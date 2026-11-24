Pe fondul creșterii la nivel mondial a întreruperilor serviciilor tehnologice, miliardarul și cofondatorul Anduril îi sfătuiește pe oameni să fie pregătiți pentru eventuale situații de criză.

Palmer Luckey, cofondatorul Anduril Foto: X@Polymarket

Palmer Luckey are un sfat pentru populație în contextul valului de întreruperi ale serviciilor tehnologice care afectează mai multe regiuni ale lumii: pregătiți-vă pentru ce este mai rău.

Prezent la summitul DealBook, organizat miercuri de publicația The New York Times, miliardarul și cofondatorul companiei Anduril a declarat că nivelul de îngrijorare în legătură cu posibilele blocaje ale infrastructurilor esențiale ar trebui să depindă de „cât de bine sunteți pregătiți”.

„Fiecare ar trebui să aibă apă pentru trei zile. Fiecare ar trebui să aibă alimente neperisabile pentru trei zile”, a spus acesta.

Luckey nu este străin de pregătirile pentru scenarii apocaliptice. Antreprenorul din domeniul tehnologiei, a cărui companie dezvoltă unele dintre cele mai avansate sisteme autonome de armament din lume, este cunoscut inclusiv pentru faptul că deține foste baze de rachete, unde își păstrează colecția de jocuri video.

Acesta și-a prezentat recomandările în urma unor întrebări referitoare la o serie recentă de întreruperi ale serviciilor la nivel mondial, care au afectat platforme precum Microsoft Outlook, canalele de comunicații ale Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), dar și rețele clasificate ale Agenției Naționale de Securitate (NSA).

Oficialii americani au declarat în repetate rânduri că aceste incidente nu au legătură între ele și nu au fost provocate de atacuri cibernetice. Cu toate acestea, explicațiile autorităților nu au reușit să înlăture speculațiile răspândite în rândul populației.

Senatorul Mark Warner, principalul reprezentant al Partidului Democrat în Comisia pentru Informații a Senatului SUA, a sugerat marți că întreruperile ar putea fi rezultatul unor „eforturi legitime de securizare a sistemelor noastre, nu al unor activități rău intenționate”.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, care urma să participe la summitul DealBook pentru un interviu cu moderatorul Andrew Ross Sorkin, și-a anulat apariția pentru a lua parte la reuniuni organizate la Casa Albă pe tema acestor întreruperi, a anunțat Sorkin.

Inteligența artificială, o posibilă cauză a vulnerabilităților

În cadrul summitului, Luckey a avansat ipoteza că problemele ar putea fi legate de procesul accelerat de actualizare a sistemelor informatice, în contextul în care actorii rău intenționați folosesc inteligența artificială pentru a dezvolta noi metode de atac.

„Vedem efectele firești ale utilizării unor instrumente avansate de inteligență artificială, care permit crearea diferitelor tipuri de vulnerabilități informatice”, a declarat el.

Luckey a adăugat că sistemele vechi și depășite tehnologic sunt actualizate pentru a include măsuri de protecție împotriva atacurilor cibernetice facilitate de inteligența artificială.

Până când aceste vulnerabilități vor fi remediate, oamenii ar trebui, în opinia sa, să înceapă să își facă provizii cu produse esențiale, pentru eventualitatea în care actorii rău intenționați ar reuși să provoace perturbări majore.

Pentru cei care se pregătesc pentru situații de urgență, intervalul de trei zile are o importanță deosebită.

„Statele Unite sunt o țară foarte rezilientă dacă privim lucrurile din perspectiva capacității noastre de a repune toate sistemele în funcțiune într-un interval de trei zile”, a spus Luckey.