Mărturia unor ostatici israelieni eliberați despre cum au fost ascunși de Hamas: „Ei sunt încă acolo”

Doi frați ținuți captivi în Fâșia Gaza și eliberați ca urmare a armistițiului din noiembrie între Hamas și Israel au povestit pentru mass-media israeliană cum au reușit să supraviețuiască după ce au fost împușcați și răpiți de teroriști.

Maya Regev, 21 de ani, a fost dusă într-o casă și ținută într-o cameră separată de fratele său mai mic, Itay. Cei doi - ambii răniți după ce au fost împușcați în cursul atacului din 7 octombrie în timp ce aflau la un festival de muzică electronică de lângă Fâșia Gaza la care participau mii de tineri și care a devenit locul unui masacru - au fost răpiți împreună cu un prieten și ascunși în enclava palestiniană.

Maya a fost tratată sub ordinul strict de a nu scoate un sunet pentru a nu-i da de gol pe răpitori.

„Itay și Omer au intrat în cameră. Și atunci ei au început să scoată bandajele. Eu țipam, în timp ce Omer mă ținea de mână și îmi acoperea gura”, și-a amintit Maya, în lacrimi, în timpul unui interviu pentru Uvda, un program de știri al Canalului 12 din Israel.

La rândul său, Itay a povestit cum cu câteva zile înainte un doctor „transpirat și temător” i-a extras glonțul din picior fără anestezie. Și lui i s-a cerut să nu țipe de durere sau va muri.

Totuși lui Maya glonțul i-a sfârtecat piciorul astfel că a fost necesar să fie dusă pe furiș la spital pentru a fi operată. Însă piciorul i-a fost pus la loc strâmb. Maya a venit pentru interviu într-un scaun cu rotile, piciorul ei fiind în ghips.

Frații Regev s-au aflat printre cei mai bine de 100 de ostatici care au fost eliberați în cursul armistițiului de o săptămână încheiat între militanți și Israel la sfârșitul lunii noiembrie. Shem Tov, prietenul care a fost răpit cu ei și ținut în aceeași casă, rămâne în captivitate alături de alți circa 120 de ostatici. O parte dintre aceștia au fost între timp declarați morți de autoritățile israeliene.

Maya a relatat că în spital a stat împreună cu un alt ostatic israelian rănit, Guy Iluz. Cei doi și-au imaginat momentul în care se vor întoarce acasă și ce plănuiesc să facă atunci. Iluz însă nu a supraviețuit.

„La început am refuzat să cred. Înainte de a-l lua, am spus că trebuie să mă conving că chiar este el. Am datoria să vorbesc cu familia lui când se va termina totul. Sunt singura persoană care știe ce s-a întâmplat cu adevărat cu el”, a povestit ea.

Între timp, a spus Itay, el și Omer au fost mutați în altă casă – în acest scop, au fost obligați să se îmbrace în hainele femeilor musulmane pentru a nu fi recunoscuți pe stradă, deși transferul s-a fpcut în cursul nopții.

O corespondență salvatoare

A fost momentul în care frații au început să corespondeze prin intermediul celor care îi supravegheau.

Maya spune că a insistat pe lângă cei care o țineau captivă să trimită mesajul fratelui ei și să i se aducă și răspunsul lui.

Itay a primit biletul ei și a scris și el un mesaj care a ajuns la Maya.

„Au venit într-o zi cu un bilet, un bilet de la Maya, în care îmi scria unde este, prin ce trece. Mi-a spus că mă iubește, m-a rugat să rămân puternic, pentru familie, pentru toată lumea”, a dezvăluit el.

„Mi-au adus un bilet pe care ei (Itay și Omer) mi l-au scris și am știut că era într-adevăr de la ei, pentru că am recunoscut scrisul și pentru că fratele meu mi s-a adresat cu porecla”, a spus Maya.

„A fost o lumină, o lumină firavă în tot întunericul, faptul că am putut să aud vești de la frățiorul meu și de la Omer, că am înțeles că sunt bine”, a spus ea.

Corespondența lor a continuat.

„Acele bilețele mi-au dat atât de multă putere în acele scurte momente în care simțeam că mă cufund în gânduri negre, atunci pur și simplu țineam în mână biletul Mayei, îl citeam de vreo zece ori și îmi dădea putere”, a spus Itay.

De la scurta încetare a focului, Israelul a continuat campania sa devastatoare în Gaza, încredințat că este necesară presiune militară pentru a reuși să-i elibereze pe ostaticii rămași.

Bombardamentele aeriene și de artilerie ale Israelului au ucis peste 21.800 de persoane, potrivit autorităților sanitare din Gaza, administrată de Hamas, în timp ce aproape toți cei 2,3 milioane de locuitori au fost strămutați din casele lor. Mediatorii qatarezi și egipteni încearcă în continuare să negocieze un acord care să includă o pauză în lupte și eliberarea mai multor ostatici.

Itay a fost despărțit de prietenul său pentru ca mai târziu să afle că acesta fusese inclus pe lista ostaticilor care urmau să fie eliberați.

„Dacă aș fi știut că mă întorc acasă, pot să vă spun că probabil nu aș fi fost de acord să plec fără Omer”, a spus el.

Povestea lor nu s-a încheiat încă, a adăugat el. „Chiar dacă eu și Maya suntem acasă, Omer este încă acolo”.

Se crede că 129 de ostatici răpiți de Hamas la 7 octombrie au rămas în Gaza - nu toți în viață - după ce 105 civili au fost eliberați din captivitatea mișcării islamiste palestiniene în timpul unui armistițiu de o săptămână la sfârșitul lunii noiembrie. Patru ostatici fuseseră eliberați înainte de acordul de încetare a focului, iar unul a fost salvat de trupe. De asemenea, au fost recuperate cadavrele a opt ostatici, iar alți trei au fost uciși din greșeală de către armată. IDF a confirmat moartea a 23 de persoane dintre cele încă deținute de Hamas, citând noi informații și constatări obținute de trupele care operează în Gaza, potrivit Times of Israel.