că albumul este „aproape gata”, deși nu a fost anunțată nicio dată oficială de lansare.

