Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
„Epic Fury” împotriva lui Donald Trump. Americanii îi cer președintelui SUA să-l trimită pe fiul său Barron pe front, în Iran

Majoritatea americanilor critică războiul cu Iranul și lipsa de empatie a lui Donald Trump pentru pierderea de vieţi omeneşti şi după ce un site satiric a cerut, ironic, ca fiul președintelui, în vârstă de 19 ani, Barron, să fie trimis pe front, hashtag-ul #SendBarron a devenit viral.

Una dintre imaginile devenite virale. FOTO: X
Una dintre imaginile devenite virale. FOTO: X

Un nou site satiric, DraftBarronTrump.com, a devenit viral în SUA, provocând un val de discuții și ironii pe rețelele de socializare. Platforma susține, în mod ironic, că fiul cel mic al președintelui, Barron Trump, în vârstă de 19 ani, care are o avere estimată de 150 milioane de dolari, ar trebui să fie recrutat în armata americană pentru a participa la războiul cu Iranul.

Campania online, însoțită de hashtag-ul #SendBarron, reflectă frustrările americanilor față de implicarea SUA în conflict și față de percepția că Donald Trump nu ar manifesta empatie față de victimele atacurilor aeriene.

Operațiunea militară, denumită Epic Fury, derulată de SUA și Israel, a provocat până în prezent moartea a șase membri ai forțelor armate americane, ceea ce a amplificat nemulțumirea publicului.

Mulți comentatori au observat că, în timpul scurtei sale intervenții la ceremonia de decernare a Medaliei de Onoare, Donald Trump a păstrat un ton aparent indiferent la pierderile de vieți omenești, concentrându-se mai degrabă pe planurile pentru noul salon de bal al Casei Albe şi pe draperiile aurii.

Această reacție a stârnit întrebări și ironii privind modul în care președintele ar reacționa dacă propriul său fiu ar fi trimis pe front. Tocmai de aici s-a inspirat satira lui Toby Morton, fost scenarist South Park, cunoscut pentru site-urile sale provocatoare și satirice.

Ironii usturătoare

Site-ul îi sugerează ironic lui Trump să-l trimită pe Barron în război, invocând „curajul” și „genele dovedite” ale familiei ca argumente pentru recrutare, în timp ce afișează imagini cu preşedintele Statelor Unite dormind. Site-ul are un ton deliberat absurd și sarcastic, subliniind contradicțiile și ipocrizia percepută în familia Trump.

Satira nu se limitează doar la ideea de a-l trimite pe Barron în război, ci ironizează și comportamentul și declarațiile publice ale altor membri ai familiei Trump, transformând întreaga campanie într-un comentariu social și politic amplu.

Citește și: Războiul din Iran, boală lungă, moarte sigură în alegeri pentru Trump. „Fiecare conflict major a dus la o contracție în economie”

Donald Trump Jr este citat ironic: „Acest moment este cu adevărat despre Barron, ok? Așa a fost mereu. El reprezintă putere, curaj și serviciu. Voi onora acest sacrificiu în felul meu, în principal vorbind despre el de la o distanță sigură”.

Şi Eric Trump apare cu un comentariu nepotrivit cu aşteptările americanilor de la o personalitate publică: „Oamenii spun mereu că sunt prost, ceea ce este total nedrept, pentru că înțeleg multe despre clătite. Clătitele sunt complexe. Ai nevoie de aluat, căldură, timp. Dacă te grăbești, strici totul. Mă gândesc mult la clătite. Mai ales la clătite”.

Hashtag-ul #SendBarron

Hashtag-ul #SendBarron a devenit rapid viral, fiind preluat de mii de utilizatori care ironizează situația și cer ca Barron să fie „chemat” să servească alături de soldații pe care tatăl său i-a trimis în luptă, reflectând nemulțumirea și scepticismul americanilor față de război și față de modul în care președintele gestionează pierderile de vieți omenești.

Comentariile și distribuirea masivă a site-ului subliniază și faptul că serviciul militar este o temă sensibilă pentru familia Trump, având în vedere că Donald Trump a evitat recrutarea pentru războiul din Vietnam invocând un diagnostic de „pinteni osoși”, semnat de Dr. Larry Braunstein, podiatrist din Queens, notează Euronews.

Citește și: Escorta navală promisă de Trump în Strâmtoarea Hormuz nu calmează piețele: investitorii fug de risc

Fiicele medicului au declarat pentru The New York Times că diagnosticul a fost un „favor” făcut de tatăl lor tatălui lui Donald Trump, Fred Trump, proprietarul clădirii în care locuia la acea vreme familia medicului.

Nici faptul că  Barron Trump ar putea totuşi evita serviciul militar din cauza înălţimii sale nu a rămas "nesancţionat" în mediul online. Fiul preşedintelui american are aproximativ 2,05 metri, adică puţin peste limita maximă admisă pentru recrutare în  armata americană, stabilită la aproximativ 2,03 metri.

SUA

