Cum s-a transformat un raid Hamas asupra unui clan o capcană sângeroasă pentru membrii grupării

Israelul sprijină milițiile care se opun conducerii grupării Hamas în Fâșia Gaza, ca parte a planului de a crea alternative locale de guvernare. Recent, una dintre aceste miliții a intervenit într-o încleștare sângeroasă între un clan suspectat de Hamas de colaborare cu Israelul și luptători ai grupării, relatează Los Angeles Times, potrivit MSN.

Decizia Israelului de a sprijinii milițiile anti-Hamas datează de anul trecut, după ce armata israeliană a început să atace forțele locale de ordine, fapt care a instaurat haosul în enclavă.

În vidul de securitate creat, clanul palestinianului Yaser Abu Shabab, în vârstă de 32 de ani, a preluat controlul asupra rutelor ajutoarelor umanitare din apropierea punctului de trecere Kerem Shalom, la granița dintre Fâșia Gaza și Israel. Între timp, grupul, care ar fi primit și arme, potrivit presei israeliene, a devenit „Forțele Populare”.

„Bandele criminale, aflate sub supervizarea forțelor israeliene”, au primit permisiunea să opereze în apropierea punctului de trecere a frontierei Kerem Shalom”, declara în mai Jonathan Whitall, la acea vreme directorul Biroului ONU pentru Coordonarea afacerilor umanitare în teritoriile ocupate.

O lună mai târziu, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu admitea că guvernul său, la sfatul oficialilor de securitate, a „activat” clanuri din Gaza pentru a acționa la nivel local împotriva Hamas.

Noile miliții împotriba Hamas

Între timp, au apărut și alte miliții, acestea operând în diferite zone ale enclavei palestiniene, în colaborare cu armata israeliană.

Unul din cazurile care s-a evidențiat recent este al lui Hussam Al-Astal, în vârstă de 50 de ani, fost ofițer în cadrul serviciului de securitate al Autorității Palestiniene (AP). Acesta a fost acuzat de colegii săi din cadrul Autorității Palestiniene și Hamas de colaborare cu Israelul în anii 1990 și de asasinarea unui înalt oficial Hamas în Kuala Lumpur, Malaezia.

Gruparea sa, „Forța de Atac Împotriva Terorismului”, și-a consolidat controlul asupra Qizan Al-Najjar, un sat la sud de orașul Rafah, pe care Astal îl descrie ca un refugiu pentru cei care se opun conducerii Hamas.

„Astăzi, în zona mea, nu avem război”, a declarat Astal într-un interviu telefonic vineri, adăugând că se așteaptă să i se alăture și alți palestinieni, și că oricine intră în zonă este verificat mai întâi să nu aibă legături cu Hamas.

„Dacă veniți aici, veți vedea copii jucându-se. Avem apă, electricitate, siguranță.”

Astal a făcut aceste comentarii în aceeași zi în care gruparea Hamas a anunțat că va accepta în principiu planul administrației Trump de a pune capăt războiului de aproape doi ani din Fâșia Gaza. Mișcarea a acceptat să elibereze ostaticii și să renunțe în mare parte la rolul său de guvernare în Gaza, pe care o controlează din 2007.

Într-un videoclip publicat în septembrie, Al-Astal promite 50 de dolari oricui ucide un luptător Hamas.

„Îl voi arunca personal la gunoi pe fiecare membru Hamas. Conducerea Hamas se termină”, spune el.

Încleștări sângeroase în Fâșia Gaza

Vineri, gruparea lui Al-Astal a fost implicată într-unul dintre cele mai sângeroase episoade de lupte interne din enclavă, după ce o unitate de securitate a Hamas a efectuat un raid într-un cartier din Khan Yunis ce avea drept scop arestarea membrilor unui clan proeminent acuzat de colaborare cu Israelul.

Cinci membri ai clanului au fost uciși în schimbul de focuri între luptători Hamas și membrii clanului, potrivit unor surse locale.

