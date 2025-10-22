Zelenski consideră „un compromis bun” propunerea lui Trump de a îngheța actualele linii ale frontului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski sprijină propunerea făcută de Donald Trump ca Ucraina și Rusia să înghețe războiul pe liniile de front actuale. Liderul de la Kiev consideră această propunere „un compromis bun”, chiar dacă Moscova a anunțat că nu va accepta acest lucru.

În timpul unei vizite la Oslo, parte a unui turneu pentru a solicita sprijin militar suplimentar, Zelenski a spus că propunerea făcută de președintele american Donald Trump este un „compromis bun”, dar se îndoiește că Putin va susține același lucru, anunță Mediafax.

„Cred că a fost un compromis bun, dar nu sunt sigur că Putin îl va susține, și i-am spus acest lucru președintelui”, a declarat Zelenski, potrivit The Guardian.

Reacția lui Zelenski vine după ce la începutul acestei săptămâni, Donald Trump a declarat la bordul Air Force One că „ucrainenii și rușii pot negocia mai târziu, dar acum trebuie să se oprească la linia frontului”.

Liderul american a ezitat în repetate rânduri cu privire la aspecte cheie ale războiului, inclusiv dacă încetarea focului ar trebui să precede negocierile de pace mai ample.

Reacția Moscovei

După ce Trump a făcut propunerea privind înghețarea actualelor linii ale frontului, Moscova a reacționat, clarificând că poziția sa maximalistă nu s-a schimbat.

„Washingtonul începe acum să spună că trebuie să oprim conflictul imediat, că nu mai trebuie să discutăm nimic, că trebuie să ne oprim și să lăsăm istoria să judece. Vedeți, simpla oprire ar însemna uitarea cauzelor profunde ale acestui conflict”, a spus Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.