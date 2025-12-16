search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Averea impresionantă lăsată de Rodica Stănoiu și situația delicată a partenerului cu 50 de ani mai tânăr. Explicațiile avocaților

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Moartea fostului ministru Rodica Stănoiu a declanșat o anchetă penală și a deschis o dezbatere amplă despre moștenirea unei averi considerabile. Partenerul său, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, se află în centrul controverselor, în condițiile în care nu este clar dacă figurează sau nu ca beneficiar în testament.

Rodica Stănoiu și partenerul său, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr FOTO: Cancan
Rodica Stănoiu și partenerul său, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr FOTO: Cancan

Partenerul mult mai tânăr al Rodicăi Stănoiu nu a lămurit până acum suspiciunile apărute în spațiul public, legate atât de circumstanțele decesului fostului ministru, cât și de eventuala sa calitate de moștenitor al averii acesteia. Dosarul deschis inițial pentru moarte suspectă a fost reclasificat între timp ca anchetă pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

Suspiciuni apărute după izolarea fostului ministru

Cercetările au fost demarate după ce apropiați ai Rodicăi Stănoiu au semnalat faptul că aceasta, în vârstă de 86 de ani la momentul decesului, se izolase complet de cunoscuți. Potrivit acestora, femeia nu mai răspundea la apeluri, iar suspiciunile s-au îndreptat către partenerul ei, despre care s-a crezut că i-ar fi controlat telefonul și i-ar fi limitat contactele cu alte persoane.

În paralel, presa centrală a relatat că fostul ministru lasă în urmă o avere semnificativă, doar proprietățile imobiliare fiind estimate la milioane de euro. Rodica Stănoiu nu avea copii, însă avea rude de grad mai îndepărtat, ceea ce face probabilă apariția unor conflicte privind împărțirea bunurilor.

Avocat: beneficiarul testamentului poate deveni nedemn de moștenire

Avocatul Artin Sarchizian a explicat la Antena 3 CNN care sunt scenariile posibile, în cazul în care partenerul apare ca beneficiar în testament și cum pot influența rezultatele anchetei situația patrimonială.

Aici sunt două planuri de analiză și de discuție. Anume, dacă s-a întocmit un asemenea testament, se verifică în ce măsură este valabil. Cu alte cuvinte, dacă persoana avea capacitatea deplină, dacă funcțiile sale mentale erau menținute, dacă a fost sau nu influențată, dacă avea discernământ”, a explicat avocatul.

Acesta a vorbit și despre posibilitatea alterării consimțământului: „Noi avem aici o formă de, să zicem, alterarea consimțământului prin fapte și sugestii, atunci când o persoană este izolată de restul familiei și practic îi este sugestionat să întocmească un anumit testament”.

Pe lângă validitatea testamentului, un al doilea plan de analiză este cel penal. „E bine să știți că, în măsura în care s-ar ajunge la concluzia că moartea a fost una provocată, atunci, chiar dacă am fi în prezența unui testament, există, potrivit legii civile, un caz de nedemnitate. Anume, când ai produs moartea persoanei ce ți-a lăsat un testament”, a precizat Artin Sarchizian.

Deci, dacă persoana care este beneficiara unui testament a influențat moartea sau, mă rog, a determinat moartea testatorului, respectiv a celui care a dispus prin testament, atunci această persoană devine nedemnă, spune legea civilă. Ținând cont de aceste două planuri, rezultatul cercetărilor care se efectuează va fi unul relevant, inclusiv pe plan patrimonial”, a mai spus avocatul.

Exhumare, analize toxicologice și audieri în desfășurare

Între timp, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost exhumat, însă examenul medico-legal nu a indicat existența unor leziuni incompatibile cu viața, așa cum se suspectase inițial. Medicii legiști au prelevat probe toxicologice pentru a stabili ce tratamente urma fostul ministru și dacă i-au fost administrate substanțe care ar putea avea legătură cu decesul. Rezultatele acestor analize sunt așteptate peste câteva săptămâni.

Anchetatorii au demarat audierile și, potrivit unor surse, una dintre nepoatele Rodicăi Stănoiu a fost chemată pentru a da explicații. În același timp, autoritățile fac pregătirile necesare pentru reînhumarea fostului ministru, care este programată pentru ziua de marți și va avea loc în cadrul unei ceremonii scurte.

În prezent, cercetările vizează faptele de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, iar trebuie precizat că partenerul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu nu a fost încă audiat de anchetatori.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
gandul.ro
image
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
mediafax.ro
image
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu! Anunțul făcut de un apropiat: „Îl simți din voce. Nu este ușor”
fanatik.ro
image
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Cristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de Crăciun
observatornews.ro
image
EA e femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Semnalele poliţiştilor din intersecţii. Când trebuie să opreşti maşina sau să măreşti viteza
playtech.ro
image
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe club!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Toți proprietarii de locuințe trebuie să știe asta. Ce obligații au aceștia, chiar și atunci când apartamentul e gol
kanald.ro
image
De ce nu e bine să lași încărcătorul telefonului în priză tot timpul...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu, se tratează. A luat drumul farmaciilor ieftine în rând cu pensionarii FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Preparatul ce nu lipsește de Crăciun de pe masa Iuliei Vântur, chiar dacă nu are timp de gătit: „Ca să gătești, trebuie să stai acasă” Ce va face de Sărbători?
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?