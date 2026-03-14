Sâmbătă, 14 Martie 2026
Adevărul
Iranul neagă că noul lider suprem ar fi rănit, după ce șeful Pentagonului a spus că este „probabil desfigurat” după atacurile SUA

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a asigurat sâmbătă, 14 martie, că nu există nicio problemă cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în contextul în care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, afirmase cu o zi înainte că acesta a fost rănit şi este probabil desfigurat.

Mojtaba Khamenei/FOTO: Profimedia
Cu siguranţă veţi vedea curând, presupun, că nu există nicio problemă cu noul lider suprem. A transmis mesajul său ieri şi îşi va îndeplini îndatoririle. Îşi îndeplineşte îndatoririle conform Constituţiei şi va continua să o facă”, a declarat Araqchi într-un interviu pentru postul de ştiri MS Now, scrie Agerpres.

„Cred că, la acest moment, ar fi trebuit să fie clar şi ar trebui să fie de notorietate publică că sistemul nostru este foarte înrădăcinat în societate. Republica Islamică este un sistem care nu depinde de nicio persoană sau de niciun grup de persoane. Este bine stabilit”, a spus ministrul.

Șeful diplomației iraniene a respins afirmațiile lui Pete Hegseth potrivit cărora noul lider suprem ar fi rănit, spunând că declarațiile nu sunt credibile și că autoritățile iraniene au apărut public, contrazicând aceste informații.

Întrebat despre ajutorul ipotetic al Rusiei sau Chinei pentru serviciile de informaţii iraniene, Araqchi a răspuns că Rusia şi China sunt „partenerii strategici” ai Iranului.

„Am menţinut o cooperare strânsă în trecut, care continuă, inclusiv cooperarea militară”, a susţinut el. Totuşi, a adăugat că nu va intra în detalii în această privinţă.

Reprezentantul Iranului a dorit să clarifice în interviul cu presa americană că acesta nu este războiul ţării sale.

„Acesta este un război impus împotriva noastră. Noi nu am început acest război. A fost un act de agresiune neprovocat, nejustificat şi ilegal împotriva noastră şi noi doar ne apărăm”, a afirmat ministrul iranian de extern.

Hegseth, despre Mojtaba Khamenei: „Noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat”

Vineri, șeful Pentagonului s-a referit apoi la prima declarație publică făcută cu o zi înainte despre noul lider suprem al Iranului punând la îndoială legitimitatea acesteia.  

„Știm că noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat. A emis ieri o declarație – una slabă, de fapt – dar nu a existat nici voce, nici video. A fost doar o declarație scrisă. A cerut unitate… se pare că uciderea a zeci de mii de protestatari este ideea lui de unitate.”

Hegseth s-a întrebat de ce liderul suprem a transmis doar o declarație scrisă, adăugând: „Cred că știți de ce.”

Speculațiile privind starea de sănătate a noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-au intensificat pe fondul absenței sale de la evenimente publice și a lipsei unor imagini sau declarații directe după atacurile care i-au ucis tatăl, ayatollahul Ali Khamenei, și alți membri ai familiei.

Potrivit unor surse anonime citate, bărbatul în vârstă de 56 de ani ar fi rănit grav în atacurile aeriene coordonate de forțele SUA și Israel. Mai multe relatări susțin că ar fi suferit amputarea unuia sau ambelor picioare și leziuni interne, inclusiv la ficat sau stomac.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
digi24.ro
image
Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt
stirileprotv.ro
image
Mirajul Dubai. S-a spart bula imobiliară odată cu războiul din Iran? Ce spun investitorii și specialiștii după ce piața a pierdut 250 miliarde de dolari în câteva zile
gandul.ro
image
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
mediafax.ro
image
Ce face Ionuț Iftimoaie, la 10 ani de la retragerea din sport. A dispărut din lumina reflectoarelor după Survivor România
fanatik.ro
image
Înlocuiește inteligența artificială programatorii? Un tânăr specialist explică cum schimbă AI-ul industria IT: „Programatorii nu vor dispărea, ci vor evolua”
libertatea.ro
image
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Gică Hagi, pe primul loc în lume: 120 de milioane de euro!
digisport.ro
image
Distrugătoarele Marinei SUA lansează interceptori de ultimă genrație pentru a doborî rachete iraniene care se apropie de spațiul NATO, dar costurile sunt uriașe
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
observatornews.ro
image
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
cancan.ro
image
Guvernul anunță oficial cu cât cresc pensiile în 2027, 2028 și 2029? Cât va fi pensia medie?
newsweek.ro
image
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
prosport.ro
image
Ce este TVA şi unde ajung banii. Taxa pe valoare adăugată, pe înţelesul tuturor
playtech.ro
image
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două cuvinte! Ce i-a strigat Chivu arbitrului, după ce a luat cartonaș roșu în Inter - Atalanta
digisport.ro
image
Disperare în Emiratele Arabe Unite. Zeci de persoane arestate pentru postarea pe rețelele sociale a imaginilor cu bombardamentele și instalațiile militare
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Au mai rămas 14 zile până la marea schimbare în România. Pregătiți ceasurile, se întâmplă în noaptea de 28 spre 29 martie
romaniatv.net
image
Un bărbat a dezvăluit ce este viața de apoi. Ce a văzut după ce inima i s-a oprit
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
click.ro
image
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
click.ro
image
Praf, nervi și ambiție! Iulia Albu recunoaște cât de greu e să locuiești în șantier: „Stresul te ține și slabă, și în viață”
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
