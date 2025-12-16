search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mai multe zodii, binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Un nativ se bucură de armonie în relații

0
0
Publicat:

În următoarele două luni, mai multe zodii vor fi favorizate de o energie aparte, descrisă de astrologi drept o adevărată binecuvântare divină, aducând protecție, sincronicități și răspunsuri la rugăciuni mai vechi.

Zodii care vor fi binecuvântate de Dumnezeu/FOTO: Shutterstock
Zodii care vor fi binecuvântate de Dumnezeu/FOTO: Shutterstock

Din perspectivă astrologică și spirituală, anumite zodii se află sub o influență astrală favorabilă, care le deschide drumuri, le aduce liniște sufletească și oportunități neașteptate. Nu este vorba doar despre noroc, ci despre momente de aliniere profundă între destin, credință și alegeri personale.

Care sunt zodiile binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni 

Iată care sunt zodiile binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni și ce daruri vor primi.

Pești – răsplata credinței și a răbdării

Peștii sunt printre cei mai conectați nativi la planul spiritual, iar în perioada următoare această legătură devine și mai puternică. După o etapă în care au simțit că oferă mult fără să primească suficient, binecuvântările încep să se arate clar.

De ce vor avea parte Peștii:

  • liniște sufletească și vindecare emoțională
  • rezolvarea unor situații complicate din familie
  • oameni potriviți care apar exact la momentul potrivit
  • semne clare că sunt pe drumul corect

Pentru Pești, Dumnezeu lucrează subtil, dar profund. Intuiția lor va fi mai ascuțită ca niciodată.

Rac – protecție divină și echilibru în viața personală

Racul este o zodie a inimii, a familiei și a loialității. În următoarele două luni, nativii Rac vor simți că lucrurile se așază fără efort, ca și cum o forță superioară le netezește drumul.

Binecuvântările Racilor:

  • armonie în relații
  • vești bune legate de casă, familie sau copii
  • sprijin neașteptat din partea unor persoane influente
  • sentimentul profund că nu sunt singuri

Este o perioadă în care Racii sunt ținuți „sub aripă”, feriți de conflicte majore și decizii greșite.

Săgetător – deschiderea unor uși care păreau închise

Săgetătorii sunt ghidați de credință și speranță, iar în perioada următoare Universul le confirmă că optimismul lor nu a fost în zadar. Apar oportunități care par trimise „de sus”.

Ce primesc Săgetătorii:

  • șanse profesionale sau financiare neașteptate
  • claritate în decizii importante
  • curajul de a face un pas mare înainte
  • protecție în călătorii și proiecte noi

Pentru Săgetători, binecuvântarea vine sub forma libertății și a expansiunii.

Leu – recunoaștere, susținere și noroc vizibil

Leii intră într-o perioadă în care munca lor este văzută și apreciată, iar eforturile depuse în tăcere sunt răsplătite. Dumnezeu le oferă contextul perfect pentru a străluci fără orgoliu, ci cu sens.

De ce vor avea parte Leii:

  • succes profesional sau validare publică
  • sprijin din partea autorităților sau superiorilor
  • curajul de a-și asuma cine sunt cu adevărat
  • noroc în negocieri și proiecte importante

Este o binecuvântare care vine cu responsabilitate, dar și cu multă bucurie.

Taur – stabilitate și siguranță, exact când aveau nevoie

Taurii primesc darul siguranței. După o perioadă de frământări interioare sau instabilitate, următoarele două luni aduc ordine, stabilitate și pace.

Binecuvântările Taurilor:

  • echilibru financiar
  • rezolvarea unor probleme vechi
  • sentiment de protecție și susținere
  • decizii inspirate care aduc rezultate pe termen lung

Pentru Tauri, Dumnezeu lucrează prin stabilitate și siguranță, oferindu-le un teren solid pe care să construiască.

De ce aceste zodii sunt binecuvântate acum?

Perioada următoare favorizează zodiile care au învățat lecția răbdării, a credinței și a autenticității. Nu este o recompensă întâmplătoare, ci rezultatul unei maturizări interioare. 

Citește mai departe pe Click!

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
mediafax.ro
image
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate dumneavoastră v-o merge bine în instanțe”
fanatik.ro
image
16 decembrie 1989. Cum a început de facto revoluția de la Timișoara, care a dus la căderea regimului comunist. „S-a urcat în copac și a strigat «Libertate!»”
libertatea.ro
image
VIDEO. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin rus, în valoare de 500 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
Reacţia iubitului de 33 de ani al Rodicăi Stănoiu, după deshumarea fostului ministru
observatornews.ro
image
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Vremea se schimbă radical înainte de Crăciun! Va fi ger ca altădată. Unde va ninge
playtech.ro
image
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii terifiante în cazul regizorului american Rob Reiner și al soției sale! Aceștia ar fi fost atacați chiar de propriul lor fiu
kanald.ro
image
Plățile cash se limitează: de când intră în vigoare noile reguli și cât vor mai putea plăti românii cu numerar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! AVEM rezultatele necropsiei după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Nimeni NU se aștepta
romaniatv.net
image
Carduri sociale de alimente pentru români. Anunț important de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Zodiile care vor avea parte de un succes răsunător chiar înainte de Revelion. Acești nativi dau lovitura vieții
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?