Bombardiere ruse, la granița spațiului NATO: TU-22M3 au efectuat o misiune de patrulare deasupra Mării Negre

Bombardiere strategice ruse de tip Tupolev TU-22M3 au efectuat marţi, 16 decembrie, o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Negre, a anunţat Ministerul rus al Apărării.

Potrivit comunicatului oficial, aeronavele au fost escortate pe parcursul zborului, timp de peste cinci ore, de avioane de vânătoare Sukhoi SU-35 şi SU-27.

„Toate zborurile avioanelor Forţelor Aerospaţiale Ruse sunt realizate cu respectarea strictă a normelor internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova.

În lunile octombrie şi noiembrie, aviaţia rusă a desfăşurat misiuni similare de patrulare şi deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, notează EFE, citată de Agerpres.

Aviaţia strategică a Federaţiei Ruse, care include bombardierele Tupolev TU-160, TU-95MS şi TU-22M3, desfăşoară în mod regulat astfel de zboruri de patrulare în regiuni precum Arctica, Atlanticul de Nord, Marea Neagră, Marea Baltică sau Oceanul Pacific. Aceste misiuni au continuat şi după declanşarea războiului din Ucraina.

În august anul trecut, bombardiere ruse au survolat apele neutre ale Mării Barents, în apropierea Alaskăi, iar la sfârşitul lunii septembrie au efectuat o misiune similară deasupra mărilor Bering şi Ohotsk.

Potrivit sursei citate, contextul acestor misiuni este marcat de atacurile Ucrainei asupra infrastructurii militare ruse. La începutul lunii iunie, Kievul a desfăşurat o operaţiune amplă cu drone, vizând aerodromuri ruse aflate la mii de kilometri de graniţa ucraineană, unde erau staţionate în special bombardiere TU-95 şi TU-22.