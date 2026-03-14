Iranul neagă că noul lider suprem ar fi rănit, după ce șeful Pentagonului a spus că este „probabil desfigurat” după atacurile SUA

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, a asigurat sâmbătă, 14 martie, că nu există nicio problemă cu noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, în contextul în care şeful Pentagonului, Pete Hegseth, afirmase cu o zi înainte că acesta a fost rănit şi este probabil desfigurat.

„Cu siguranţă veţi vedea curând, presupun, că nu există nicio problemă cu noul lider suprem. A transmis mesajul său ieri şi îşi va îndeplini îndatoririle. Îşi îndeplineşte îndatoririle conform Constituţiei şi va continua să o facă”, a declarat Araqchi într-un interviu pentru postul de ştiri MS Now, scrie Agerpres.

„Cred că, la acest moment, ar fi trebuit să fie clar şi ar trebui să fie de notorietate publică că sistemul nostru este foarte înrădăcinat în societate. Republica Islamică este un sistem care nu depinde de nicio persoană sau de niciun grup de persoane. Este bine stabilit”, a spus ministrul.

Șeful diplomației iraniene a respins afirmațiile lui Pete Hegseth potrivit cărora noul lider suprem ar fi rănit, spunând că declarațiile nu sunt credibile și că autoritățile iraniene au apărut public, contrazicând aceste informații.

Întrebat despre ajutorul ipotetic al Rusiei sau Chinei pentru serviciile de informaţii iraniene, Araqchi a răspuns că Rusia şi China sunt „partenerii strategici” ai Iranului.

„Am menţinut o cooperare strânsă în trecut, care continuă, inclusiv cooperarea militară”, a susţinut el. Totuşi, a adăugat că nu va intra în detalii în această privinţă.

Reprezentantul Iranului a dorit să clarifice în interviul cu presa americană că acesta nu este războiul ţării sale.

„Acesta este un război impus împotriva noastră. Noi nu am început acest război. A fost un act de agresiune neprovocat, nejustificat şi ilegal împotriva noastră şi noi doar ne apărăm”, a afirmat ministrul iranian de extern.

Hegseth, despre Mojtaba Khamenei: „Noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat”

Vineri, șeful Pentagonului s-a referit apoi la prima declarație publică făcută cu o zi înainte despre noul lider suprem al Iranului punând la îndoială legitimitatea acesteia.

„Știm că noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat. A emis ieri o declarație – una slabă, de fapt – dar nu a existat nici voce, nici video. A fost doar o declarație scrisă. A cerut unitate… se pare că uciderea a zeci de mii de protestatari este ideea lui de unitate.”

Hegseth s-a întrebat de ce liderul suprem a transmis doar o declarație scrisă, adăugând: „Cred că știți de ce.”

Speculațiile privind starea de sănătate a noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-au intensificat pe fondul absenței sale de la evenimente publice și a lipsei unor imagini sau declarații directe după atacurile care i-au ucis tatăl, ayatollahul Ali Khamenei, și alți membri ai familiei.

Potrivit unor surse anonime citate, bărbatul în vârstă de 56 de ani ar fi rănit grav în atacurile aeriene coordonate de forțele SUA și Israel. Mai multe relatări susțin că ar fi suferit amputarea unuia sau ambelor picioare și leziuni interne, inclusiv la ficat sau stomac.