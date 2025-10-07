search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
A doua zi de negocieri în vederea unui armistițiu în Gaza continuă în Egipt, la comemorarea a doi ani de la atacul Hamas

Război în Israel
Publicat:
Ultima actualizare:

Prima rundă de negocieri între Hamas și mediatori s-a încheiat în Egipt „într-o atmosferă pozitivă”, a relatat marți presa egipteană de stat, citată de The Guardian.

image

Al-Qahera News, o agenție de informații care are legături cu serviciile de informații, a relatat că discuțiile vor continua marți între Hamas și mediatori în orașul turistic Sharm El-Sheikh, unde a sosit luni o delegație israeliană.

Se așteaptă ca Israelul și Hamas să se angajeze în discuții indirecte privind detaliile propunerii de pace a președintelui american Donald Trump ce prevede un schimb de ostatici și prizonieri între cele două părți și un armistițiu pe termen lung.

Planul în 20 de puncte al lui Trump include un armistițiu imediat, schimbul tuturor ostaticilor deținuți de Hamas cu prizonieri palestinieni deținuți de Israel, o retragere israeliană etapizată din Gaza, dezarmarea Hamas și instalarea unui guvern de tranziție condus de un organism internațional.

Una dintre principalele condiții impuse de Hamas încă de la începutul războiului este retragerea completă a Israelului din Gaza în schimbul eliberării ostaticilor.  Gruparea militantă palestiniană și-a exprimat disponibilitatea de a renunța la autoritatea administrativă, însă a exclus în mod constant dezarmarea.

În timpul acestei prime faze a discuțiilor, mediatorii egipteni și qatarezi lucrează cu ambele părți pentru a pregăti condițiile necesare eliberării celor 48 de ostatici israelieni rămași în Gaza, în schimbul a 1.700 de prizonieri palestinieni deținuți în închisorile israeliene, dar și pentru a stabili data unui armistițiu temporar.

Negocieri dificile

Conform relatărilor, această rundă de negocieri se așteaptă să fie dificilă și complexă și ar putea dura câteva zile.

Discuțiile au loc în contextul în care israelienii din întreaga țară se pregătesc să marcheze a doua comemorare a atacurilor conduse de Hamas asupra sudului Israelului în 7 octombrie, în care aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise, iar alte 251 au fost luate ostatice.

NRWA, agenția ONU pentru refugiații palestinieni, a publicat cîteva cifre ce arată pagubele umane catastrofale provocate de războiul din Fâșia Gaza.

Peste 66.100 de persoane ucise;

Aproape toți locuitorii din Gaza au fost strămutați;

Aproape 80% dintre construcții au fost avariate sau distruse;

Peste 370 de angajași ai UNRWA, uciși.

Mai puțin de 40% dintre spitale sunt funcționale doar parțial.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a transmis că „ziua întunecată” din 7 octombrie 2023 va rămâne „pentru totdeauna întipărită” în memoria noastră colectivă, el reiterând apelurile la eliberarea imediată a restului ostaticilor deținuți de Hamas și a „pune capăt suferinței pentru toți”.

El a scris într-o postare pe X :

„Aceasta este o catastrofă umanitară de o amploare care sfidează înțelegerea. Puneți capăt ostilităților din Gaza, Israel și din regiune acum. Nu-i mai puneți pe civili să plătească cu viața și cu viitorul lor. După doi ani de traume, trebuie să alegem speranța. Acum”

Guterres a adăugat că planul lui Trump „reprezintă o oportunitate care trebuie valorificată pentru a pune capăt acestui conflict tragic”.

Echipele umanitare ale ONU, gata să livreze mii de tone de ajutoare

Echipele umanitare ale ONU sunt „gata să intre în acţiune” şi să livreze mii de tone de provizii, îndată ce planul de încetare a focului al administraţiei Trump va fi aprobat, potrivit unui purtător de cuvânt al ONU.

ONU este „gata să acţioneze imediat ce vom primi undă verde... Există mii de tone de bunuri pregătite”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, într-o conferinţă de presă la New York.

Între timp, şeful departamentului de ajutor umanitar al ONU a declarat luni că a alocat nouă milioane de dolari pentru menţinerea în funcţiune a spitalelor, sistemelor de alimentare cu apă, brutăriilor şi a altor servicii esenţiale în teritoriul devastat de război.

„Dacă încetarea focului va intra în vigoare şi ni se va permite accesul la scară largă, vom fi pregătiţi să ajutăm şi mai multe persoane – rapid”, a scris Tom Fletcher, coordonatorul ajutorului de urgenţă al ONU, pe X.

