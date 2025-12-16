Video Ginerele lui Donald Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad, pe locul bombardamentului NATO din 1999

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, a renunțat la planurile de a construi un hotel și un complex rezidențial marca Trump pe un sit sensibil din centrul Belgradului, după ce a întâmpinat o rezistență generală.

Kushner și asociații săi, sprijiniți de guvernul sârb, doreau să reamenajeze clădirea Statului Major al fostei armate iugoslave, care a fost bombardată de NATO în 1999 și rămâne un simbol național puternic pentru mulți sârbi.

Planurile în valoare de 500 de milioane de dolari au declanșat proteste de stradă, o opoziție puternică în parlament și amenințări din partea studenților și activiștilor de a ocupa locul în cazul în care începe demolarea, scrie TVP World.

Luni, un procuror special l-a acuzat pe ministrul culturii din Serbia, Nikola Selaković, și pe alte persoane pentru rolul lor în eliminarea statutului protejat al fostului cartier general al armatei ca sit de importanță culturală.

Firma de capital privat a lui Kushner, Affinity Partners - care a semnat anul trecut un contract de închiriere pe 99 de ani pentru acest loc - și-a anunțat ulterior retragerea din proiect.

„Deoarece proiectele semnificative ar trebui să unească mai degrabă decât să dezbine, și din respect pentru poporul sârb și orașul Belgrad, ne retragem cererea și ne retragem în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt, citat de Wall Street Journal (WSJ).

Opoziție puternică

Opoziția față de proiect a depășit clivajul politic din Serbia. Criticii de stânga au calificat planul drept o cedare de terenuri publice, în timp ce naționaliștii s-au opus vânzării a ceea ce ei consideră a fi pământ sfânt unei familii legate de SUA, principala putere a NATO.

Opozanții au făcut apel la Curtea Constituțională a Serbiei, în timp ce activiștii au monitorizat situl și au promis acțiuni de stradă.

Disputa s-a intensificat după ce administrația președintelui Aleksandar Vučić a luat măsuri pentru ca complexul bombardat să nu mai fie protejat ca patrimoniu, pentru a-l transfera companiei lui Kushner.

Eforturile partidului de guvernământ de a promova o legislație rapidă de eliminare a statutului protejat au determinat opoziția să acuze un comportament neconstituțional și corupt.

„Voi o numiți investiție, noi o numim înaltă trădare”, a declarat deputatul de opoziție Marinika Tepić în parlament.

Anunțând luni acuzațiile împotriva lui Selaković și a altor oficiali, procurorul pentru crimă organizată a declarat că aceștia au fost acuzați de abuz în serviciu și de falsificarea unui document oficial în legătură cu schimbarea statutului patrimoniului.

Selaković, un aliat apropiat al lui Vučić, a negat comiterea de infracțiuni.

Întoarcerea lui Kushner

Consilier principal al lui Trump în primul său mandat, Kushner a revenit în viața publică în ultimele luni, conducând în același timp Affinity, o firmă de capital privat în valoare de 4,8 miliarde de dolari, finanțată în mare parte de guvernele din Orientul Mijlociu, a relatat WSJ.

Deși a declarat la un moment dat că nu se va întoarce la guvernare, el s-a oferit voluntar să ajute la conducerea negocierilor SUA pentru a pune capăt războiului Rusia-Ucraina, după un rol similar în Gaza.

Legăturile sale cu Trump au condus la afirmații potrivit cărora investiția propusă la Belgrad și decizia de a accelera adoptarea legilor care o permit au fost motivate politic.

Vučić a declarat că afacerea nu a avut nimic de-a face cu politica și a avut ca scop reamenajarea unei zone degradate din centrul orașului. Affinity, într-o declarație pentru WSJ, a afirmat că nu are nicio legătură cu presupusul fals descris de procurori.

Proiectul acum abandonat, un joint venture cu dezvoltatorul Eagle Hills din Emiratele Arabe Unite și marca Trump Organization, a atras, de asemenea, critici din partea legislatorilor americani, a fostului comandant al războiului din Balcani al NATO și a Parlamentului European, precum și din partea arhitecților și a conservatorilor, a raportat Journal.

Construit în 1964 și parțial distrus de raidurile aeriene ale NATO în 1999, fostul cartier general modernist al armatei rămâne un puternic simbol național pentru mulți locuitori din Serbia.