Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
Video „Burj Al Arab”, singurul hotel de 7 stele din lume, a fost lovit de drone iraniene. Un atac a vizat și Aeroportul Internațional Dubai

Celebrul hotel Burj Al Arab, singurul de șapte stele din lume, a fost lovit de o dronă iraniană. De asemenea, Aeroportul Internațional Dubai (DXB) a fost vizat de un atac, patru persoane și-au pierdut viața, iar traficul aerian a fost complet suspendat.

În imagini difuzate online, flăcările pot fi văzute urcând spre etajele superioare ale clădirii.

Autoritățile din Dubai au precizat că drona a fost interceptată, iar fragmentele căzute au provocat un incendiu pe fațada exterioară a hotelului.

Celebrul hotel Burj Al Arab FOTO: X
Celebrul hotel Burj Al Arab FOTO: X

Un comunicat al Biroul de presă al Dubaiului a transmis: „Autoritățile competente din Dubai au anunțat că o dronă a fost interceptată, iar fragmentele acesteia au cauzat un incendiu mic pe fațada exterioară a hotelului Burj Al Arab. Echipele de protecție civilă au reușit să controleze incidentul fără victime.”

Echipele de protecție civilă au intervenit rapid, iar până acum nu există informații despre persoane rănite sau decedate.

Patru răniți după ce o dronă iraniană a lovit Aeroportul Internațional Dubai

Aeroportul Internațional Dubai (DXB), cel mai aglomerat hub internațional din lume, a fost lovit sâmbătă seara de o dronă iraniană, incident care a dus la evacuarea urgentă a terminalelor și la rănirea a patru persoane, au anunțat autoritățile locale.

Biroul de presă al aeroportului a precizat că „o sală de așteptare a suferit daune minore, iar echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru a gestiona situația în coordonare cu autoritățile competente. Datorită planurilor de urgență deja existente, majoritatea terminalelor fuseseră evacuate de pasageri”.

Incidentul survine după ce un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă la hotelul Fairmont The Palm, pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah. Autoritățile au raportat patru persoane rănite, iar martorii au declarat că au auzit o explozie în momentul în care Iranul a ripostat militar în regiunea Golfului Persic, ca reacție la atacurile americane și israeliene.

În cursul zilei de sâmbătă, hotelul Fairmont The Palm, situat pe Palm Jumeirah, a fost, de asemenea, afectat de fragmentele unei rachete interceptate, soldat cu câțiva răniți.

„Apărarea civilă din Dubai a confirmat că incendiul provocat este acum sub control. Patru persoane au suferit răni și au fost transferate la unități medicale”, a adăugat Biroul de presă din Dubai, potrivit france24.

Incidentul, care a vizat un punct de referință din Dubai, a șocat locuitorii și a fost urmat de mai multe explozii auzite de locuitorii din Dubai. .

Aproximativ 90% din populația Emiratelor Arabe Unite este formată din străini, iar Dubai este cel mai populat oraș al țării, asociat de mult timp cu opulența și glamourul.

Incidentul survine la câteva ore după ce fostul președinte Donald Trump a declarat că Statele Unite au lansat „operațiuni majore de combatere” în Iran.

