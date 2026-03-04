search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cancelarul Germaniei stă neputincios în timp ce Trump atacă aliații europeni în Biroul Oval. Abordarea conciliantă va produce rezultatele dorite?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cancelarul german Friedrich Merz a depus eforturi vizibile pentru a cultiva o relație funcțională cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea lor de marți din Biroul Oval a ridicat însă întrebări legate de limitele acestei strategii și de costurile politice asociate, scrie politico.eu.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele Donald Trump/FOTO:X
Cancelarul german Friedrich Merz și președintele Donald Trump/FOTO:X

Merz a adoptat o atitudine rezervată și a intervenit rar în timp ce Trump a criticat dur Spania pentru cheltuielile de apărare și pentru condamnarea loviturilor americane asupra Iranului, amenințând cu un posibil „embargo” comercial. De asemenea, cancelarul nu a reacționat public nici atunci când liderul american l-a atacat pe premierul britanic Keir Starmer, afirmând că „nu este vorba despre un nou Winston Churchill”, și a sugerat intensificarea disputelor comerciale cu Europa.

O strategie calculată: fără contradicții în fața camerelor

Tăcerea lui Merz pare să facă parte dintr-o strategie clară: evitarea oricărei contradicții în public și încercarea de a influența poziția președintelui american în discuții private. Obiectivele externe majore ale Berlinului – descurajarea agresiunii ruse și protejarea economiei germane bazate pe exporturi – depind în mare măsură de menținerea unei relații funcționale cu Washingtonul.

Imaginea celui mai influent lider național din Uniunea Europeană stând alături de Trump în timp ce acesta critica alți lideri europeni ar putea, totuși, să provoace nemulțumire atât în Germania, cât și în alte capitale europene.

În schimb, Merz pare să fi obținut un anumit grad de apreciere personală din partea președintelui american. Trump l-a descris drept „prieten” și a lăudat activitatea sa, mulțumindu-i totodată pentru sprijinul exprimat în legătură cu acțiunile SUA împotriva Iranului.

Divergențe europene

Înaintea întâlnirii, Merz afirmase că susține obiectivele Washingtonului privind Iranul, deși a recunoscut riscul unei implicări prelungite, similară celei din Irak. Odată ajuns la Casa Albă, el a declarat că Germania și SUA se află „pe aceeași lungime de undă” în privința necesității de a elimina regimul de la Teheran.

Poziția sa contrastează cu cea a premierului spaniol Pedro Sánchez, care a calificat loviturile asupra Iranului drept ilegale și a refuzat utilizarea bazelor spaniole pentru operațiuni americane. Trump a reacționat amenințând că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania.

Ulterior, Merz a declarat că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, Spania nu poate fi tratată separat în materie comercială. În paralel, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat public rezervele față de legalitatea intervenției americane.

Spania, supărată că Merz nu i-a luat apărarea 

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, i-a transmis omologului său german, Johann Wadephul, că a fost "surprins" de tăcerea cancelarului Friedrich Merz în faţa ameninţărilor lansate de Trump la adresa Spaniei.

"Când împărtăşeşti cu o ţară o monedă, o piaţă şi o politică comercială comune, te aştepţi la aceeaşi solidaritate pe care Spania a arătat-o, de exemplu, faţă de Danemarca sau faţă de ţările din estul Europei, cum ar fi Letonia, unde avem un contingent important de trupe", a afirmat ministrul într-un interviu acordat postului public de televiziune TVE, relatează Agerpres.

Tensiuni și în relația cu Regatul Unit

Trump a criticat și poziția Londrei într-un diferend privind insula Diego Garcia, unde funcționează o bază militară comună americano-britanică. Merz nu a intervenit public în acel moment, deși ulterior a afirmat că l-a apărat pe Starmer în discuții private.

Cancelarul german a explicat că a preferat să evite o confruntare deschisă în fața presei, optând pentru dialog în spatele ușilor închise.

Întrebarea centrală: funcționează strategia?

Rămâne însă incert dacă abordarea conciliantă produce rezultatele dorite. Merz încearcă să convingă Washingtonul să reducă tensiunile comerciale cu Europa și să adopte o poziție mai fermă față de Rusia în contextul războiului din Ucraina.

După întâlnire, cancelarul a declarat că i-a prezentat președintelui american o hartă a frontului din Ucraina și că a avut impresia că acesta înțelege mai bine miza teritorială a conflictului. Totodată, el a reiterat că acordul comercial UE–SUA convenit anul trecut nu este supus renegocierii.

În public, însă, Trump a amenințat din nou cu escaladarea disputelor comerciale și a sugerat că Statele Unite au oferit deja „cantități masive de muniție” Ucrainei.

Pentru Merz, dilema rămâne deschisă: cât de eficientă este o strategie bazată pe evitare și diplomație discretă într-o relație cu un lider imprevizibil – și care sunt limitele unei astfel de tactici.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Obiectul pe care toți românii îl aveau în dormitor pe vremea lui Ceaușescu, dar care acum valorează o avere
gandul.ro
image
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
mediafax.ro
image
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Eliminarea CASS și ajutoarele la pensie, în ceață totală. Se caută caută bani europeni pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde găseşti cel mai ieftin carburant în România: harta cu preţuri la motorină şi benzină
playtech.ro
image
Cât de departe este, de fapt, arena Beșiktaș, unde se joacă Turcia – România, de locul în care NATO a interceptat o rachetă balistică a Iranului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Rachetă balistică lansată din Iran către Turcia. Răspunsul ferm al NATO
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"
click.ro
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Brenciu, blocat cu familia în Kuala Lumpur: „Ne-am luat destinul în propriile mâini"

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria