Luni, 2 Martie 2026
Premierul Ilie Bolojan convoacă o ședință de Guvern privind situația românilor blocați în zona limitrofă Iranului

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineață, la Palatul Victoria, o ședință extraordinară pentru a analiza situația cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului și în alte state din Orientul Mijlociu, din cauza escaladării conflictului militar.

Premierul Ilie Bolojan Foto: Inquam photos
Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea a început la ora 9:30 și a reunit viceprim‑miniștri și reprezentanți ai ministerelor Afacerilor Externe, Transporturilor, Economiei, Apărării și Finanțelor, cu scopul de a coordona măsurile de sprijin și protecție a cetățenilor români.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat că, pe toată durata activării celulei de criză a MAE, vor avea loc conferințe de presă pentru ca informațiile corecte să ajungă rapid la cetățenii aflați în zonele afectate de conflict. Aceasta a cerut românilor din regiune să transmită datele lor de contact la oficiile consulare pentru a facilita intervenția autorităților.

Zborurile speciale TAROM destinate repatrierii a peste 300 de români aflați în Orientul Mijlociu au fost amânate pentru seara zilei de 2 martie, din cauza întârzierilor în transportul terestru și a formalităților la frontieră care ar fi putut depăși timpul de serviciu al echipajelor.

Compania a transmis că întârzierile grupurilor care se deplasează spre aeroportul din Cairo cresc riscul ca echipajele să depășească timpul de serviciu legal (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii și a aeronavelor pe teritoriul Egiptului.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt, este inevitabil”, a transmis compania.

Potrivit TAROM, blocajele la frontiera terestră Israel–Egipt și transmiterea cu întârziere a informațiilor către companie fac ca, în cel mai optimist scenariu, grupurile de români să ajungă la aeroportul din Cairo în jurul orei 06:00. Formalitățile de acceptare și procesare a bagajelor ar depăși intervalul minim necesar pentru o decolare la timp, estimându-se peste o oră.

„În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt și impactarea zborurilor TAROM pe destinațiile curente (echipaje și aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent”, precizează reprezentanții TAROM.

Până duminică seara, autoritățile române au înregistrat peste 1.060 de solicitări de asistență consulară, fără a include cifrele din Emiratele Arabe Unite, unde situația este încă în curs de clarificare. 

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a prezentat duminică seara situația românilor în Orientul Mijlociu: în Israel sunt aproximativ 624 de cetățeni români, dintre care circa 30 sunt minori; în Qatar, 159 de români, inclusiv 19 minori; în Arabia Saudită, 25 de persoane, inclusiv familii cu copii; în Ramallah, 46 de cetățeni români, fără informații despre minori; în Kuweit, șase adulți și doi copii; în Iran, nouă persoane; în Oman, aproximativ 90 de turiști români; în Iordania, 99 de cetățeni români. În Emiratele Arabe Unite, situația este mai complicată, fiind vorba despre câteva sute de persoane, cifrele exacte urmând să fie clarificate. În Siria, nu au fost înregistrate solicitări de repatriere, iar în Liban au fost cereri doar de informații, fără solicitări ferme de revenire în țară. În Irak, un cetățean român a avut zborul anulat din cauza situației de securitate.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că nu există rapoarte privind români răniți în regiune și că oficiile consulare rămân în contact permanent cu persoanele care au solicitat sprijin, prioritizând cazurile vulnerabile, inclusiv minori și familii cu copii. 