Potrivit mărturiei lui Al-Astal, forțele conduse de el au participat la înfruntare, susținând că în acest scop au folosit „metodele noastre speciale”, fără a oferi detalii despre acestea.

Ulterior, vineri, armata israeliană (IDF) a anunțat că a vizat luptători Hamas, după ce aceștia a luat cu asalt un cartier din Khan Yunis; într-un comunicat ulterior, IDF au precizat că au ucis 20 de luptători înarmați.

Potrivit relatărilor apărute pe rețelele de socializare, 11 membri Hamas au fost uciși, iar trupurile lor au fost târâte pe străzile orașului din sudul enclavei. Un videoclip filmat de activiști locali și postat pe aplicația de mesagerie Telegram arată cadavre însângerate aliniate pe sol.

Nu ar fi prima oară când Israelul încearcă să creeze structuri de guvernare alternative în comunitățile palestiniene. Între 1978 și 1984, de pildă, a format Liga Satelor, prin care își propunea să destructureze influența Organizației pentru Eliberarea Palestinei cu ajutorul unor palestinieni proeminenți, oferindu-le diverse stimulente în schimbul cooperării. Inițiativa a eșuat.

Cam în aceeași perioadă, Israelul a împuternicit grupările islamiste palestiniene, inclusiv Hamas, sperând că acestea vor servi drept contrapondere la OEP și facțiunile palestiniene de stânga, seculare, care erau proeminente la acea vreme.

În prezent, în societatea palestiniană milițiile ce colaborează cu Israelul sunt socotite trădătoare, atrăgând dezaprobarea propriilor familii.

Al-Astal refuză să fie numit trădător, apărându-se că membri ai propriei familii, inclusiv sora sa, au fost uciși de bombardamentele israeliene.

„Hamas spune că sunt un trădător pentru că mă coordonez cu Israelul. Ce crezi că coordonez? Cum să evacuez pe cineva bolnav; cum să ofere hrană, apă și servicii”, a spus el.

Israelul ar fi bombardat clanuri care i-ar fi respins oferta de cooperare

Totuși, sunt clanuri care nu au fost receptive la eforturile israeliene.

De pildă, șeful unui trib important din orașul Gaza, Nizar Dughmush, relatează că a fost contactat de o persoană care a susținut că transmite un mesaj în calitate de intermediar pentru armata israeliană.

„El a spus că israelienii vor să preluăm conducerea unei zone umanitare în orașul Gaza, că s-ar cuveni să recrutăm cât mai mulți membri ai familiilor noastre și că ei vor oferi sprijin logistic, precum arme, alimente și adăpost”, a spus Dughmush.

Dughmush le-a refuzat oferta, pe motiv că familia sa este formată din civili și că, deși nu sunt afiliați cu Hamas, nu au niciun interes să fie „instrumente ale ocupației”.

Potrivit mărturiei acestuia, două zile mai târziu, a spus Dughmush, avioanele de război israeliene au început să bombardeze cartierul în care locuiau, omorând peste 100 de membri ai clanului. Acesta susține că forțele israeliene au intrat în cartier și au distrus sistematic fiecare casă.

„Toate acestea sunt represalii împotriva noastră, pentru că am refuzat să cooperăm”, a spus el. Alte două clanuri, Dayri și Bakr, au fost abordate în mod similar, și, la fel, zonele lor au fost vizate după ce au respins oferta Israelului.

„Vă vorbesc acum în calitate de persoană strămutată, împreună cu ceea ce a mai rămas din clanul meu, răspândiți în diverse părți ale Fâșiei Gaza”, a subliniat Dughmush.

La rândul său, Al-Astal, care se consideră un dușman vechi al Hamas, nu simte nevoia să swe scuze pentru acțiunile sale, pe care le consideră esențiale într-o eventuală Gaza post-Hamas.

„Nu există loc pentru Hamas aici. Suntem noua administrație și noi suntem viitorul.”