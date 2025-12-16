Averea impresionantă lăsată de Rodica Stănoiu și situația delicată a partenerului cu 50 de ani mai tânăr. Explicațiile avocaților

Moartea fostului ministru Rodica Stănoiu a declanșat o anchetă penală și a deschis o dezbatere amplă despre moștenirea unei averi considerabile. Partenerul său, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, se află în centrul controverselor, în condițiile în care nu este clar dacă figurează sau nu ca beneficiar în testament.

Partenerul mult mai tânăr al Rodicăi Stănoiu nu a lămurit până acum suspiciunile apărute în spațiul public, legate atât de circumstanțele decesului fostului ministru, cât și de eventuala sa calitate de moștenitor al averii acesteia. Dosarul deschis inițial pentru moarte suspectă a fost reclasificat între timp ca anchetă pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

Suspiciuni apărute după izolarea fostului ministru

Cercetările au fost demarate după ce apropiați ai Rodicăi Stănoiu au semnalat faptul că aceasta, în vârstă de 86 de ani la momentul decesului, se izolase complet de cunoscuți. Potrivit acestora, femeia nu mai răspundea la apeluri, iar suspiciunile s-au îndreptat către partenerul ei, despre care s-a crezut că i-ar fi controlat telefonul și i-ar fi limitat contactele cu alte persoane.

În paralel, presa centrală a relatat că fostul ministru lasă în urmă o avere semnificativă, doar proprietățile imobiliare fiind estimate la milioane de euro. Rodica Stănoiu nu avea copii, însă avea rude de grad mai îndepărtat, ceea ce face probabilă apariția unor conflicte privind împărțirea bunurilor.

Avocat: beneficiarul testamentului poate deveni nedemn de moștenire

Avocatul Artin Sarchizian a explicat la Antena 3 CNN care sunt scenariile posibile, în cazul în care partenerul apare ca beneficiar în testament și cum pot influența rezultatele anchetei situația patrimonială.

„Aici sunt două planuri de analiză și de discuție. Anume, dacă s-a întocmit un asemenea testament, se verifică în ce măsură este valabil. Cu alte cuvinte, dacă persoana avea capacitatea deplină, dacă funcțiile sale mentale erau menținute, dacă a fost sau nu influențată, dacă avea discernământ”, a explicat avocatul.

Acesta a vorbit și despre posibilitatea alterării consimțământului: „Noi avem aici o formă de, să zicem, alterarea consimțământului prin fapte și sugestii, atunci când o persoană este izolată de restul familiei și practic îi este sugestionat să întocmească un anumit testament”.

Pe lângă validitatea testamentului, un al doilea plan de analiză este cel penal. „E bine să știți că, în măsura în care s-ar ajunge la concluzia că moartea a fost una provocată, atunci, chiar dacă am fi în prezența unui testament, există, potrivit legii civile, un caz de nedemnitate. Anume, când ai produs moartea persoanei ce ți-a lăsat un testament”, a precizat Artin Sarchizian.

„Deci, dacă persoana care este beneficiara unui testament a influențat moartea sau, mă rog, a determinat moartea testatorului, respectiv a celui care a dispus prin testament, atunci această persoană devine nedemnă, spune legea civilă. Ținând cont de aceste două planuri, rezultatul cercetărilor care se efectuează va fi unul relevant, inclusiv pe plan patrimonial”, a mai spus avocatul.

Exhumare, analize toxicologice și audieri în desfășurare

Între timp, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost exhumat, însă examenul medico-legal nu a indicat existența unor leziuni incompatibile cu viața, așa cum se suspectase inițial. Medicii legiști au prelevat probe toxicologice pentru a stabili ce tratamente urma fostul ministru și dacă i-au fost administrate substanțe care ar putea avea legătură cu decesul. Rezultatele acestor analize sunt așteptate peste câteva săptămâni.

Anchetatorii au demarat audierile și, potrivit unor surse, una dintre nepoatele Rodicăi Stănoiu a fost chemată pentru a da explicații. În același timp, autoritățile fac pregătirile necesare pentru reînhumarea fostului ministru, care este programată pentru ziua de marți și va avea loc în cadrul unei ceremonii scurte.

În prezent, cercetările vizează faptele de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, iar trebuie precizat că partenerul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu nu a fost încă audiat de anchetatori.