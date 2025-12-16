Raportul CSAT despre anularea alegerilor din 2024 ajunge în Parlament. Ce spune despre Rusia și campania lui Călin Georgescu

Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pe anul 2024, prezentat marți în comisiile de Apărare, confirmă oficial cauzele care au dus la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Documentul, care urmează să fie supus aprobării plenului Parlamentului, oferă o imagine de ansamblu asupra riscurilor de securitate care au marcat anul electoral precedent, notează Digi24.ro.

În același timp, actualul președinte, Nicușor Dan, este așteptat să prezinte în prima parte a anului 2026 un raport detaliat propriu referitor la anularea scrutinului din 2024.

Ținta Federației Ruse: Coeziunea socială a României

Conform documentului citat, CSAT a constatat în ședința din 28 noiembrie 2024 existența unor riscuri majore la adresa securității naționale, generate de actori cibernetici statali și non-statali.

Raportul subliniază explicit interesul Moscovei în destabilizarea României. Membrii Consiliului au notat că au existat atacuri cibernetice menite să „influențeze corectitudinea procesului electoral”.

„Potrivit documentelor prezentate, membrii Consiliului au constatat că au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influența corectitudinea procesului electoral (...) În actualul context de securitate și mai ales electoral, România, alături de alte state de pe Flancul Estic al NATO, a devenit o prioritate pentru acțiunile unor actori precum Federația Rusă”, se arată în raportul CSAT.

Călin Georgescu a beneficiat de tratament preferențial pe TikTok

Un capitol distinct al raportului face referire la Călin Georgescu, fără a-i menționa explicit numele, explicând mecanismul prin care platforma TikTok a distorsionat competiția electorală.

„Astfel, vizibilitatea candidatului respectiv a crescut semnificativ în raport cu ceilalți candidați care au fost recunoscuti de algoritmii TikTok drept candidați la alegerile prezidențiale, iar conținutul promovat de aceștia a fost filtrat masiv, diminuând exponential vizibilitatea acestora la nivelul utilizatorilor platformei”, potrivit raportului CSAT.

Raportul detaliază și măsurile dispuse de CSAT în urma ședinței cruciale din noiembrie 2024. Membrii Consiliului au cerut atunci SRI, SIE, MAI, STS, precum și Parchetului General să întreprindă demersuri de urgență pentru clarificarea situației.