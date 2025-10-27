Reacția lui Donald Trump după ce Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară supranumită „Cernobîlul zburător”

Președintele american Donald Trump consideră „nepotrivit” anunțul făcut luni de către Vladimir Putin cu privire la un test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, supranumită și „Cernobîlul zburător”.

„Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina”, a declarat președintele american, potrivit Le Figaro

Donald Trump a adăugat:

„Acest război, care trebuia să dureze o săptămână, va intra în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”.

Afirmațiile au fost făcute într-o discuție cu jurnaliștii, la bordul navei prezidențiale Air Force One, în drum către Japonia, în a doua zi a unui turneu în Asia.

Racheta nucleară cu care ce se laudă Putin în plin război

Duminică, Vladimir Putin a anunțat testarea finală reușită a unei rachete de croazieră rusești cu propulsie nucleară, Bourevestnik, lăudând această armă „unică” cu o rază de acțiune de până la 14.000 km, în plin război cu Ucraina.

„Este o creație unică pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a spus președintele rus, potrivit căruia Bourevestnik („pasărea furtunii” în rusă) are o „rază de acțiune nelimitată”.

Pe 21 octombrie, în timpul ultimului test, racheta de croazieră a zburat „aproximativ 15 ore”, parcurgând 14.000 km, a precizat șeful Statului Major rus, Valeri Gurașimov, adăugând că „aceasta nu este o limită” pentru lăudata armă.

„Burevestnik”, parte a programului rusesc de armament avansat – denumită de NATO SSC-X-9 Skyfall – a atras atenția în 2019, după un test eșuat care a dus la o misiune de recuperare soldată cu victime în regiunea Arctică.

Potrivit Moscovei, racheta 9M730 Burevestnik este capabilă să evite orice sistem de apărare antirachetă existent sau viitor, având o traiectorie imprevizibilă.