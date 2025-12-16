Pedeapsa primită în apel de fostul avocat al John Galliano, găsit vinovat pentru deturnare de fonduri din conturile designerului

Fostul avocat al creatorului de modă John Galliano a fost condamnat în apel, în Franţa, la doi ani de închisoare cu suspendare, sentință identică cu cea pronunţată în primă instanţă, pentru deturnarea unor fonduri provenite din conturile bancare ale stilistului britanic şi ale uneia dintre companiile acestuia

Marți, 16 decembrie, Curtea de Apel din Paris a confirmat prima sentinţă din iunie 2023, care l-a găsit vinovat pe Stephane Zerbib la acuzaţia de abuz de încredere, în valoare de 856.500 de euro între 2008 şi 2011, precum şi la acuzaţia de falsificare de documente, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Avocatul, acuzat că a a retras bani fără ştirea sa

Stilistul britanic John Galliano a depus o plângere în instanţă în aprilie 2011 împotriva fostului său avocat, acuzându-l că a deturnat aproximativ 3 milioane de euro, retrăgând bani sau efectuând viramente bancare fără ştirea sa.

Galliano tocmai fusese concediat de casa de modă Dior după ce proferase în februarie 2011 o serie de injurii antisemite la adresa clienţilor unui bar parizian şi începuse să îşi trateze „dependenţele" în cadrul unei cure de dezintoxicare în Statele Unite, în Arizona.

Stephane Zerbib a contestat în instanţă orice extrageri frauduloase din conturile fostului său client şi din cele ale uneia dintre companiile deţinute de acesta, Cheyenne Freedom.

Instanța pariziană a confirmat, de asemenea, o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pentru soţia lui Stephane Zerbib, Danielle Nahon, o juristă care îl consilia şi ea pe John Galliano în momentul petrecerii faptelor, pentru abuz de încredere, uz de fals şi uzurpare a titulaturii şi statutului de avocat.

Suma pe care Zerbib trebuie să i-o plătească lui Galliano

Stephane Zerbib şi soţia lui au fost condamnaţi să îi plătească, în solidar, lui John Galliano suma de 145.000 de euro cu titlu de prejudiciu material şi suma de 5.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral, precum şi suma de 606.605 de euro către compania Cheyenne Freedom.