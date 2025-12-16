search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Lovitură europeană pentru petrolul rusesc: Lukoil România, atinsă prin compania-mamă, Litasco

Publicat:
Ultima actualizare:

Uniunea Europeană a adoptat, luni, noi sancţiuni care vizează companiile şi persoanele fizice acuzate că au ajutat Moscova să ocolească sancţiunile occidentale privind exporturile de petrol, care contribuie la finanţarea războiului din Ucraina, transmite Reuters.

Colaj foto cu un tanc și o sondă de petrol cu steagul Rusiei în spate
Noi sancţiuni UE împotriva persoanelor în comerţul cu petrol rusesc Foto Shutterstock

Până în prezent, UE a impus 19 pachete de sancţiuni, dar Moscova a reuşit să se adapteze la majoritatea măsurilor şi încă vinde milioane de barili de petrol către India şi China, chiar dacă la preţuri mai mici decât preţurile globale. O mare parte din acest petrol este transportat folosind o aşa-numită flotă din umbră, formată din nave care operează în afara industriei maritime occidentale.

Cele mai recente sancţiuni ale UE interzic cetăţenilor blocului comunitar să facă afaceri cu companiile şi persoanele fizice incluse pe o listă specială, reducându-le accesul la principalii furnizori de transport maritim şi asigurări, scrie Reuters. UE a listat peste 2.600 de persoane fizice şi companii în total.

9 oligarhi și companii care susțin flota din umbră de petroliere 

Cele mai noi sancţiuni vizează nouă persoane fizice şi entităţi care susţin flota din umbră de petroliere a Rusiei, au precizat Consiliul Uniunii Europene şi Jurnalul Oficial al UE, referindu-se la oameni de afaceri legaţi de companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi de companiile de transport maritim care deţin şi administrează petroliere.

UE i-a inclus pe listă pe Valery Kildiyarov, director financiar al Litasco Middle East DMCC, o filială comercială a Lukoil, şi pe trei persoane - Anar Madatli, Talat Safarov şi Etibar Eyyub - pentru legături cu firma comercială Coral Energy, redenumită 2Rivers Group.

Printre cei vizaţi se numără şi traderul de petrol canadiano-pakistanez Murtaza Lakhani, director al companiei comerciale Mercantile & Maritime.

Prin intermediul companiilor sale, el permite transporturile şi exportul de petrol rusesc, în special de la compania petrolieră de stat rusă Rosneft. În special, Murtaza Lakhani controlează navele care transportă ţiţei sau produse petroliere, originare din Rusia sau exportate din Rusia", se arată în lista din Jurnalul Oficial al UE.

Lakhani, în vârstă de 63 de ani, este urmărit cu atenţie de când şi-a început cariera la traderul Glencore, care l-a trimis la Bagdad ca agent în timpul mandatului lui Saddam Hussein. Ulterior, s-a mutat în regiunea Kurdistan din Irak, unde a acţionat ca intermediar între ministerul petrolului şi companiile internaţionale.

În 2014, Lakhani a înfiinţat Mercantile & Maritime Group, o casă de comerţ de dimensiuni medii, cu birouri în Singapore şi Londra.

Această ţară (Rusia) este cea mai mare ţară cu resurse din lume. Împiedicarea acesteia este un efect pe termen foarte scurt, nu un obiectiv pe termen lung pentru nimeni. Vor avea întotdeauna nevoie de Rusia", a declarat Lakhani la Forumul care a avut loc în luna iunie la Sankt Petersburg. 

Firma care operează Lukoil în România, vizată de sancțiunile UE

Litasco este firma care operează Lukoil și gestionează rafinăriile din România și Bulgaria.

Citește și: Firma care operează Lukoil în România va fi lichidată. Analiștii avertizează asupra tranzacțiilor subterane cu petrol rusesc

Recent, cinci surse avizate au declarat pentru Reuters că Litasco, firma care operează activele Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel din România își va închide definitiv porțile, demarând deja procedurile de concediere a angajaților.

Izolată de sistemul financiar global, Litasco a concediat majoritatea traderilor și a personalului operațional, oferind indemnizație de concediere echivalentă cu salariul pe trei luni și bonusuri, au declarat sursele, precizând că o mână de angajați vor rămâne pentru a se ocupa de sarcinile administrative.

Sancțiunile SUA: OFAC a prelungit termenul

Lukoil a intrat sub incidența unui nou pachet de sancțiuni economice impuse de Statele Unite, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina. Decizia Washingtonului vizează atât compania Lukoil, cât și Rosneft, cele mai mari două grupuri petroliere ruse.

Sancțiunile, anunțate pe 22 octombrie 2025, au ca scop restricționarea finanțării economiei ruse și a „mașinăriei de război a Kremlinului”. Departamentul Trezoreriei SUA a precizat că măsurile se extind asupra filialelor și partenerilor acestor companii, interzicând entităților americane și aliaților lor să deruleze tranzacții comerciale sau financiare cu Lukoil.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a stabilit termenul de 21 noiembrie 2025 pentru închiderea sau vânzarea activelor internaționale deținute de compania rusă, sub riscul unor sancțiuni suplimentare.

La 14 noiembrie 2025, OFAC a prelungit termenul până la data de 13 decembrie 2025. „GL 131 autorizează, de asemenea, până la 13 decembrie 2025, tranzacțiile obișnuite și necesare pentru menținerea sau încetarea operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale entităților LIG. Aceasta include tranzacțiile care sunt necesare pentru executarea acordurilor preexistente, cu condiția ca aceste tranzacții să fie în concordanță cu practicile stabilite anterior și să sprijine proiecte sau operațiuni preexistente. Astfel de activități ar putea include, de asemenea, plăți către angajați, furnizori, proprietari, creditori și parteneri; conservarea și întreținerea proprietăților corporale preexistente; sau activități asociate cu menținerea investițiilor de capital preexistente. Cu toate acestea, orice plată efectuată, direct sau indirect, către entități LIG sau orice altă persoană blocată trebuie efectuată într-un cont blocat (…) cu excepția cazului în care este autorizată separat de OFAC”, a adăugat biroul american.

Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil sunt în vigoare, dar au fost temporar relaxate în ceea ce privește funcționarea stațiilor de alimentare inclusiv în România și alte țări până în aprilie 2026, dacă veniturile nu merg către Rusia. România lucrează la un cadru legal pentru preluarea/administrarea activelor din România afectate de sancțiuni, dar termenul pentru găsirea unui cumpărător / reorganizare este scurt chiar dacă a fost extins până în ianuarie 2026.

