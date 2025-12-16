search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ginerele lui Donald Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad, pe locul bombardamentului NATO din 1999

0
0
Publicat:

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial marca Trump pe un sit sensibil din centrul Belgradului, după ce a întâmpinat o rezistență generală.

Jared Kushner a încercat să construiască hotelul pe un loc bombardat de NATO FOTO: X
Jared Kushner a încercat să construiască hotelul pe un loc bombardat de NATO FOTO: X

Kushner și asociații săi, sprijiniți de guvernul sârb, doreau să reamenajeze clădirea Statului Major al fostei armate iugoslave, care a fost bombardată de NATO în 1999 și rămâne un simbol național puternic pentru mulți sârbi.

Planurile în valoare de 500 de milioane de dolari au declanșat proteste de stradă, o opoziție puternică în parlament și amenințări din partea studenților și activiștilor de a ocupa locul în cazul în care începe demolarea, scrie TVP World.

Luni, un procuror special l-a acuzat pe ministrul culturii din Serbia, Nikola Selaković, și pe alte persoane pentru rolul lor în eliminarea statutului protejat al fostului cartier general al armatei ca sit de importanță culturală.

Firma de capital privat a lui Kushner, Affinity Partners - care a semnat anul trecut un contract de închiriere pe 99 de ani pentru acest loc - și-a anunțat ulterior retragerea din proiect.

„Deoarece proiectele semnificative ar trebui să unească mai degrabă decât să dezbine, și din respect pentru poporul sârb și orașul Belgrad, ne retragem cererea și ne retragem în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Wall Street Journal (WSJ).

Opoziție puternică

Opoziția față de proiect a depășit clivajul politic din Serbia. Criticii de stânga au calificat planul drept o cedare de terenuri publice, în timp ce naționaliștii s-au opus vânzării a ceea ce ei consideră a fi pământ sfânt unei familii legate de SUA, principala putere a NATO.

Opozanții au făcut apel la Curtea Constituțională a Serbiei, în timp ce activiștii au monitorizat situl și au promis acțiuni de stradă.

Disputa s-a intensificat după ce administrația președintelui Aleksandar Vučić a luat măsuri pentru ca complexul bombardat să nu mai fie protejat ca patrimoniu, pentru a-l transfera companiei lui Kushner.

Eforturile partidului de guvernământ de a promova o legislație rapidă de eliminare a statutului protejat au determinat opoziția să acuze un comportament neconstituțional și corupt.

„Voi o numiți investiție, noi o numim înaltă trădare”, a declarat deputatul de opoziție Marinika Tepić în parlament.

Anunțând luni acuzațiile împotriva lui Selaković și a altor oficiali, procurorul pentru crimă organizată a declarat că aceștia au fost acuzați de abuz în serviciu și de falsificarea unui document oficial în legătură cu schimbarea statutului patrimoniului.

Selaković, un aliat apropiat al lui Vučić, a negat comiterea de infracțiuni.

Întoarcerea lui Kushner

Consilier principal al lui Trump în primul său mandat, Kushner a revenit în viața publică în ultimele luni, conducând în același timp Affinity, o firmă de capital privat în valoare de 4,8 miliarde de dolari, finanțată în mare parte de guvernele din Orientul Mijlociu, a relatat WSJ.

Deși a declarat la un moment dat că nu se va întoarce la guvernare, el s-a oferit voluntar să ajute la conducerea negocierilor SUA pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, după un rol similar în Gaza.

Legăturile sale cu Trump au condus la afirmații potrivit cărora investiția propusă la Belgrad și decizia de a accelera adoptarea legilor care o permit au fost motivate politic.

Vučić a declarat că afacerea nu a avut nimic de-a face cu politica și a avut ca scop reamenajarea unei zone degradate din centrul orașului. Affinity, într-o declarație pentru WSJ, a afirmat că nu are nicio legătură cu presupusul fals descris de procurori.

Proiectul acum abandonat, un joint venture cu dezvoltatorul Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite și marca Trump Organization, a atras, de asemenea, critici din partea legislatorilor americani, a fostului comandant al războiului din Balcani al NATO și a Parlamentului European, precum și din partea arhitecților și a conservatorilor, a raportat Journal.

Construit în 1964 și parțial distrus de raidurile aeriene ale NATO în 1999, fostul cartier general modernist al armatei rămâne un puternic simbol național pentru mulți locuitori din Serbia.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult succes”
fanatik.ro
image
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Cristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de Crăciun
observatornews.ro
image
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Noi ajutoare financiare pentru pensionari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii
playtech.ro
image
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Prietenii lui Marco, gest impresionant chiar înainte de înmormântare. Postarea care a îndurerat pe toată lumea
kanald.ro
image
Rabla 2025 continuă astăzi, 16 decembrie. Cât timp ai să-ți cumperi o mașină și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Zi de foc maine. Colația, la un pas să se rupă după demersul lui Grindeanu
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Preparatul ce nu lipsește de Crăciun de pe masa Iuliei Vântur, chiar dacă nu are timp de gătit: „Ca să gătești, trebuie să stai acasă” Ce va face de Sărbători?
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?