Român blocat în Abu Dhabi, despre probleme de cazare și coordonare pentru românii blocați în Emirate. Cum organizează Guvernul întoarcerea

Vlad Jipa se află în Emirate împreună cu soția și copilul și sâmbătă, 28 februarie 2026, urma să se întoarcă în țară. La aeroportul din Abu Dhabi a aflat, alături de alte sute de persoane, că zborurile au fost suspendate. În zilele următoare, a povestit jurnaliștilor despre problemele legate de cazare, accesul la informații oficiale și temerile privind întoarcerea în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Acesta a le-a spus duminică jurnaliștilor că se teme de momentul reluării zborurilor și nu știe dacă să plece imediat sau să mai aștepte, temându-se că ar putea fi lovit de o rachetă.

Ulterior, MAE a transmis un mesaj pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, potrivit căruia persoanele cărora le-au fost anulate cursele vor beneficia de sprijin in vederea extinderii șederii pană vor putea pleca în siguranță.

„Având în vedere evenimentele din zonă începute ieri urmate de măsura închiderii temporară a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite și din zona Golfului Arab, autoritățile emirateze au informat că în colaborare cu liniile aeriene si agențiile de turism, pentru persoanele cărora le-au fost anulate cursele, începând cu data inițială de check-out, acestea vor beneficia de sprijin in vederea extinderii șederii pană vor putea pleca în siguranță, cu o cursa aeriana operațională.

Va încurajăm sa discutați in timp util, cu managementul hotelurilor unde sunteți cazați și să aveți pregătită dovada anulării zborului inițial.

Ministerul Afacerilor Externe emiratez a pus la dispoziție adresa de email: operation@mofa.gov.ae si numărul de telefon: +971 (0) 2 4931050 pentru informații suplimentare”

De asemenea, MAE transmite cetățenilor să urmărească constant sursele oficiale de informare, inclusiv canalele Ambasadei și Consulatului General pe rețelele sociale, pentru actualizări și notificări, și să rămână în locuințe sau hoteluri, evitând deplasările neesențiale și zonele aglomerate sau sensibile, urmând indicațiile autorităților locale.

„În caz de urgență: Cetățenii aflați în zona Abu Dhabi pot contacta Ambasada, la numărul: +971 56 664 3975

Cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul Generala la numărul: +971 50 937 4516

Vă asigurăm ca depunem toate eforturile pentru a răspunde la cât mai multe apeluri primite și a oferi informații relevante”, a transmis MAE.

Lipsă de coordonare și problemele legate de plata cazărilor

Cu toate acestea, Vlad s-a arătat sceptic față de anunț, în contextul în care, transmite acesta, majoritatea persoanelor au făcut check-out înainte de a pleca și au plătit pentru alte cazări (aparhotele/Airbnb).

„Aici se adresează hotelierilor... să nu ne ia bani dacă ne cazăm... dar noi am plătit deja pentru că acest comunicat a venit ulterior”, a precizat acesta.

Vlad a atras atenția asupra lipsei de coordonare, spunând că va lua lucrurile pas cu pas pentru a scoate maxim din situație.

Ulterior, a remarcat că unele persoane care au folosit o anumită metodă la graniță au fost întoarse din drum. A precizat că ministrul de Externe, Oana Țoiu, a spus că se creează un canal WhatsApp pentru informarea cetățenilor, dar că este dificil de identificat și că nu există informații în presă. Ulterior, a reușit să găsească canalul respectiv.

Oana Țoiu transmite că pe acest canal de WhatsApp vor fi transmise informații oficiale de la misiunile diplomatice și Ministerele Afacerilor Externe. Țoiu a precizat că, odată publicat link-ul, canalul trebuie accesat doar de românii din regiune, nu și de cei aflați în afara Orientului Mijlociu.

În final, Vlad a concluzionat că, teoretic, toți sunt în siguranță, dar că în practică lucrurile sunt mai greu de gestionat.

Luni seară vor ajunge românii din Israel

După ședința convocată la Palatul Victoria, Guvernul a informat că autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc.

„Astfel, în această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are deschis spațiul aerian. Până în Egipt, aceste persoane au fost transportate pe cale terestră cu sprijinul statului român și datorită eforturilor diplomaților români. În perioada următoare, vor fi organizate alte zboruri pentru aducerea în țară, în siguranță, a pelerinilor și cetățenilor români aflați în Israel, care au solicitat sprijin consular.

De asemenea, autoritățile române pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale. În acest scop, astăzi, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Externe se vor întâlni cu reprezentanții companiilor aeriene de transport pentru organizarea aducerii în țară a cetățenilor români din statele afectate de război, atunci când repatrierea va fi posibilă în condiții de siguranță”, a informat Executivul.