Video Atacurile Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar pun în pericol negocierile pentru eliberarea ostaticilor. Reacția lui Trump

Israelul a lansat un atac fără precedent împotriva conducerii Hamas în capitala Qatarului, care a jucat un rol cheie în negocierile pentru încetarea focului în Gaza, punând în pericol negocierile privind eliberarea ostaticilor.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului şi că va face o declaraţie completă pe aceast subiect miercuri, 10 septembrie.

„Nu sunt încântat de asta. Nu este o situaţie bună, dar voi spune asta: vrem ca ostaticii să se întoarcă, dar nu suntem încântaţi de modul în care s-au petrecut lucrurile”, a adăugat preşedintele american, potrivit Reuters.

În timp ce Israelul susține că atacurile sunt justificate, Qatarul spune că Israelul este perfid şi se angajează în „terorism de stat”.

Prim-ministrul qatarez, şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat că atacurile aeriene ameninţă să deraieze negocierile de pace pe care Qatarul le-a mediat între Hamas şi Israel.

Administraţia Trump a considerat lovirea Hamasului un obiectiv demn, dar „regretă faptul că atacul a avut loc în statul arab din Golf, care este un aliat important al Washingtonului în afara NATO şi unde gruparea islamistă palestiniană are de mult timp baza sa politică”.

În interviul acordat OANN, Vance a sugerat, de asemenea, „o parte pozitivă” a atacului Israelului, spunându-i lui Gaetz: „Se pare că probabil a eliminat câțiva tipi foarte răi din Hamas... chiar dacă nu suntem de acord cu decizia care stă la baza acestuia”.

Atacul a fost condamnat de Arabia Saudită, Egipt, Emiratele Arabe Unite şi Uniunea Europeană şi riscă să compromită negocierile de încetare a focului din Gaza şi eforturile lui Trump de a ajunge la o soluţie negociată a conflictului care durează de aproape doi ani.

Qatarul este un partener de securitate al Statelor Unite şi găzduieşte baza aeriană al-Udeid, cea mai mare instalaţie militară americană din Orientul Mijlociu. Acesta a acţionat ca mediator alături de Egipt în negocierile dintre Israel şi Hamas pentru un armistiţiu în Gaza, care pare să fie din ce în ce mai greu de atins.

Hamas a declarat că cinci dintre membrii săi au fost ucişi în atac, inclusiv fiul şefului Hamas din Gaza, aflat în exil, şi negociatorul principal Khalil al-Hayya. Hamas a afirmat că Israelul a eşuat în ceea ce a numit o încercare de asasinare a echipei de negociere a încetării focului.

Administraţia Trump a primit avertismentul privind atacul de la armata americană chiar înainte ca acesta să aibă loc, a declarat Trump într-o declaraţie pe reţelele de socializare. El nu a precizat dacă Israelul a fost cel care a notificat armata americană.