Cancelarul Germaniei stă neputincios în timp ce Trump atacă aliații europeni în Biroul Oval. Abordarea conciliantă va produce rezultatele dorite?

Cancelarul german Friedrich Merz a depus eforturi vizibile pentru a cultiva o relație funcțională cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea lor de marți din Biroul Oval a ridicat însă întrebări legate de limitele acestei strategii și de costurile politice asociate, scrie politico.eu.

Merz a adoptat o atitudine rezervată și a intervenit rar în timp ce Trump a criticat dur Spania pentru cheltuielile de apărare și pentru condamnarea loviturilor americane asupra Iranului, amenințând cu un posibil „embargo” comercial. De asemenea, cancelarul nu a reacționat public nici atunci când liderul american l-a atacat pe premierul britanic Keir Starmer, afirmând că „nu este vorba despre un nou Winston Churchill”, și a sugerat intensificarea disputelor comerciale cu Europa.

O strategie calculată: fără contradicții în fața camerelor

Tăcerea lui Merz pare să facă parte dintr-o strategie clară: evitarea oricărei contradicții în public și încercarea de a influența poziția președintelui american în discuții private. Obiectivele externe majore ale Berlinului – descurajarea agresiunii ruse și protejarea economiei germane bazate pe exporturi – depind în mare măsură de menținerea unei relații funcționale cu Washingtonul.

Imaginea celui mai influent lider național din Uniunea Europeană stând alături de Trump în timp ce acesta critica alți lideri europeni ar putea, totuși, să provoace nemulțumire atât în Germania, cât și în alte capitale europene.

În schimb, Merz pare să fi obținut un anumit grad de apreciere personală din partea președintelui american. Trump l-a descris drept „prieten” și a lăudat activitatea sa, mulțumindu-i totodată pentru sprijinul exprimat în legătură cu acțiunile SUA împotriva Iranului.

Divergențe europene

Înaintea întâlnirii, Merz afirmase că susține obiectivele Washingtonului privind Iranul, deși a recunoscut riscul unei implicări prelungite, similară celei din Irak. Odată ajuns la Casa Albă, el a declarat că Germania și SUA se află „pe aceeași lungime de undă” în privința necesității de a elimina regimul de la Teheran.

Poziția sa contrastează cu cea a premierului spaniol Pedro Sánchez, care a calificat loviturile asupra Iranului drept ilegale și a refuzat utilizarea bazelor spaniole pentru operațiuni americane. Trump a reacționat amenințând că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania.

Ulterior, Merz a declarat că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, Spania nu poate fi tratată separat în materie comercială. În paralel, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat public rezervele față de legalitatea intervenției americane.

Spania, supărată că Merz nu i-a luat apărarea

Ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, i-a transmis omologului său german, Johann Wadephul, că a fost "surprins" de tăcerea cancelarului Friedrich Merz în faţa ameninţărilor lansate de Trump la adresa Spaniei.

"Când împărtăşeşti cu o ţară o monedă, o piaţă şi o politică comercială comune, te aştepţi la aceeaşi solidaritate pe care Spania a arătat-o, de exemplu, faţă de Danemarca sau faţă de ţările din estul Europei, cum ar fi Letonia, unde avem un contingent important de trupe", a afirmat ministrul într-un interviu acordat postului public de televiziune TVE, relatează Agerpres.

Tensiuni și în relația cu Regatul Unit

Trump a criticat și poziția Londrei într-un diferend privind insula Diego Garcia, unde funcționează o bază militară comună americano-britanică. Merz nu a intervenit public în acel moment, deși ulterior a afirmat că l-a apărat pe Starmer în discuții private.

Cancelarul german a explicat că a preferat să evite o confruntare deschisă în fața presei, optând pentru dialog în spatele ușilor închise.

Întrebarea centrală: funcționează strategia?

Rămâne însă incert dacă abordarea conciliantă produce rezultatele dorite. Merz încearcă să convingă Washingtonul să reducă tensiunile comerciale cu Europa și să adopte o poziție mai fermă față de Rusia în contextul războiului din Ucraina.

După întâlnire, cancelarul a declarat că i-a prezentat președintelui american o hartă a frontului din Ucraina și că a avut impresia că acesta înțelege mai bine miza teritorială a conflictului. Totodată, el a reiterat că acordul comercial UE–SUA convenit anul trecut nu este supus renegocierii.

În public, însă, Trump a amenințat din nou cu escaladarea disputelor comerciale și a sugerat că Statele Unite au oferit deja „cantități masive de muniție” Ucrainei.

Pentru Merz, dilema rămâne deschisă: cât de eficientă este o strategie bazată pe evitare și diplomație discretă într-o relație cu un lider imprevizibil – și care sunt limitele unei astfel de tactici.