Protest studenţesc inedit la Cluj-Napoca. Colind „cu dedicaţie” şi mesaje dure pentru ministrul Educaţiei. „I-am împodobit bradul lui David”

În fața Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, studenții au organizat luni seară un protest simbolic inedit: au „împodobit” un brad cu citate din Daniel David și au compus un colind prin care îi cer ministrului Educației nu doar bursele înapoi, ci şi demisia sa şi a guvernului.

După ora 18 a serii de luni, 15 decembrie, în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, un grup de studenți a organizat un protest inedit împotriva ministrului Educației, Daniel David. Aceștia au ales să transmită nemulțumirile lor printr-o acțiune simbolică, care combina elemente de Crăciun cu mesaje critice la adresa oficialului.

„Vedeta” protestului a fost un brad special realizat din bețe, în care studenții au înfipt citate reale aparținând ministrului, considerate de ei controversate sau nepotrivite. Astfel, în loc de globuri tradiționale, bradul a fost „împodobit” cu replici ale lui Daniel David prin care acesta îndemna studenții să își caute locuri de muncă și critica profesorii pentru nivelul de alfabetizare al elevilor.

În vârful bradului a fost amplasată o fotografie a ministrului, însoțită de mesajul direct și tranșant: „Daniel David = groparul educației. Ieși, bă!”.

Protestul a fost acompaniat de un colind compus special pentru acest eveniment, în care studenții au transformat versurile tradiționale în critici directe la adresa ministrului și a Guvernului, cărora li se solicita demisia.

Simina Seliștean, una dintre organizatoarele acțiunii, a explicat printr-un material video distribuit pe Facebook semnificația protestului și modul în care acesta urmărește să atragă atenția asupra măsurilor considerate distructive pentru educația românească.

Daniel David anunțase anterior că va fi prezent la Cluj-Napoca pe 15 decembrie, însă ulterior nu a mai participat la eveniment. Prin această formă de protest, studenții și-au exprimat nemulțumirea față de politica educațională și impactul acesteia asupra mediului universitar, folosind creativitatea și simbolistica ca mijloace de comunicare.

„Așa mult curaj și avânt avem încât, dacă ar striga cineva într-o astfel de mulțime «jos austeritatea», toți ar tăcea mâlc. Studenții ies în stradă pentru lucruri de bun-simț: burse sociale ca să își poată continua studiile și condiții decente în cămine”, a declarat aceasta.

Colindul pentru Daniel David

„Am plecat să colindăm

Domn, Domn să-nălțăm

Pe ministru să-l rugăm

Domn, Domn să-nălțăm

Pe ministru să-l rugăm

Domn, Domn să-nălțăm

Refren: Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Burse nouă să ne dea

Domn, Domn să-nălțăm

Și mai vrem încă ceva

Domn, Domn să-nălțăm

Și mai vrem încă ceva

Domn, Domn să-nălțăm

Refren

Că demisia să ne-o dea

Domn, Domn să-nălțăm

David, du-te-n pana mea

Domn, Domn să-nălțăm

David, du-te-n pana mea

Domn, Domn să-nălțăm

Refren

Ia și guvernu’ cu tine

Domn, Domn să-nălțăm

Că fără el ni-i mai bine

Domn, Domn să-nălțăm

Că fără el ni-i mai bine

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm

Domn, Domn să-nălțăm.”

Acțiunea s-a desfășurat fără incidente și a avut loc în contextul în care Daniel David anunțase anterior că va fi prezent în Cluj-Napoca, pe 15 decembrie, la un eveniment public, la care însă nu a mai participat.