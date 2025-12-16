search
Hotel de lux cu 300 de camere din Mamaia, vândut într-o tranzacție discretă

0
0
Publicat:

Un hotel de 4 stele și aproape 300 de camere din Mamaia a fost vândut către proprietarii complexului Steaua de Mare Hotels & Resorts din Eforie Nord, anunţă compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Hotel Zenith
Hotel Zenith din Mamaia. Foto Litoralulromanesc.ro

Cushman & Wakefield Echinox anunţă finalizarea cu succes a tranzacţiei prin care hotelul Zenith Conference & Spa din Mamaia, una dintre cele mai importante unităţi hoteliere de pe litoralul românesc, a fost vândut către proprietarii complexului Steaua de Mare Hotels & Resorts din Eforie Nord.

Hotelul Zenith era controlat de fondul de investiţii RC2 şi Antares Management, firmă deţinută de Dumitru Becşenescu, iar procesul de vânzare a fost coordonat de o echipă din cadrul diviziei de Capital Markets a Cushman & Wakefield Echinox, formată din Mihaela Pană, partner private investments, şi Cristi Moga, head of capital markets”, anunţă compania.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul” proprietar al complexului Steaua de Mare Hotels & Resorts din Eforie Nord este familia Bucovală.

Situat în zona centrală a staţiunii Mamaia şi având front direct la mare, Zenith Conference & Spa este un hotel de 4 stele cu 295 de camere şi restaurante, centru de wellness, piscină exterioară, plajă privată şi un centru de conferinţe şi evenimente. Proprietatea tranzacţionată include, de asemenea, un teren cu deschidere la mare, liber de construcţii.

Tranzacţia evidenţiază interesul crescut pentru activele hoteliere de pe litoralul românesc şi contribuie la revitalizarea şi dezvoltarea sectorului turistic, litoralul românesc având suficiente argumente pentru a deveni o destinaţie atractivă pe tot parcursul anului. Piaţa hotelieră din România este într-un proces amplu de dezvoltare, cu un număr semnificativ de noi proiecte în Bucuresti şi în principalele destinaţii turistice din ţară, sectorul fiind în continuare dominat de jucatorii autohtoni, care înţeleg mai bine specificul local”, afirmă Mihaela Pană, Partner, Private Investments, Cushman & Wakefield Echinox.

Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită.

Zona Mamaia-Constanţa găzduieşte aproximativ 340 de unităţi de cazare, dintre care peste 100 de hoteluri, precum şi vile boutique şi apartamente cu servicii. Staţiunea dispune de aproximativ 10.000 de locuri de cazare în hoteluri.

Zenith Conference & Spa este unul dintre puţinele hoteluri din Mamaia care a valorificat ambele segmente de turism: leisure şi business, poziţionându-se ca o destinaţie deschisă 12 luni pe an. Hotelul, construit iniţial în 1969 şi modernizat în mai multe etape, dispune de două corpuri (Jupiter şi Junona), are o suprafaţă construită totală de aproximativ 13.400 metri pătraţi şi este dezvoltat pe un teren de peste 5.800 mp.

