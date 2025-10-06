search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
Convorbire telefonică între Putin și Netanyahu. Poziția pe care președintele rus i-a comunicat-o premierului israelian în legătură cu planul lui Trump

Publicat:

 Preşedintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică luni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în care a subliniat sprijinul Kremlinului pentru o soluţie a conflictului israeliano-palestinian bazată pe recunoaşterea statului Palestina.

Vladimir Putin a discutat cu Benjamin Netanyahu. FOTO EPA EFE
Vladimir Putin a discutat cu Benjamin Netanyahu. FOTO EPA EFE

„Situaţia actuală din Orientul Mijlociu a fost discutată în profunzime, inclusiv planul preşedintelui american Donald Trump de normalizare a relaţiilor în Fâşia Gaza. Vladimir Putin a subliniat poziţia fermă a Rusiei în favoarea unei soluţii cuprinzătoare la problema palestiniană, bazată pe principii juridice internaţionale stabilite", a relatat Kremlinul, potrivit  EFE, citată de Agerpres.

Moscova, dispusă să sprijine „în termeni generali" planul lui Trump

Vladimir Putin a declarat joi la Clubul de dezbateri Valdai că Rusia este dispusă să sprijine „în termeni generali" planul preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, pentru încetarea războiului şi viitorul Fâşiei Gaza.

„Părţile au făcut un schimb de opinii cu privire la alte probleme regionale" în timpul discuţiilor, a declarat preşedinţia rusă.

 Kremlinul a adăugat că „în special, s-a exprimat interesul pentru căutarea unor soluţii bazate pe negocierile privind programul nuclear al Iranului şi stabilizarea viitoare a Siriei”.

Netanyahu a profitat de ocazie pentru a-l felicita pe Putin cu ocazia zilei de naştere a acestuia, marţi, iar liderul rus a felicitat poporul evreu cu ocazia sărbătorii Sucot, care rememorează vicisitudinile poporului evreu în timpul rătăcirii sale prin deşert după ce a scăpat din sclavia din Egipt.

În lume

